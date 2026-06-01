Forradalmi felfedezés: így lehet kinyerni aranyat a hulladékból

A Gold Copper Diamide Extraction (GCDE) névre keresztelt eljárást Jason Love és Carole Morrison, az egyetem Kémiai Tanszékének professzorai fejlesztették ki. A technológia

szerves vegyületek segítségével szelektíven nyeri ki a nemesfémeket az elektronikai hulladékból.

Ez a módszer lényegesen kisebb környezeti terheléssel jár, mint a hagyományos eljárások.

Az elektromos és elektronikai hulladék (e-hulladék) a világ leggyorsabban növekvő veszélyeshulladék-árama. Az előrejelzések szerint a mennyisége 2030-ra megközelíti a 93,5 millió tonnát, miközben jelenleg mindössze nagyjából 20 százalékát dolgozzák fel környezetkímélő módon. Az e-hulladék ugyanakkor rendkívül értékes nyersanyag: az egyetem becslése szerint

egy tonna átlagos e-hulladék aranytartalma jelenlegi árakon több mint 46 ezer dollárt ér, a kinyerhető réz pedig további mintegy 2000 dolláros értéket képvisel.

A hagyományos feldolgozás 1200 °C feletti hőmérsékleten végzett kohászati eljárásokkal, vagy agresszív kémiai kilúgozással történik. Mindkét módszer rendkívül energiaigényes és környezetszennyező. A GCDE ezzel szemben egy alacsony hőmérsékletű hidrometallurgiai eljárás. A módszer kis méretű, újrafelhasználható szerves ligandumokkal köti meg a fémeket kíméletes reakciókörülmények között, ráadásul cianid, higany és szerves oldószerek használata nélkül.

"Az elektronikai hulladék gyakorlatilag egy nagy fémtartalmú, úgynevezett városi érc. A diamid molekuláris mágnesként viselkedik az arany esetében, majd egy szelektív rézkinyerési lépéssel az e-hulladék két legértékesebb fémét nagy tisztasággal nyerhetjük ki" - mondta Love az egyetem közleményében.

A Lithium Universe a GCDE technológiát a nemesfém-újrahasznosítási részlegébe integrálja. Az eljárást a kiszolgált napelemekből történő ezüstkinyerési technológiájuk mellett fogják alkalmazni. Iggy Tan, a vállalat elnöke szerint az edinburghi áttörés felgyorsítja a cég stratégiai terjeszkedését az értékes fémek visszanyerésének területén, valamint tovább erősíti a pozíciójukat a körforgásos gazdasági megoldások piacán.

