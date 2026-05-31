Új információkat közöltek az egész világot rettegésben tartó járványról
Súlyosbodik az ebolajárvány Közép-Afrikában. Május 30-ig a Kongói Demokratikus Köztársaság és Uganda összesen 263 megerősített megbetegedést jelentett, miközben a halálos áldozatok száma 43-ra emelkedett.

A hivatalos adatok szerint a két érintett országban jelenleg

több mint 1100 gyanús esetet vizsgálnak.

Ez arra utal, hogy a fertőzöttek tényleges száma jóval meghaladhatja a laboratóriumilag igazolt esetekét.

A még kivizsgálatlan fertőzések magas száma komoly terhet ró az amúgy is túlterhelt egészségügyi rendszerekre, emellett megnehezíti a járvány terjedésének pontos nyomon követését.

Az ebolajárvány ismételt fellángolása a régióban a nemzetközi egészségügyi szervezeteket is aggodalommal tölti el. A helyzet különösen annak fényében riasztó, hogy az aktuális adatok alapján a betegség halálozási aránya mintegy 16 százalékos a megerősített esetek körében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Portfolio Blogger

