Vészesen apadó folyók, hosszabb hőhullámok – Hazánk különösen kitett a felmelegedés hatásainak

Európa továbbra is a leggyorsabban melegedő kontinens a világon, ahol a hőmérséklet emelkedése az 1980-as évek óta a globális átlag kétszerese
– derül ki a kontinens éghajlati állapotát a tavalyi adatok alapján értékelő ESOTC-jelentésből. Az EU Kopernikusz Klímaváltozási Szolgálata és a Meteorológiai Világszervezet (WMO) közös éves jelentése szerint
- az európai szárazföldi területeken a hőmérséklet 2,4°C-kal,
- az Arktiszé 3,2 °C-kal haladta meg az iparosodás előtti átlagot.
Az év során szélsőséges időjárási események sora sújtotta a kontinenst az Arktisztól a mediterrán térségig, komoly kihívás elé állítva a társadalmat és a természetes ökoszisztémákat.
A hőmérsékletemelkedés és a hőhullámok miatt 2025 globálisan a harmadik legmelegebb év volt a mérések kezdete óta. Európa szárazföldi területeinek 95%-án az átlagosnál magasabb hőmérsékletet mértek. Különösen kritikus volt a helyzet Skandináviában, ahol a valaha mért leghosszabb hőhullámot regisztrálták. A kontinens egésze a második legsúlyosabb hőhullámát élte át, ami drasztikusan növelte a lakosság „hőstressz” kitettségét, miközben a hideggel összefüggő egészségügyi kockázatok rekord alacsony szintre csökkentek.
Az európai tengeri régiók felszíni hőmérséklete minden eddigi rekordot megdöntött. A tengerek 86%-án tapasztaltak legalább „erős” fokozatú tengeri hőhullámot. Ez a melegedés végzetes hatással van a tengeri élővilágra. A jégtakaró állapota aggasztó: Grönland jégpáncélja mintegy 139 milliárd tonna jeget veszített egyetlen év alatt (ez másfélszerese az összes alpesi gleccser jégmennyiségének), ami önmagában 0,4 mm-el járult hozzá a globális tengerszint-emelkedéshez. Az európai gleccserek tömegvesztesége minden régióban folytatódott, a hótakaró kiterjedése pedig a harmadik legalacsonyabb volt a mérések óta.
A tavalyi évre a szélsőséges kontrasztok voltak jellemzőek:
- míg Délnyugat- és Északkelet-Európa egyes részei az átlagosnál csapadékosabbak voltak,
- addig Északnyugat- és Közép-Európa súlyos aszállyal küzdött.
A szárazság és a hőség kombinációja miatt az erdőtüzek által leégett területek nagysága rekordot döntött, a legsúlyosabb tüzek az Ibériai-félszigetet sújtották augusztusban.
Pozitív fejlemény, hogy a megújuló energiaforrások (szél, nap, víz) már az európai villamosenergia-termelés 46,4%-át adták, a napenergia pedig minden eddiginél nagyobb mértékben járult hozzá az energiamixhez. Az éghajlatváltozás és az élővilág pusztulása közötti szoros összefüggés miatt az EU szakpolitikái egyre inkább összekapcsolják a klímavédelmi és a természetvédelmi célokat, felismerve, hogy az egészséges ökoszisztémák alapvetőek a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban.
Az elemzés megerősíti, hogy a felmelegedés nem csupán statisztikai adat, hanem a mindennapi életet befolyásoló valóság: gyakoribb szélsőségek, pusztuló gleccserek és veszélyeztetett vízkészletek jellemzik a jelenlegi európai klímát.
Közép-Európa különösen érintett
A mérések szerint
Közép-Európában a melegedés mértéke évtizedenként 0,56 °C, ami több mint kétszerese a globális 0,27 °C/évtized értéknek.
Ez a folyamat a Kárpát-medencében a nyári hőségnapok számának robbanásszerű növekedésében érhető tetten.
