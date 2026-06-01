Bombaerős az amerikai feldolgozóipar

Az Egyesült Államok feldolgozóiparának hangulata májusban érzékelhetően javult. Az Institute for Supply Management (ISM) feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe 54,0 pontra emelkedett az áprilisi 52,7-ről, és ezzel a piaci konszenzust is jól meghaladta, amely nagyjából 52,6 és 53,0 pont közötti, lényegében stagnáló értéket árazott. A mutató tartósan az 50 pontos vízválasztó felett van, ami a szektor bővülését jelzi, a mostani gyorsulás pedig azt mutatja, hogy a növekedés nemcsak folytatódik, hanem üteme is nőtt.
A részindexek megerősítik a képet. Az új megrendelések indexe 56,8 pontra ugrott a korábbi 54,1-ről, ami a kereslet határozott élénkülésére utal, és általában a következő hónapok termelési kilátásait előrevetíti. A foglalkoztatási alindex 48,6 pontot ért el a megelőző 46,4 után: ez ugyan még az 50 alatti, zsugorodást jelző tartományban van, de a javulás iránya egyértelmű, a gyárak láthatóan közelítenek a létszámbővítés felé. Az árindex 82,1 pontra mérséklődött a 84,6-os értékről, vagyis enyhén csökkent, de továbbra is kiugróan magas, jóval 80 felett.
Az építőipari oldal ezzel szemben lassuló lendületet mutat. Az áprilisi építőipari kiadások havi alapon 0,4 százalékkal nőttek, ami lassulás a márciusi 0,6 százalékos bővüléshez képest, de még mindig pozitív, és nagyjából a 0,2-0,3 százalékos szerény piaci várakozás felett vagy annak felső szélén landolt. Az irány tehát a növekedés mérséklődése, miközben a szektor még nem fordult negatívba.
A növekedésre nézve az adatok összességében biztatóak, de nem egyirányúak. A feldolgozóipar erőteljes felülteljesítése, és különösen az új megrendelések ugrása arra utal, hogy
a gazdaság motorjának egyik kulcsszektora gyorsul, ami a közeli hónapok GDP-jét és ipari termelését támogathatja.
A foglalkoztatás javulása szintén pozitív jel a munkaerőpiac irányába. Ezzel szemben az építőipari kiadások lassulása óvatosságra int: a magas hosszú lejáratú kamatok és a beruházási kedv mérséklődése fékezik az egyik leginkább kamatérzékeny ágazatot.
A két jelzés együtt egy olyan gazdaságot rajzol ki, amelyben a termelés és a kereslet erős, miközben a kamatérzékeny tőkeintenzív szegmensek már a szigorúbb finanszírozási környezet nyomását érzik.
Az inflációra nézve a kép továbbra is feszített. Az ISM árindexe ugyan kissé csökkent, de a 82,1 pontos szint történelmi összevetésben is rendkívül magas, ami azt jelzi, hogy a gyártók még mindig széles körű és tartós inputköltség-emelkedéssel szembesülnek, jelentős részben a vámok és a nyersanyagárak miatt. Ez a beszállítói láncon keresztül előbb-utóbb a fogyasztói árakba is begyűrűzhet, és további felfelé ható nyomást gyakolrhat a közel 4%-os amerikai inflációra. A felgyorsuló kereslet, vagyis a megugró új megrendelések tovább erősíthetik ezt az árnyomást, így a friss adatok inkább a magasabb kamatok hosszabb fenntartása mellett szólnak, mintsem a lazítás bármilyen lehetősége mellett.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Recseg-ropog Trump nagy békéje: bármikor egymásnak eshetnek az atomhatalmak
Mindenki levonta a tanulságokat.
Mélyül az UPA-botrány: Ukrajna szövetségese nagyon kiborult, még az ukrán zászlót is leszedik
Feszült a helyzet Kijev és Varsó közt.
Nyomozás indult a Wise-nál pénzmosás miatt
A fintech szolgáltató részvényei több mint 10 százalékot zuhantak.
Jön a SpaceX tőzsdére lépése, furcsa kivételt tesz Elon Musk családtagokkal és barátokkal
A részvények akár 5 százalékát megkaphatják.
Medián: a magyarok kétharmada támogatja az azonos neműek házasságát
Ahogyan azt is, hogy örökbefogadhassanak.
Egyre nagyobb a baj Oroszországban - Kiderült, miért beszél Putyin a háború befejezéséről
"Putyin elszalasztott egy jó lehetőséget a megállapodásra."
Zsiday Viktor is megszólalt a hirtelen erősödő forintról
A befektetési szakember a Tisza gazdaságpolitikájáról és a piacok viselkedéséről is elmondta véleményét.
Megszületett a nagy megállapodás: gázerőművet épít Szerbia és Azerbajdzsán, de van egy bökkenő
Módosítani kellett az eredeti terveket.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?