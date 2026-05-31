Megszólalt Kapitány István az uniós pénzekről: erre költi Magyarország a feloldott források egy részét

Kapitány István tájékoztatása szerint a beruházások fő célja a "korszerűbb, erősebb és biztonságosabb hálózat" kiépítése lesz. Az átláthatóság növelése érdekében több tízezer okosmérőt telepítenének országszerte, amellyel a szakminiszter ígérete szerint a háztartások és a vállalkozások hatékonyabban tudják majd nyomonkövetni az energiafelhasználásukat.

A hálózat fejlesztése azért is kulcsfontosságú, mert így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Egyszerűbben: több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, nagyobb energiabiztonság, több beruházás és új munkahelyek Magyarországon.

- írja Kapitány.

A megállapodás a miniszter szerint a befektetők számára is egyértelmű jelzés arról, hogy a magyar gazdaság felkészült a zöld átállásra és egy versenyképesebb korszak következhet. Szerinte a megújuló energetikai projektek és a hálózatbővítés a következő években további 1,5-2 milliárd euró értékű beruházást vonzhat az országba. Ez a folyamat jelentős számú új munkahely teremtésével is együtt jár.

Pénteken Magyar Péterbejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A miniszterelnök a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy

legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd