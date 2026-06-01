Jól ismert vállalkozó a Tisza egyik legnagyobb pénzügyi támogatója: elmondta, mennyivel segítette a pártot
A Tisza Párt hétfőn közzétette a szervezet 2025-ös költségvetését, amelyből kiderül az is, milyen magánszemélyek adtak 500 ezer forint feletti támogatást. A legnagyobb adományt – 100 millió forintot – Bige László vállalkozó és Bige Anikó adta. A Nitrogénművek tulajdonosa, Magyarország egyik leggazdagabb embere az RTL Híradónak elmondta, idén ennek az összegnek a többszörösét adományozta a Tiszának.

A Tisza Párt által közzétett listából kiderül, hogy Bige Lászlót és Bige Anikót követően Zelcsényi Miklós Gábor adományozta tavaly a második legnagyobb összeget a Tiszának, 39 940 000 forintot. Zelcsényi tavaly novemberig a párt rendezvényigazgatója volt.

Az 500 ezer forintnál többet adományozók listáján több tiszás politikus is feltűnik, így maga a pártelnök, Magyar Péter, Tarr Zoltán és Bóna Szabolcs jelenlegi miniszterek, Nagy Ervin színész, jelenlegi kulturális államtitkár, Dávid Dóra, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, a párt EP-képviselői.

Bige László az RTL Klub kérdésére elmondta, valóban jelentős összegekkel támogatta a Tisza Pártot, mivel az Orbán-kormánytól „sok megaláztatásban volt része”.

Az RTL Híradó kérdésére a vállalkozó elárulta,

2026-ban a 100 milliós összegnek a „többszörösével” támogatta a pártot,

vagyis több százmilliós összegről lehet szó, ami majd a 2026-os kimutatásban lesz pontosan látható.

