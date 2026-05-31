Mi vár a magyar egészségügyre? - Hozzuk a választ!

Private Health Forum 2026 Új lehetőségek a magyar egészségügy előtt - De mégis mihez kezd ezzel a magánegészségügyi szektor? Jubileumi konferenciánkon kiderül.

A magyar magánegészségügy látszólag változatlan képet mutat: folyamatos a kereslet a szolgáltatások iránt, a munkaerőhiány és bérnyomás továbbra is kihívást jelent, miközben a nagy szolgáltatók kíméletlen versenyt folytatnak. A felszín alatt azonban forrongás tapasztalható -

a szektor kettészakadni látszik, ahol az organikusan építkezők stabilan fejlődnek, míg a terjeszkedésben hívők épp lefelé skáláznak.

Ebben a komplex környezetben különösen fontos, hogy teret adjunk azoknak a szakembereknek, akik valójában a hét minden napján működtetik a privát egészségügyet.

Információ és jelentkezés

A konferencia négy fő szekcióban tárja fel a legaktuálisabb kérdéseket. A délelőtti programban megvizsgáljuk, hogyan alakulnak át az egészségügyi rendszerek Európában, milyen adatok állnak rendelkezésre a magyarországi ellátás minőségéről, és hogyan csatornázható be több pénz az egészségügybe. Mindez nem véletlen, az új kormánynak nagy tervei vannak az állami egészségügy rendbetétele terén is, ezért megnézzük, honnan, mit lehet meríteni.

Külön figyelmet szentelünk a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásának - nem jövőbeli ígéretekről, hanem már működő magyar példákról beszélünk.

A jubileumi konferencia különlegessége, hogy 10 évvel a hátunk mögött tekintünk előre legalább 10 évre. Hogyan fog kinézni a jövő egészségügye, milyen lesz a jövő betege és orvosa? Milyen szerepet kap a mesterséges intelligencia? Ezek a kérdések nemcsak elméleti síkon kerülnek megvitatásra, hanem konkrét, gyakorlati megközelítésben, a valódi piaci szereplők tapasztalatai alapján.

