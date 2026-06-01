Katás adózás: Kármán András bemondta, mikor állíthatják vissza eredeti formájában
Kármán András pénzügyminiszter ellenzéki képviselői válaszolva azt mondta, terveik szerint már 2027-től visszaállítják a katás adózási forma széleskörű elérhetőségét – tudósított a Telex.

A pénzügyminisztert Apáti István, a Mi Hazánk képviselője kérdezte a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) széleskörű visszaállításáról.

Az Orbán-kormány még 2022-ben vágta vissza jelentősen a kata elérhetőségét. A Tisza Párt már a kampányban ígéretet tett arra, hogy újra szélesebb körben elérhetővé teszik az egyéni vállalkozók számára létrehozott adózási formát.

Kármán András hétfőn a parlamentben elmondta, az előző kormány a kata átalakítása során nem tett különbséget az adónem célcsoportja és a visszaélésért felelős szereplők között.

Megjegyezte,

az új kormány nemcsak visszaállítja az eredeti rendszert, hanem ki is bővítik az adózási formát, azonban úgy alakítják majd ki az új szabályozást – széleskörű társadalmi egyeztetés után –, hogy ne lehessen munkaviszonyok tömegeit katás foglalkoztatássá átalakítani.

Kármán András már parlamenti meghallgatásán jelezte, hogy visszaállítják a régi katás adózást, a hazai vállalkozóknak ugyanis elengedhetetlen szükségük van egy kiszámítható és könnyen adminisztrálható adózási formára.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

