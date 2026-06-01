Bombaerős az amerikai feldolgozóipar

Erőteljes májusi feldolgozóipari adatok és lassuló építőipari kiadások összességében vegyes képet festenek az amerikai gazdaságról. Az ISM feldolgozóipari indexe a várakozásokat jól felülmúlva 54,0 pontra ugrott, miközben az építőipari kiadások bővülése mérséklődött. Az erős kereslet és a továbbra is magas árnyomás a magasabb kamatok hosszabb fenntartása felé mutat.

Az Egyesült Államok feldolgozóiparának hangulata májusban érzékelhetően javult. Az Institute for Supply Management (ISM) feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe 54,0 pontra emelkedett az áprilisi 52,7-ről, és ezzel a piaci konszenzust is jól meghaladta, amely nagyjából 52,6 és 53,0 pont közötti, lényegében stagnáló értéket árazott. A mutató tartósan az 50 pontos vízválasztó felett van, ami a szektor bővülését jelzi, a mostani gyorsulás pedig azt mutatja, hogy a növekedés nemcsak folytatódik, hanem üteme is nőtt.

A részindexek megerősítik a képet. Az új megrendelések indexe 56,8 pontra ugrott a korábbi 54,1-ről, ami a kereslet határozott élénkülésére utal, és általában a következő hónapok termelési kilátásait előrevetíti. A foglalkoztatási alindex 48,6 pontot ért el a megelőző 46,4 után: ez ugyan még az 50 alatti, zsugorodást jelző tartományban van, de a javulás iránya egyértelmű, a gyárak láthatóan közelítenek a létszámbővítés felé. Az árindex 82,1 pontra mérséklődött a 84,6-os értékről, vagyis enyhén csökkent, de továbbra is kiugróan magas, jóval 80 felett.

Az építőipari oldal ezzel szemben lassuló lendületet mutat. Az áprilisi építőipari kiadások havi alapon 0,4 százalékkal nőttek, ami lassulás a márciusi 0,6 százalékos bővüléshez képest, de még mindig pozitív, és nagyjából a 0,2-0,3 százalékos szerény piaci várakozás felett vagy annak felső szélén landolt. Az irány tehát a növekedés mérséklődése, miközben a szektor még nem fordult negatívba.

A növekedésre nézve az adatok összességében biztatóak, de nem egyirányúak. A feldolgozóipar erőteljes felülteljesítése, és különösen az új megrendelések ugrása arra utal, hogy

a gazdaság motorjának egyik kulcsszektora gyorsul, ami a közeli hónapok GDP-jét és ipari termelését támogathatja.

A foglalkoztatás javulása szintén pozitív jel a munkaerőpiac irányába. Ezzel szemben az építőipari kiadások lassulása óvatosságra int: a magas hosszú lejáratú kamatok és a beruházási kedv mérséklődése fékezik az egyik leginkább kamatérzékeny ágazatot.

A két jelzés együtt egy olyan gazdaságot rajzol ki, amelyben a termelés és a kereslet erős, miközben a kamatérzékeny tőkeintenzív szegmensek már a szigorúbb finanszírozási környezet nyomását érzik.

Az inflációra nézve a kép továbbra is feszített. Az ISM árindexe ugyan kissé csökkent, de a 82,1 pontos szint történelmi összevetésben is rendkívül magas, ami azt jelzi, hogy a gyártók még mindig széles körű és tartós inputköltség-emelkedéssel szembesülnek, jelentős részben a vámok és a nyersanyagárak miatt. Ez a beszállítói láncon keresztül előbb-utóbb a fogyasztói árakba is begyűrűzhet, és további felfelé ható nyomást gyakolrhat a közel 4%-os amerikai inflációra. A felgyorsuló kereslet, vagyis a megugró új megrendelések tovább erősíthetik ezt az árnyomást, így a friss adatok inkább a magasabb kamatok hosszabb fenntartása mellett szólnak, mintsem a lazítás bármilyen lehetősége mellett.

