Debrecen Economic Forum 2026: a helyi gazdasági boom hajtóerőitől az átfogó makro nagyképig

Debrecen ismét az érdeklődés középpontjába kerül június 9-én: a Portfolio jóvoltából vezető szakemberek értékelik a helyi és a nemzetgazdaság állapotát, a fejlődési trendek mélyére ásnak és összegzik a vállalkozások számára rendelkezésre álló aktuális finanszírozási eszköztárat. A program felépítése tudatos: először a pénz és a mozgástér, utána a helyi gazdasági valóság, majd a világszintű hatóerők, végül a makrogazdasági iránytű kerül terítékre.
Gazdasági célok, lehetőségek és a finanszírozhatóság
A konferencia már az elején arra keresi a választ, ami a legtöbb cégvezető fejében nap mint nap ott van: hogyan marad finanszírozható a növekedés, miközben a banki kockázati étvágy és a külső források elérhetősége is folyamatosan változik.
A szekció kiemelt kerekasztal-beszélgetésének fókuszában a kkv-k valódi túlélő- és növekedési kérdései lesznek:
- mire készüljenek a cégek a finanszírozási piacon,
- milyen konstrukciók kerülhetnek előtérbe, és
- hol húzódnak azok a kockázati pontok, amelyek egy rosszul időzített hiteldöntést gyorsan fájdalmassá tehetnek.
A beszélgetést Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője moderálja. A banki és tanácsadói nézőpontot Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi Régiójának régióvezetője, Márton Zoltán, a Creditexpert ügyvezetője, valamint Rammacher Zoltán, a K&H Bank lakossági és KKV ügyfél szegmenséért felelős marketing vezetője hozza.
Debrecen emelkedőben, munkaerőpiac nyomás alatt
Debrecen az egyik legizgalmasabb hazai gazdasági történet – de a nagy sztoriknál mindig ugyanaz a kérdés: mi a következő fejezet, és mennyibe kerül megírni? A blokk a beruházási lendület és a városi növekedés üzleti következményeit tekinti át, az ingatlanfejlesztésektől a munkaerőpiacig.
A blokk egyik vezető programpontjának az a panelbeszélgetés ígérkezik, amely körbejárja, hogyan csapódnak le az aktuális piaci és gazdasági fejlemények a debreceni ingatlanfejlesztésekben:
- hol lehetnek új lehetőségek,
- hol látszanak fékek, és
- milyen döntések válnak kritikus pontokká a következő időszakban – fejlesztői, városi és finanszírozói szemszögből.
A beszélgetést Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője vezeti.
A résztvevők:
- Krizsán Gábor, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója,
- Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója,
- Nyitrai Zsolt, a XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója,
- Rózsa Sándor, az OTP Bank Északkelet-magyarországi vállalati régiójának régióvezetője, valamint
- Szabó Sándor, a SZINORG Universal Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja.
Rendszerszintű megatrendek és hatóerők
A délutáni rész azt mutatja meg, mi az, ami már nem távoli trend, hanem a napi működésben is kézzelfogható kényszer: az energiaárak és ellátási kérdések, a globális autóipari átrendeződés, valamint az AI gyorsuló üzleti hatásai.
A mesterséges intelligencia gazdasági és iparági hatásairól szóló panel a gyakorlati kérdésekre koncentrál: hol hozhat az AI mérhető termelékenységi ugrást, milyen szervezeti és működési változások kellenek hozzá, és mely területeken jöhet a legnagyobb versenyelőny – vagy épp a legnagyobb lemaradás.
A vállalati oldal tapasztalatait Bogsch Erik, a Richter Gedeon Biotechnológiai üzletágának igazgatója, Laczkó Gábor, a Stylers Group Managing Partner & Co-Founderje, valamint Szabó László, a BT Service Operations Managere hozza.
Makrogazdasági kilátások Magyarországon és a világban
A nap végén minden összeér: a finanszírozási kérdések, a helyi növekedési sztorik és a globális megatrendek fölé egy makroszintű keret kerül. Itt derül ki, hogyan érdemes értelmezni 2026 legfontosabb gazdasági mozgásait, és milyen forgatókönyvekkel lehet reálisan tervezni.
A záró beszélgetés azt vállalja, amit a legtöbb döntéshozó valójában keres: értelmezési keretet. Merre tart Magyarország a közgazdászok szerint, milyen külső-belső kockázatok rajzolódnak ki, és hol lehetnek a következő időszak fordulópontjai, amelyek a vállalati tervezést is átírják.
A panelt Bán Zoltán, a Net Média vezérigazgatója vezeti. A beszélgetés résztvevői Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora, Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője, valamint Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója.
Előadóink:
- Bán Zoltán – vezérigazgató, Net Média (Portfolio Csoport)
- Banai Ádám – monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
- Barkó József – régióvezető, OTP Bank (Kelet-magyarországi Régió)
- Bod Péter Ákos – egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem (MTA doktora)
- Bogsch Erik – biotechnológiai üzletág igazgató, Richter Gedeon
- Bujdosó Tünde – kockázatkezelési vezető, Allianz-Trade
- Csépány Zsuzsa – regionális igazgató, Goodwill Consulting Fejlesztési Tanácsadó
- Dr. Dajnoki Krisztina – tudományos dékánhelyettes, intézetigazgató, Debreceni Egyetem (Gazdaságtudományi Kar)
- Dancsné Engler Bernadett – mikro- és kisvállalkozói terület vezető, OTP Bank
- Felsmann Balázs – kutató főmunkatárs, Budapesti Corvinus Egyetem (REKK – Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont)
- Kabát Krisztián – energetikai elemző, Portfolio Csoport
- Kórász Tamás – partner, ügyvezető igazgató, KPMG Tanácsadó Kft.
- Krizsán Gábor – üzletfejlesztési igazgató, Dryvit Profi Kft.
- Laczkó Gábor – Managing Partner & Co-Founder, Stylers Group
- Madár István – vezető elemző, Portfolio Csoport
- Marossy Virág – vezérigazgató, Debreceni Vagyonkezelő Zrt.
- Márton Zoltán – ügyvezető, Creditexpert
- Nagy Viktor – vezető elemző, Portfolio Csoport
- Nagy Zsuzsa – ügyvezető igazgató, E.ON Energiamegoldások Kft.
- Nyitrai Zsolt – kockázatkezelési igazgató, XANGA Investment & Development Group
- dr. Papp László – polgármester, Debrecen Megyei Jogú Város (felkérés alatt)
- Pappné Kövesdi Nikolett – kelet-magyarországi régióvezető, Prohuman
- Pécskay Zoltán – ügyvezető, EDC Debrecen
- Rammacher Zoltán – marketing vezető, lakossági és KKV ügyfél szegmens, K&H Bank
- Rózsa Sándor – Északkelet-magyarországi vállalati régióvezető, OTP Bank
- Suszter Szabina – HR Department Leader, Robert Bosch
- Szabó László – Service Operations Manager, BT
- Szabó Péter – ügyvezető, Schaeffler Debrecen
- Szabó Sándor – vezérigazgató, igazgatósági tag, SZINORG Universal Zrt.
- Szilágyi Péter – kockázatkezelési vezető, Coface
- Szűcsné Szaniszló Zsuzsa – kommunikációs és külső kapcsolati vezető, Nagisz
- Tardos Gergely – igazgató, OTP Bank (Elemzési Központ)
