Fontos jelentés érkezett: az orosz invázió óta látványosan erősödött a gázellátás biztonsága a régiónkban

Javult a gázellátás biztonsága Délkelet- és Kelet-Európában, miután több ország is előrelépett az uniós szabályokhoz igazodó gáztárolási előírások végrehajtásában – derül ki az Energiaközösség Titkárságának (Energy Community Secretariat) friss jelentéséből, amelyről a Montel számolt be.

A bécsi székhelyű szervezet azt vizsgálta, hogy az általa képviselt, uniós csatlakozásra törekvő országok hol tartanak az EU által előrírt gáztárolási szabályok bevezetésében. A szabályok lényege, hogy azoknak az országoknak, amelyek rendelkeznek gáztárolókkal, megfelelő készletszintet kell biztosítaniuk a téli időszak előtt. Azoknak az államoknak pedig, amelyeknek nincs saját tárolókapacitásuk – például Bosznia-Hercegovinának, Moldovának vagy Észak-Macedóniának –, külföldön kell hozzáférést biztosítaniuk megfelelő mennyiségű gáztartalékhoz.

A jelentés szerint az Ukrajna elleni orosz invázió óta bevezetett intézkedések

érdemben erősítették a régió felkészültségét az esetleges ellátási sokkokkal szemben,

miközben javították az érintett országok illeszkedését az Európai Unió szélesebb energiabiztonsági politikájához.

Szerbia és Ukrajna is a célok előtt jár

A jelentés szerint Szerbia és Ukrajna egyaránt túlteljesítette a 2025-re vonatkozó kötelező gáztárolási célokat, és az idei köztes feltöltési előírásokat is teljesítették.

Szerbia egyetlen föld alatti gáztárolója, a 450 millió köbméteres Banatski Dvor május 1-jén 44 százalékos töltöttségen állt. Ukrajna szintén meghaladta a 2026 májusára előírt célt, annak ellenére, hogy az orosz támadások továbbra is érintik az ország gázinfrastruktúráját.

Ukrajna helyzete sajátos, mivel mintegy 22 milliárd köbméternyi tárolókapacitással rendelkezik, ami azt jelenti, hogy

a tárolórendszer mérete a belföldi kereslethez képest kiemelkedően nagy,



ezért az ország csökkentett feltöltési kötelezettség alá tartozik: a kötelezettség az ötéves átlagos fogyasztás 35 százalékának megfelelő mennyiségre vonatkozik.

A szervezet ugyanakkor Szerbia esetében figyelmeztetett arra is, hogy az ország továbbra sem felel meg teljes körűen a szabályozásnak, mivel még nem tanúsította a tárolóüzemeltetőt, és nem biztosította a piaci alapú megfelelést.

Moldova tartalékrendszert épített ki

A jelentés külön kiemelte Moldova előrelépését is. Az ország kétszintű tartalékrendszert alakított ki, amely egyrészt vészhelyzeti biztonsági készletekből, másrészt kereskedelmi készletekből áll. A moldovai készletek meghaladták az éves gázfogyasztás 20 százalékát, miközben az ország 2025-ben kiterjesztette a tárolási kötelezettséget: az már nemcsak egyetlen beszállítóra, hanem valamennyi aktív lakossági gázszolgáltatóra vonatkozik.

A legfrissebb szabályozás szerint Moldova novemberre 140 millió köbméter kereskedelmi gázkészletet céloz meg. Ez nagyjából a gázhálózatokra csatlakozó fogyasztók átlagos éves fogyasztásának 15 százalékának felel meg.

Észak-Macedónia esetében szintén előrelépést rögzített a jelentés: az ország átültette a gáztárolási szabályozást, és elkészítette a gázellátási kockázatértékelést is. A Bulgáriával tervezett tárolási megállapodás azonban egyelőre még nem lépett működésbe.

A jelentés arra is kitér, hogy Albániában, Montenegróban és Koszovóban jelenleg nincs érdemi gázpiac. Grúzia pedig mentességet élvez addig, amíg nem válik összekapcsolttá egy másik Energiaközösség-szerződő féllel. Az ország ugyanakkor a következő években vizsgálni tervezi saját tárolókapacitás fejlesztésének lehetőségét.

