Megszólalt a rendőrség a BL-döntő kapcsán: nem történt komolyabb rendbontás a mérkőzéssel összefüggésben

Komolyabb rendbontás nélkül zajlott Budapesten a Bajnokok Ligája döntő - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán vasárnap.

Tájékoztatásuk szerint a sporteseménnyel összefüggésben tömeges verekedés vagy más súlyos bűncselekmény nem történt. A rendőröknek mindössze 13 egyedi jogsértés esetében kellett intézkedniük, amelyek során hat embert fogtak el, illetve állítottak elő.

Figyelembe véve a BL-döntő jelentőségét és a látogatók számát, ez rendkívül alacsony számnak tekinthető, különösen, más országokban rendezett hasonló mérkőzésekkel összevetve

- hangsúlyozták.

Vasárnap, amíg valamennyi szurkoló haza nem utazik, a rendőrség továbbra is megfelelő számú erővel biztosítja a közrendet, kiemelten a fővárosban és a Liszt Ferenc repülőtér területén - tették hozzá.

A tegnapi mérkőzés előtt a közösségi médiában keringtek olyan felvételek, amelyeken a BL-döntőt játszó PSG és Arsenal szurkolói tömegesen csapnak össze Budapest utcáin. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a Hooligans.cz nevű X-fiók által közzétett felvétel alapján a két tábor huligánjai a Király utcában estek egymásnak. A nagyjából harminc-harminc fős csoportok utcai összecsapásából a beszámolók szerint a francia szurkolók kerültek ki győztesen.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán