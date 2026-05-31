Órákon belül változik a közlekedés az egyik legforgalmasabb magyar autópályán

Új forgalmi rend lép életbe Biatorbágy térségében, miután május 31-én befejeződnek az útépítési munkálatok a biatorbágyi felhajtón – közölte az MKIF.

A tájékoztatás szerint a forgalomba helyezési engedélyek megérkezése után

várhatóan hétfő délutántól vehetik használatba a közlekedők a felhajtót.

A megnyitással együtt új forgalmi rend lép életbe a Budapest felé vezető oldalon.

Az M1-esen Győr irányából az M0-s autóút felé tartók az átterelt sávból a 17-es kilométernél, egy sávon térhetnek majd vissza az át nem terelt sávba. Ehhez csatlakozik be a biatorbágyi felhajtóról, vagyis az 1-es főút felől érkezők sávja. A két sáv ezután egymás mellett halad tovább az M0-s csomópontig, ahonnan az M0 és Budapest iránya is elérhető lesz.

Az MKIF külön felhívta a figyelmet arra, hogy akik az 1-es főútról Budaörs vagy Budapest felé szeretnének továbbhaladni, azoknak a biatorbágyi felhajtást követően a belső, át nem terelt sávot kell választaniuk,

mert onnan lehet egyenesen továbbmenni az M1-esen a főváros felé.

Akik Győr felől érkeznek, és Budapest vagy Budaörs irányába tartanak, azoknak továbbra is az átterelt belső sávon kell maradniuk, vagyis számukra a forgalmi rend érdemben nem változik. A Hegyeshalom felé közlekedőket az új forgalmi rend nem érinti.

