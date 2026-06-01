Itt a bejelentés: Orbán Viktor korábbi hivatala nemcsak hétvégén, hétköznap is látogatható lesz holnaptól

A héten hétköznap is látogatható a Karmelita kolostor és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épülete - közölte a közlekedési és a beruházási miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Vitézy Dávid a bejegyzésében felidézte, három hete a miniszterelnökkel és a belügyminiszterrel közösen egy szimbolikus kordonbontással megnyitották a Karmelitát és a kabinetirodát a magyar emberek előtt.

Az már az első hétvégéken kiderült, hogy az érdeklődés óriási, az időpontok általában néhány perc alatt elfogytak, tömegek akarták megnézni Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyét

- tette hozzá.

Vitézy közölte, hogy

a héten kivételesen hétköznap is látogatható lesz a Karmelita és a "Rogán-tárca" épülete,

keddtől péntekig reggel tíz és este hat óra között.

Az utóbbiból ugyanis az előző minisztérium már kiköltözött, de a szociális és családügyi tárca még nem költözött be - írta Vitézy, megjegyezve, hogy időpontot foglalni a szabadkarmelita.jegy.hu oldalon lehet.

