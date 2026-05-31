Megszólalt az EKB döntéshozója: jobb előbb lépni, mint későn
Az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagja, Alvaro Santos Pereira határozottabb fellépést sürget az inflációs nyomás kezelése érdekében. A jegybankár a kamatemelés mielőbbi végrehajtása mellett érvelt - számolt be a Bloomberg.

A portugál jegybank elnöki posztját is betöltő Pereira a Negócios üzleti lapnak adott interjújában hangsúlyozta a korai cselekvés fontosságát. Kiemelte: jobb előbb lépni, mint kivárni, és ezzel kockáztatni a másodkörös hatások felerősödését.

Amikor potenciális inflációs spirál fenyeget, inkább a gyors és határozott lépéseket részesítem előnyben

– fogalmazott.

A nyilatkozat közvetlenül az EKB június 10–11-i kamatdöntő ülése előtt hangzott el. A piacok és az elemzők egyaránt 25 bázispontos kamatemelésre számítanak a testület döntéshozóitól.

Pereira a prioritásait is világossá tette. Az infláció megfékezését fontosabbnak tartja a gazdasági lassulás miatti aggodalmaknál. Szerinte nem szabad arra számítani, hogy a másodkörös hatások maguktól elmaradnak. Úgy véli, az áremelkedés jeleit látva azonnal cselekedni kell.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio X-Cycling Day

