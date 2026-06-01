Debrecen Economic Forum 2026: a helyi gazdasági boom hajtóerőitől az átfogó makro nagyképig

Debrecen ismét az érdeklődés középpontjába kerül június 9-én: a Portfolio jóvoltából vezető szakemberek értékelik a helyi és a nemzetgazdaság állapotát, a fejlődési trendek mélyére ásnak és összegzik a vállalkozások számára rendelkezésre álló aktuális finanszírozási eszköztárat. A program felépítése tudatos: először a pénz és a mozgástér, utána a helyi gazdasági valóság, majd a világszintű hatóerők, végül a makrogazdasági iránytű kerül terítékre.

Gazdasági célok, lehetőségek és a finanszírozhatóság

A konferencia már az elején arra keresi a választ, ami a legtöbb cégvezető fejében nap mint nap ott van: hogyan marad finanszírozható a növekedés, miközben a banki kockázati étvágy és a külső források elérhetősége is folyamatosan változik.

A szekció kiemelt kerekasztal-beszélgetésének fókuszában a kkv-k valódi túlélő- és növekedési kérdései lesznek:

mire készüljenek a cégek a finanszírozási piacon,

milyen konstrukciók kerülhetnek előtérbe, és

hol húzódnak azok a kockázati pontok, amelyek egy rosszul időzített hiteldöntést gyorsan fájdalmassá tehetnek.

A beszélgetést Szilágyi Péter, a Coface kockázatkezelési vezetője moderálja. A banki és tanácsadói nézőpontot Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi Régiójának régióvezetője, Márton Zoltán, a Creditexpert ügyvezetője, valamint Rammacher Zoltán, a K&H Bank lakossági és KKV ügyfél szegmenséért felelős marketing vezetője hozza.

Debrecen emelkedőben, munkaerőpiac nyomás alatt

Debrecen az egyik legizgalmasabb hazai gazdasági történet – de a nagy sztoriknál mindig ugyanaz a kérdés: mi a következő fejezet, és mennyibe kerül megírni? A blokk a beruházási lendület és a városi növekedés üzleti következményeit tekinti át, az ingatlanfejlesztésektől a munkaerőpiacig.

A blokk egyik vezető programpontjának az a panelbeszélgetés ígérkezik, amely körbejárja, hogyan csapódnak le az aktuális piaci és gazdasági fejlemények a debreceni ingatlanfejlesztésekben:

hol lehetnek új lehetőségek,

hol látszanak fékek, és

milyen döntések válnak kritikus pontokká a következő időszakban – fejlesztői, városi és finanszírozói szemszögből.

A beszélgetést Pécskay Zoltán, az EDC Debrecen ügyvezetője vezeti.

A résztvevők:

Krizsán Gábor, a Dryvit Profi Kft. üzletfejlesztési igazgatója,

Marossy Virág, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója,

Nyitrai Zsolt, a XANGA Investment & Development Group kockázatkezelési igazgatója,

Rózsa Sándor, az OTP Bank Északkelet-magyarországi vállalati régiójának régióvezetője, valamint

Szabó Sándor, a SZINORG Universal Zrt. vezérigazgatója és igazgatósági tagja.

Rendszerszintű megatrendek és hatóerők

A délutáni rész azt mutatja meg, mi az, ami már nem távoli trend, hanem a napi működésben is kézzelfogható kényszer: az energiaárak és ellátási kérdések, a globális autóipari átrendeződés, valamint az AI gyorsuló üzleti hatásai.

A mesterséges intelligencia gazdasági és iparági hatásairól szóló panel a gyakorlati kérdésekre koncentrál: hol hozhat az AI mérhető termelékenységi ugrást, milyen szervezeti és működési változások kellenek hozzá, és mely területeken jöhet a legnagyobb versenyelőny – vagy épp a legnagyobb lemaradás.

A vállalati oldal tapasztalatait Bogsch Erik, a Richter Gedeon Biotechnológiai üzletágának igazgatója, Laczkó Gábor, a Stylers Group Managing Partner & Co-Founderje, valamint Szabó László, a BT Service Operations Managere hozza.

Makrogazdasági kilátások Magyarországon és a világban

A nap végén minden összeér: a finanszírozási kérdések, a helyi növekedési sztorik és a globális megatrendek fölé egy makroszintű keret kerül. Itt derül ki, hogyan érdemes értelmezni 2026 legfontosabb gazdasági mozgásait, és milyen forgatókönyvekkel lehet reálisan tervezni.

A záró beszélgetés azt vállalja, amit a legtöbb döntéshozó valójában keres: értelmezési keretet. Merre tart Magyarország a közgazdászok szerint, milyen külső-belső kockázatok rajzolódnak ki, és hol lehetnek a következő időszak fordulópontjai, amelyek a vállalati tervezést is átírják.

A panelt Bán Zoltán, a Net Média vezérigazgatója vezeti. A beszélgetés résztvevői Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára, az MTA doktora, Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője, valamint Tardos Gergely, az OTP Bank Elemzési Központjának igazgatója.

