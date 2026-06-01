Kilőtt az alumínium ára, itt a 4 éves csúcs

Az alumínium ára több mint négy éve nem látott csúcsra emelkedett, miután a közel-keleti feszültségek fokozódása tovább mélyítette a fém kínálati hiányával kapcsolatos aggodalmakat.

A Londoni Fémtőzsde (LME) irányadó alumínium kontraktusa 1,5 százalékos emelkedéssel, tonnánként 3721 dolláron áll az esti kereskedésben. Napközben az árfolyam elérte a 3724 dolláros szintet is,

ami 2022 márciusa óta a legmagasabb érték.

A drágulás hátterében a közel-keleti helyzet kiéleződése áll; a Tasznim iráni hírügynökség jelentése szerint Irán felfüggesztette a közvetett tárgyalásokat az Egyesült Államokkal. Erre azután került sor, hogy Izrael elrendelte csapatai előrenyomulását Libanonban a Teherán által támogatott Hezbollah ellen.

A Közel-Kelet a globális alumínium-olvasztási kapacitás 9 százalékát adja. A Hormuzi-szoros lezárása ráadásul nemcsak a térségből származó alumíniumexportot korlátozta, hanem a termeléshez szükséges nyersanyagok importját is. Az elemzők idén jelentős, egyes becslések szerint

a 2 millió tonnát is meghaladó hiánnyal számolnak az alumíniumpiacon.

A piaci feszültségre utal az azonnali (spot) és a három hónapos határidős alumíniumkontraktusok közötti árkülönbözet is. Ez a felár pénteken 19 éves csúcsra, tonnánként 100 dollár fölé ugrott. Az extrém backwardation (inverz piaci szerkezet) jól mutatja a kínálati szűkület súlyosságát.

Az ipari fémek széles körű drágulásához az is hozzájárult, hogy a kínai feldolgozóipari aktivitás immár a hatodik egymást követő hónapban bővült.

Forrás: Reuters

