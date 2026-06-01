A magyarok fele beteg
A magyarok fele beteg

Krónikus, legalább 6 hónapja fennálló, vagy vélhetőleg a későbbiekben legalább ugyanennyi ideig tartó betegségről a lakosság 51%-a számolt be, amely némileg magasabb a 2019-es évi értéknél (48%), derült ki a statisztikai hivatal jelentéséből.
A krónikus betegek aránya az életkorral párhuzamosan meredeken emelkedik:

a 15–34 évesek 23, a 65 évesek vagy annál idősebbek 81%-ának volt krónikus, hosszantartó egészségi problémája.

Forrás: KSH, Egészségi állapot és egészségmagatartás 2025

Orvos által diagnosztizált betegség vagy egészségi probléma a lakosság 62%-ánál állt fenn a felmérést megelőző 12 hónapban. A krónikus kórképek közül

  • a magasvérnyomás-betegség bizonyult a leggyakoribb diagnózisnak, mely a lakosság 30%-át érintette
  • Ezt követi a derék- és hátfájás (18%),
  • és a magas koleszterinszint (16%).

A diagnosztizált krónikus betegséggel élők 87%-a szed gyógyszert a betegségére. A nők közül többen küzdenek ilyen betegséggel (55%), mint a férfiak (47%).

A kutatásból kiderült, hogy 2025-ben a lakosság kevesebb, mint egynegyede, összesen 24%-a dohányzott: 21%-uk napi rendszerességgel, 2,7%-a pedig alkalmanként.

A lakosság 4,7%-a fogyaszt napi rendszerességgel alkoholos italokat, ugyanakkor legalább egy éve nem ivott vagy teljesen absztinens 31%.

