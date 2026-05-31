Megszólalt Kapitány István az uniós pénzekről: erre költi Magyarország a feloldott források egy részét

Kapitány István tájékoztatása szerint a beruházások fő célja a "korszerűbb, erősebb és biztonságosabb hálózat" kiépítése lesz. Az átláthatóság növelése érdekében több tízezer okosmérőt telepítenének országszerte, amellyel a szakminiszter ígérete szerint a háztartások és a vállalkozások hatékonyabban tudják majd nyomonkövetni az energiafelhasználásukat.
A hálózat fejlesztése azért is kulcsfontosságú, mert így mintegy 5000 megawatt új megújuló energia kapcsolódhat be a magyar rendszerbe. Egyszerűbben: több nap- és szélerőmű, több tiszta energia, nagyobb energiabiztonság, több beruházás és új munkahelyek Magyarországon.
- írja Kapitány.
A megállapodás a miniszter szerint a befektetők számára is egyértelmű jelzés arról, hogy a magyar gazdaság felkészült a zöld átállásra és egy versenyképesebb korszak következhet. Szerinte a megújuló energetikai projektek és a hálózatbővítés a következő években további 1,5-2 milliárd euró értékű beruházást vonzhat az országba. Ez a folyamat jelentős számú új munkahely teremtésével is együtt jár.
Pénteken Magyar Péterbejelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalássorozat eredményeképp mintegy 6000 milliárd forint uniós forrást sikerült felszabadítania a kormánynak. A miniszterelnök a Portfolio-nak adott interjújában elmondta, hogy az állami korrupció visszaszorítása volt a Bizottság egyetlen lényeges feltétele és szerinte Brüsszelben is megvolt az akarat arra, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzeket. Kármán András pénzügyminiszter a források megérkezésének ütemezésével kapcsolatban lapunknak elmondta, hogy
legkorábban az év végén érkezhet meg Magyarországra a helyreállítási eszköz teljes összege, tehát mintegy 10 milliárd euró.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd
Kíméletlenül odacsapna az EU az orosz olajiparnak: befagyasztanák az olajár-plafont a következő szankciós csomaggal
A közel-keleti konfliktus okozta drágulás miatt.
A küszöbén vagyunk a totális gazdasági borulásnak, Európa már a legrosszabbra készül
Szép csendben egy olyan konfliktus éleződött ki, aminél kezdődhetnek a legkomolyabb korlátozások.
Kiadták a figyelmeztetéseket: heves zivatarok csapnak le Magyarországon a következő napokban
Mozgalmas időjárással érkezik a nyár.
Bejelentette Lannert Judit: részvételi csoportot hoznak létre, a gyermekek és fiatalok számára
A cél, hogy beleszólhassanak a jövőjükbe.
Vészesen apadó folyók, hosszabb hőhullámok – Hazánk különösen kitett a felmelegedés hatásainak
Magyarországon 1990 óta évtizedenként több mint fél fok (0,56 °C) a melegedés.
Rejtélyes repülőgép-tesztre készül az Egyesült Államok: először próbálják ki élesben az X-59-est
Egy fontos területen hoz újítást a kísérleti gép.
Megszólalt a rendőrség a BL-döntő kapcsán: nem történt komolyabb rendbontás a mérkőzéssel összefüggésben
Jól viselkedtek a szurkolók Budapesten.
Új területet hódíthat meg az Nvidia: nagy felfordulást okozhat az AI PC-k piacán
Jelentős változásokat indíthat el.
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Miért nincs nő? - HOLD After Hours feat. Szabó Dávid
A tavaszi szezon utolsó adása kriptoDáviddal, költségvetéssel és Trumppal. Az eufóriának vége, mindenki mehet vissza dolgozni! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The
Bejárható Anglia teljes partvonala: megnyílt a világ leghosszabb tengerparti gyalogútja
Hivatalosan is megnyílt a King Charles III England Coast Path, amely elsőként teszi lehetővé, hogy egyetlen kijelölt útvonalon lehessen végiggyalogolni Anglia teljes
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.
Madár István: Ez a két dolog elengedhetetlen a 2031-es euróhoz
Milyen minőségű gazdaságpolitika szükséges az ötéves projekthez?