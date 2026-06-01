Katás adózás: Kármán András bemondta, mikor állíthatják vissza eredeti formájában

A pénzügyminisztert Apáti István, a Mi Hazánk képviselője kérdezte a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója) széleskörű visszaállításáról.

Az Orbán-kormány még 2022-ben vágta vissza jelentősen a kata elérhetőségét. A Tisza Párt már a kampányban ígéretet tett arra, hogy újra szélesebb körben elérhetővé teszik az egyéni vállalkozók számára létrehozott adózási formát.

Kármán András hétfőn a parlamentben elmondta, az előző kormány a kata átalakítása során nem tett különbséget az adónem célcsoportja és a visszaélésért felelős szereplők között.

Megjegyezte,

az új kormány nemcsak visszaállítja az eredeti rendszert, hanem ki is bővítik az adózási formát, azonban úgy alakítják majd ki az új szabályozást – széleskörű társadalmi egyeztetés után –, hogy ne lehessen munkaviszonyok tömegeit katás foglalkoztatássá átalakítani.