A jelentés éles kontrasztot mutat Európa északnyugati és középső-keleti részei között. Míg az Atlanti-partvidék egyes részei nedvesebbek voltak, Közép-Európa és az északnyugati régió számára 2025 az elmúlt 47 év 10 legszárazabb esztendeje közé tartozott. A csapadékhiány Magyarországon és a szomszédos államokban tartós mezőgazdasági és hidrológiai aszályt okozott.
A számok drámaiak: a talajnedvesség szintje Európa ezen részén az egyik legalacsonyabb volt 1992 óta. 2025 májusában a kontinens területének 53%-át érintette aszály, de Közép-Európában ez az arány a kritikus "extrémen száraz" kategóriában tetőzött. Az éves csapadékösszegek a régiónkban helyenként 10–40%-kal maradtak el a normálértéktől. Ez közvetlen hatással volt a folyók vízhozamára is:
az európai folyók 70%-ánál (köztük a Duna és a Tisza vízrendszerénél is) az éves átlag alatti vízhozamot mértek.
Érdekesség, hogy bár voltak lokális árvizek, az elöntött területek összmérete Európában 1992 óta a második legkisebb volt, ami a szárazság dominanciáját igazolja.
A csapadékhiánnyal összefüggésben Közép-Európa 2025-ben az átlagosnál lényegesen naposabb volt. A jelentés rávilágít, hogy a régióban a napsütéses órák száma és a beérkező napsugárzás mértéke rekordközeli szintet ért el. Ez egyrészt kedvezett a napenergia-termelésnek (Európa áramtermelésének már 12,5%-át adta a napenergia), ugyanakkor fokozta a talaj kiszáradását. A fokozott napsugárzás és a magas hőmérséklet miatt az evaportranszspiráció (a talaj és a növényzet párologtatása) mértéke Közép-Európában 15-20%-kal nőtt, ami tovább súlyosbította a vízhiányt.
Magyarország szempontjából kritikus a környező hegyvidékek, különösen az Alpok és a Kárpátok hóhelyzete, mivel ez határozza meg a tavaszi folyóvíz-utánpótlást. Az ESOTC 2025 adatai szerint a hótakaró kiterjedése márciusban 31%-kal (mintegy 1,32 millió négyzetkilométerrel) volt az átlag alatt, ami a harmadik legalacsonyabb érték a mérések 1983-as kezdete óta. Az Alpok gleccserei minden régióban tömegveszteséget szenvedtek el, ami a Duna nyári vízutánpótlásának fokozatos elapadását vetíti előre.
A szárazság és a hőség közvetlen következményeként a tűzveszélyességi index Közép-Európában is soha nem látott magasságokba emelkedett. 2025-ben Európában összesen valamivel több mint 1 millió hektár terület égett le, ami abszolút rekord. Bár a legnagyobb tüzek Spanyolországban és Cipruson voltak, a jelentés kiemeli, hogy Németország és a közép-európai régió erdős területein is jelentősen nőtt a tűzkibocsátás (emisszió) és a leégett területek aránya a korábbi évtizedekhez képest.
A 2025-ös jelentés adatai alapján Magyarország egy olyan éghajlati rezsimbe lépett át, ahol:
- 1990 óta évtizedenként több mint fél fok (0,56 °C) a melegedés;
- a folyók 70%-a vízhiánnyal küzd, a talajnedvesség pedig a mérések kezdete óta a legalsó 10%-ba esik a régióban;
- a téli fagyos napok száma csökken, a hótakaró 30% feletti mértékben zsugorodik,
- míg a nyári hőstressz időtartama átlagosan egy hónappal hosszabbodott meg az elmúlt 30 évhez képest.
Ez a rövid összegzés hűen tükrözi a 2025-ös állapotokat: egy gyorsan melegedő, kiszáradó, de napsütésben gazdagabb Közép-Európát, ahol az éghajlati stabilitást a szélsőséges események (hőhullámok, aszályok) váltják fel.
