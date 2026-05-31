Megszólalt a lemondásról Sulyok Tamás

Az államfő szerint az országgyűlési választásokat követően világos politikai igény fogalmazódott meg a köztársasági elnöki funkció újraértelmezésére,
ez azonban csak a hatályos alkotmányos keretek között történhet meg.
Hangsúlyozta, a köztársasági elnök, az Országgyűlés és a kormány is köteles a mindenkori alkotmányos követelmények szerint eljárni.
Kiemelte, hogy a köztársasági elnöki hatáskörök és a hivatali idő szabályai 1990 óta lényegében nem változtak. Az államfő szerint nem véletlen, hogy a köztársasági elnök megbízatásának ideje eltér a parlament és a kormány mandátumától: ez a fékek és ellensúlyok rendszerének érvényesülését szolgálja.
Az államfő úgy fogalmazott, hogy a hatályos alkotmányos rend szerint a köztársasági elnöknek együtt kell működnie a mindenkori kormánnyal, ugyanakkor a kormánynak is együtt kell működnie az előző parlament által megválasztott köztársasági elnökkel.
A közelmúlt miniszterelnöki nyilatkozatait ezzel szemben úgy értékelte, hogy azok szokatlan stílusban, egyoldalú követeléseket és utasításokat fogalmaztak meg a köztársasági elnök irányába, beleértve a lemondásra való felszólítást is. Az államfő szerint mindez súlyosan ellentmondásos helyzetet idézett elő, amely hátrányosan érinti a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését és tekintélyét.
A lemondás lehetőségéről azt mondta: azt személyes szempontjaitól függetlenül, felelősen mérlegelte, de arra a meggyőződésre jutott, hogy
távozása nem oldaná meg az intézményi konfliktust az alkotmányos elvárásoknak megfelelően.
A kialakult helyzet rendezéséhez az államfő szerint segítséget nyújthat az Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottság szakértői közreműködése, amelyet saját közlése szerint már kezdeményezett.
A beszédben külön kitért arra is, hogy visszautasítja azokat a feltételezéseket, amelyek szerint elnöki hatásköreit eleve a kormányzati célok akadályozásának szándékával gyakorolná. Példaként említette az uniós források lehívhatóságához szükséges jogalkotási folyamatot is.
Az államfő hangsúlyozta, hogy tiszteletben tartja a nemzeti érdekek és Magyarország nemzetközi tekintélyének védelmét szolgáló kormányzati törekvéseket. Ennek példájaként említette, hogy haladéktalanul aláírta a Nemzetközi Büntetőbírósághoz való csatlakozás helyreállításáról szóló törvényt, valamint hivatalba lépése napján késlekedés nélkül aláírta a Svédország NATO-csatlakozásáról szóló dokumentumot is.
A nyilatkozat végén az államfő azt mondta: bízik az új Országgyűléssel és a kormánnyal való józan alkotmányos együttműködésben, valamint abban, hogy az erős demokratikus felhatalmazás az alkotmányos értékek és az Európai Unió alapértékei iránti elkötelezettséggel párosul.
Beszédét azzal zárta, hogy esküjéhez híven, a hatalmi ágakkal együttműködésben továbbra is betölti köztársasági elnöki tisztségét.
Éjfélig adott lemondási határidőt Magyar Péter
Magyar Péter rögtön az áprilisi választások estéjén lemondásra szólított fel több közjogi méltóságot, köztük Sulyok Tamást is. Azóta ezt többször megismételte, majd május 31-ig, azaz ma éjfélig adott időt, hogy az államfő önként távozzon a posztjáról. A miniszterelnök vasárnap már bejelentette, hogy hétfő reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában fogja meglátogatni a köztársasági elnököt.
Sulyok Tamás nyilatkozatára ezt követően azonnal reagált Magyar Péter: elmondta, hogy szerinte a köztársasági elnök soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében:
Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images
Magyar rendszámú busz balesetezett Csehországban, sok a sérült
A hatóságok szerint harmincan utaztak a buszon.
Vészkérést küldött Trumpnak Zelenszkij
Kész találkozni Putyinnal is.
Fontos információk láttak napvilágot a Magyarország szomszédjában becsapódó drónról
A román államfő tett bejelentést.
Meddig fajul Trump nemtörődömsége? Radikális változás kecsegtetett a világ egyik legnagyobb gazdasága élén
Ha nem lép közbe Trump, jobboldali fordulat kavarhatta volna fel a liberális bástyát.
Az elmúlt időszak legnagyobb veszteségét hozta össze a Penny
Ilyet rég nem láttunk.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Harmadik éve veszteséges az Aldi
A folytatás azonban biztos.
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.