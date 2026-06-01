Joschka Fischer: Szemünk előtt zajlik az amerikai hatalom hanyatlása

A látványos külsőségeken túl azonban a csúcstalálkozó eredményei szerények voltak. Úgy tűnik, hogy kevés előrelépés történt érdemi kérdésekben, például a kereskedelem terén, és – amennyire azt tudni lehet – nem születtek új, jelentős beszállítói szerződések az amerikai ipar és mezőgazdaság számára, illetve nem történtek összehangolt erőfeszítések a nagyobb nemzetközi konfliktusok, például az ukrajnai és az Öböl-menti háború megoldására.
A csúcstalálkozóról készült képek azonban önmagukért beszéltek. Trump egy számára meglehetősen szokatlan szerepben találta magát: segítséget kért. Mindenki tudta, hogy Kína támogatását szeretné megszerezni a Perzsa-öböl térségében kialakult patthelyzet feloldásához, ahol az ő sikertelen kalandja miatt Irán de facto stratégiai ellenőrzést kapott a Hormuzi-szoros felett, valamint az olaj- és gázárak az egekbe szöktek. Trump viselkedésén látszott a kétségbeesés; nem volt benne dicsekvés vagy hencegés. Nyoma sem volt annak, hogy a világ urának tekinti magát.
Hszi ezzel szemben a 21. század legfontosabb felemelkedő hatalmának vezetője. Szinte azonnal az Air Force One földet érése után hangsúlyozta ezt a stratégiai valóságot, és figyelmeztette Trumpot Thuküdidész csapdájára: arra a jelenségre, amikor egy hanyatló hegemón fokozza erőfeszítéseit, hogy visszatartsa a feltörekvő kihívót (ez a dinamika sodorta Athént és Spártát a peloponnészoszi háborúba).
