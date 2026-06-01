Kiderült: nem a mesterséges intelligencia jelenti a legnagyobb veszélyt a munkánkra

A fiatal amerikai diplomások munkanélküliségi rátája a 2019 márciusában mért 3,6 százalékról 2026 márciusára 5,6 százalékra emelkedett. A New York-i Fed közgazdászai egy hétfőn megjelent elemzésükben azt becsülik, hogy
ennek a növekedésnek a 64 százalékáért nem az AI, hanem a távmunka tehető felelőssé.
A kutatók a tapasztalatlan és a tapasztalt munkavállalók munkanélküliségi rátáját hasonlították össze. Külön vizsgálták a távmunka keretében is ellátható munkaköröket, például a szoftverfejlesztők és a pénzügyi elemzők helyzetét. Ezeket vetették össze az irodai vagy személyes jelenlétet megkövetelő pozíciókkal, mint amilyen az ápolóké vagy a temetkezési dolgozóké. A kutatás során egy Fortune 500-as nagyvállalat bizalmas adatait is felhasználták.
Az eredmények szerint a munkáltatók vonakodnak pályakezdőket felvenni a távmunkában dolgozó csapatokba, mivel a szükséges készségeket sokkal nehezebb online átadni. A távmunka ráadásul gyengíti a munkahelyi betanítás hatékonyságát; a kollégáiktól elkülönülten dolgozó fiatalok ugyanis kevesebb visszajelzést kapnak. Ez a hiányosság különösen a pályájuk elején lévőket hátráltatja a szakmai fejlődésben.
A vizsgált Fortune 500-as vállalat a pandémia idején kifejezetten kevesebb tapasztalatlan munkavállalót vett fel, ezt a döntést éppen a távoli mentorálás és a betanítás nehézségeivel indokolták. A kutatók szerint ez a dinamika a távmunka széles körű fennmaradása miatt a mai napig érvényesül.
Mindez annak ellenére alakul így, hogy a fiatal munkavállalók túlnyomó többsége maga is rugalmas munkavégzést szeretne. Egy 2025 májusi Gallup-felmérés szerint a Z generáció mindössze 6 százaléka preferálja a teljes irodai jelenlétet, míg 71 százalékuk inkább a hibrid megoldást választaná.
A New York-i Fed kutatói ugyanakkor komoly figyelmeztetést is megfogalmaztak. Kiemelték, hogy a pályakezdő diplomások magas munkanélkülisége különösen aggasztó probléma - a korai karriertapasztalatok, illetve
azok hiánya ugyanis hosszú távon is meghatározhatják a fiatalok szakmai pályafutását.
