Eldőlt, amire sokan vártak: Oroszi Beatrix lesz Magyarország új tisztifőorvosa

Az előzetes jelzésekkel és várakozásokkal összhangban Oroszi Beatrix epidemiológus lett az új országos tisztifőorvos.

Ma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban jártunk, és megkezdődött az átadás-átvétel - kezdte hétfő esti Facebook-posztját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter.

Elkísért dr. Oroszi Beatrix, aki az új országos tisztifőorvos lesz; dr. Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz;

valamint prof. Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is velünk tartott, akire szintén nagyon számítok a minisztériumban - sorolta a neveket Hegedűs Zsolt.

Oroszi Beatrix és Szepezdi Zsuzsanna neve új, ez az első hivatalos bejelentés személyüket érintően.

Az előzetes várakozások viszont már arról szóltak, hogy Oroszi Beatrix lesz az új országos tisztifőorvos.

Forrás: Hegedűs Zsolt Facebook-oldala.

Már a miniszter bizottsági meghallgatásán tett arra utalásokat, amiből arra lehetett következtetni, hogy a befutó Oroszi Beatrix lesz a tisztifőorvosi pozícióra.

Oroszi Beatrix epidemiológussal, a Semmelweis Egyetem Epidemiológiai és Survaillance Központjának igazgatójával az elmúlt években rendszeresen készítettünk interjút a hazai és nemzetközi járványügyi helyzetről, a magyar intézményrendszerről és szabályokról. Legutóbbi interjújában azt hangoztatta, hogy

hosszú távon csak úgy érhetünk el népegészségügyi eredményeket, ha a bizalom helyreáll.

Tehát a rövidtávú politikai érdekeknek nem szabadna felülírni a hosszú távú népegészségügyi érdeket, hiszen egy szakmailag autonóm népegészségügyi intézményrendszerbe vetett bizalom a társadalom számára megtérül. Rövid, közép és hosszú távon egyaránt - tette hozzá tavaly novemberben a Portfolio-nak nyilatkozva.

Oroszi Beatrix magyar orvos, epidemiológus, a hazai népegészségügy és járványügy egyik meghatározó szaktekintélye. Mesterfokozatát a London School of Hygiene and Tropical Medicine világszínvonalú képzésén szerezte, emellett közgazdász szakokleveles orvos, egészségügyi menedzser, a megelőző orvostan és népegészségtan, valamint a közegészségtan-járványtan szakorvosa. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) Igazgatótanácsának tagja volt öt éven át. Vezető beosztásokban dolgozott az egykori Országos Tisztifőorvosi Hivatalban a korábbi tisztifőorvosok legszűkebb kabinetjében. Az Országos Epidemiológia Központot is vezette megszűnése előtt. A COVID-19 járvány kapcsán munkatársaival azon dolgozott, hogy a pandémiás kórokozó viselkedését, terjedését a társadalomban a lehető legpontosabban jellemezze, a kockázatokat és a potenciális egészségkárosodást folyamatosan értékelje, és javaslatokat dolgozzon ki kockázatarányos, célzott megelőző és kárenyhítő intézkedésekre.

Fotó: Hajdú D. András, Portfolio

Szepezdi Zsuzsanna elismert magyar gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser, a hazai gyógyszer-szabályozás és törzskönyvezés egyik legfontosabb szakértője. Pályafutása során több mint tizennégy éven át dolgozott az Országos Gyógyszerészeti Intézetben (OGYI), ahol különböző osztályok, majd az EU Koordinációs Főosztály vezetését is ellátta, míg végül 2008-ban az intézet főigazgatójává nevezték ki. Az államigazgatásban és a hatósági szférában szerzett tapasztalatai mellett a versenyszférában is komoly karriert futott be, többek között az Egis Gyógyszergyár gyógyszerengedélyezési igazgatójaként irányítva a komplex iparági folyamatokat. Magas szintű elméleti és gyakorlati tudását a felsőoktatásban is kamatoztatja, ahol külső előadóként és társult oktatóként vesz részt a jövő gyógyszerészeinek és ipari szakembereinek képzésében.

Forrás: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldala.

Címlapkép forrása: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldala