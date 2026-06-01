Ilyen rossz adat 23 éve nem látott napvilágot - Ugrik a kulcsfontosságú fém ára

A réz határidős ára ma fontonként 6,5 dollár fölé emelkedett, ezzel több mint kéthetes csúcsot elérve és megközelítve a történelmi csúcsot. Az áremelkedést a szűkülő globális kínálat hajtja: a legfontosabb termelőnek számító Chile 23 éve a leggyengébb áprilisi termelési adatot jelentette. A keresleti oldalon a mesterséges intelligencia terjedése, az adatközponti beruházások és a tiszta energiára való átállás egyaránt növelik a réz iránti igényt.

Chile, a világ legnagyobb réztermelője 23 éve a leggyengébb áprilisi termelési adatát jelentette,

ami tovább erősítette a globális kínálati korlátokkal kapcsolatos aggodalmakat. Eközben az állami tulajdonú Codelco bányavállalat újonnan kinevezett elnöke jelezte, hogy a társaság a termelési volumen maximalizálása helyett nagyobb hangsúlyt helyez majd a nyereségességre.

A keresleti oldalon a mesterségesintelligencia-technológiák terjedésével és az adatközponti infrastruktúra gyors kiépítésével kapcsolatos erősödő optimizmus javítja a fém kilátásait. A globális villamosenergia-hálózatok rézfelhasználásának növekedése, amelyet a tisztább energiaforrásokra való átállás hajt, szintén erősítette a kedvező keresleti képet.