Éghajlati ütközőzónává válik a régiónk
Egy másik elemzés, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség EUCRA-jelentése (European Climate Risk Assessment) is rávilágít Európa, és ezen belül Közép-Európa sérülékenységére. A jelentés nem távoli, évszázad végi víziókat vázol fel, hanem a döntéshozók számára kritikus 2030–2035-ös időszakot helyezi a fókuszba. A jelentés egyik legfontosabb megállapítása, hogy az éghajlati kockázatok jóval gyorsabban növekednek, mint ahogy a társadalmi és gazdasági alkalmazkodásunk halad, ami Közép-Európában különösen a vízkészletek és a mezőgazdaság területén okozhat azonnali feszültségeket.
Az elemzés szerint
Közép-Európa a 2030-as évekre egyfajta ütközőzónává válik, ahol a mediterrán térségre jellemző tartós aszályok és a hirtelen lezúduló, extrém csapadékmennyiségek váltják egymást.
Bár a jelentés kerüli a szenzációhajhász kijelentéseket, ugyanakkor egyértelműen rögzíti, hogy a régióban a "flash drought", azaz a villámaszály jelensége a következő évtizedben a mezőgazdasági termelés egyik legnagyobb kockázati tényezőjévé lép elő. Ez a folyamat nemcsak az élelmiszerbiztonságot veszélyezteti, hanem a talajvízszint drasztikus süllyedése révén a természetes ökoszisztémák, különösen a vizes élőhelyek fennmaradását is megkérdőjelezi.
A városi környezetre vonatkozóan a jelentés komoly figyelmeztetést ad ki a közép-európai nagyvárosok, így Budapest térségére is. A hőszigethatás és a trópusi éjszakák gyakoriságának növekedése már a 2030-as horizonton az egészségügyi rendszerek túlterhelődését vetíti előre. Az EUCRA-jelentés kiemeli, hogy az energetikai infrastruktúra kettős szorításba kerül: miközben a nyári hűtési igények ugrásszerűen megnőnek, a vízhiány korlátozhatja a hagyományos erőművek hűtési kapacitását, a szélsőséges viharok pedig a hálózati stabilitást veszélyeztetik.
A biológiai sokféleség tekintetében a dokumentum alátámasztja az éghajlati övek északra tolódását. Ez Közép-Európában nem csupán elméleti elmozdulás, hanem a kártevők és invazív fajok megtelepedése révén már 2035-ig érezhető gazdasági kárt okoz az erdőgazdálkodásban és a közegészségügyben egyaránt.
Az EUCRA-jelentés azt üzeni: a 2030-ig tartó időszak az utolsó lehetőség arra, hogy a régió vízgazdálkodását és infrastruktúráját az új éghajlati realitásokhoz igazítsuk, különben a károk kezelése fenntarthatatlanná válik.
Sok helyen olvashatjuk, hogy az éghajlatváltozás egy „vad probléma”: mind az okai, mind a következményeihez való alkalmazkodáshoz átfogó, minden társadalmi réteget bevonó az „utca emberétől” a gazdasági és politikai döntéshozókig, mindnyájunkat mozgósító tettekre van szükség. A városokban a hőszigethatás csökkentése, a „szivacs” városok, kék és zöld infrastruktúra fejlesztése az elsődleges, azaz minél több zöld felület, árnyékot adó fa, valamint zöld tetők, esőkertek, mesterséges tavak (jó példa erre Berlinben a Schumacher-negyed) fejlesztése az önkormányzat, a cégek, az emberek és a lakástulajdonosok anyagi támogatásával, valamint akár közösségi munka bevonásával.
A mezőgazdaságban, különösen a Dunától keletre, az évek alatt egyre jobban kiszáradó talajok „újranedvesítése” egyre sürgetőbb, ezért különféle, többek között szelíd, kisléptékű természetközeli vízkormányzó megoldásokkal, és ha szükséges, nagyobb léptékű folyami beavatkozásokkal kell készülni a következő néhány évben azért, hogy az egyre súlyosbodó hatásokat kisebb mértékű károk kövessék, ahhoz képest, mint ahogy ez az elmúlt években előfordult.
