Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa

Ma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban jártunk, és megkezdődött az átadás-átvétel - kezdte hétfő esti Facebook-posztját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.
Elkísért dr. Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz; dr. Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz;
valamint prof. Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is velünk tartott, akire szintén nagyon számítok a minisztériumban - sorolta a neveket Hegedűs Zsolt.
Oroszi Beatrix és Szepezdi Zsuzsanna neve új, ez az első hivatalos bejelentés személyüket érintően.
Az előzetes várakozások viszont már arról szóltak, hogy Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos.
Már a miniszter bizottsági meghallgatásán tett arra utalásokat, amiből arra lehetett következtetni, hogy a befutó Oroszi Beatrix lesz a tisztifőorvosi pozícióra.
Oroszi Beatrix epidemiológussal, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Survaillance Központjának igazgatójával az elmúlt években rendszeresen készítettünk interjút a hazai és nemzetközi járványügyi helyzetről, a magyar intézményrendszerről és szabályokról. Legutóbbi interjújában azt hangoztatta, hogy
hosszú távon csak úgy érhetünk el népegészségügyi eredményeket, ha a bizalom helyreáll.
Tehát a rövidtávú politikai érdekeknek nem szabadna felülírni a hosszú távú népegészségügyi érdeket, hiszen egy szakmailag autonóm népegészségügyi intézményrendszerbe vetett bizalom a társadalom számára megtérül. Rövid, közép és hosszú távon egyaránt - tette hozzá tavaly novemberben a Portfolio-nak nyilatkozva.
Oroszi Beatrix magyar orvos, epidemiológus, a hazai népegészségügy és járványügy egyik meghatározó szaktekintélye. Mesterfokozatát a London School of Hygiene and Tropical Medicine világszínvonalú képzésén szerezte, emellett közgazdász szakokleveles orvos, egészségügyi menedzser, a megelőző orvostan és népegészségtan, valamint a közegészségtan-járványtan szakorvosa. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) Igazgatótanácsának tagja volt öt éven át. Vezető beosztásokban dolgozott az egykori Országos Tisztifőorvosi Hivatalban a korábbi tisztifőorvosok legszűkebb kabinetjében. Az Országos Epidemiológia Központot is vezette megszűnése előtt. A COVID-19 járvány kapcsán munkatársaival azon dolgozott, hogy a pandémiás kórokozó viselkedését, terjedését a társadalomban a lehető legpontosabban jellemezze, a kockázatokat és a potenciális egészségkárosodást folyamatosan értékelje, és javaslatokat dolgozzon ki kockázatarányos, célzott megelőző és kárenyhítő intézkedésekre.
Szepezdi Zsuzsanna elismert magyar gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser, a hazai gyógyszer-szabályozás és törzskönyvezés egyik legfontosabb szakértője. Pályafutása során több mint tizennégy éven át dolgozott az Országos Gyógyszerészeti Intézetben (OGYI), ahol különböző osztályok, majd az EU Koordinációs Főosztály vezetését is ellátta, míg végül 2008-ban az intézet főigazgatójává nevezték ki. Az államigazgatásban és a hatósági szférában szerzett tapasztalatai mellett a versenyszférában is komoly karriert futott be, többek között az Egis Gyógyszergyár gyógyszerengedélyezési igazgatójaként irányítva a komplex iparági folyamatokat. Magas szintű elméleti és gyakorlati tudását a felsőoktatásban is kamatoztatja, ahol külső előadóként és társult oktatóként vesz részt a jövő gyógyszerészeinek és ipari szakembereinek képzésében.
Címlapkép forrása: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldala
Összedőlt egy négyemeletes épület Székesfehérváron – Súlyos állapotban lévő sérültet mentettek ki a romok alól (2.)
A rendőrség eljárást indított.
Itt van a McDonald's mesterterve
Jön a "McDonald's > NEXT".
Rábólintottak: betörhet Európába a Mythos
Meglesz a hozzáférés.
Sam Altman: jogosan aggódhatnak az emberek az AI miatt
Azt is elmondta, mely cégeknek van félnivalójuk.
Kilőtt az alumínium ára, itt a 4 éves csúcs
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Megszólalt Zelenszkij jobbkeze az ukrajnai békéről: már korábban bekövetkezhet, mint bárki gondolta volna
Kirilo Budanov optimistán nyilatkozott a lehetséges megállapodásról.
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az egyes vármegyékben. A négyzetméterárak tekintetében messze a főváros vezet. De akkor mi az a
Újabb jelentős adatvédelmi bírság különleges adat nyilvánosságra hozatala miatt
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) nemrégiben nyilvánosságra hozott határozata (NAIH-359-10/2026) 25 millió Ft-os bírságot állapított meg egy transznemű személy s
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak – Mi lesz így a gazdasággal?
Fel lehetett erre készülni?
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.