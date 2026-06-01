Kiszivárgott: eladhatják a népszerű pizzázót

A Yum Brands a Reuters értesülései szerint kizárólagos tárgyalásokat folytat a Pizza Hut eladásáról a LongRange Capital magántőke-befektetési társasággal.

A lehetséges tranzakció jelentős fordulópontot hozna az egyik legismertebb amerikai pizzalánc történetében. A tárgyalások néhány héten belül megállapodáshoz vezethetnek; egyelőre azonban nem született végleges döntés, így nincs garancia arra, hogy az egyeztetések végül felvásárlással zárulnak.

A Yum Brands tavaly jelentette be, hogy stratégiai lehetőségeket vizsgál a Pizza Hut jövőjével kapcsolatban, beleértve a márka esetleges eladását is. Erre azután került sor, hogy a hálózat tartós forgalomcsökkenéssel küzdött. A Pizza Hut 2025-ben a Yum bevételének nagyjából 12 százalékát adta, eközben az amerikai piacon az összehasonlítható üzletekre vetített eladásai tíz egymást követő negyedévben csökkentek.

A Reuters korábban arról számolt be, hogy a LongRange Capital mellett az Apollo Global Management és a Sycamore Partners is érdeklődött a Pizza Hut megvásárlása iránt.

Az éttermi szektort jelenleg széles körben sújtja a gyengülő fogyasztói kereslet és az üzemeltetési költségek emelkedése. Ez a helyzet azonban kedvező beszállási lehetőséget teremt a pénzügyi befektetők számára a jól bejáratott márkák esetében.

A piaci konszolidáció a Pizza Hut versenytársát, a Papa John's láncot is elérte. A hónap elején derült ki, hogy az Irth Capital Management a vállalat legnagyobb amerikai franchise-partnerével együttműködve egy tőzsdei kivezetést célzó felvásárlási ajánlaton dolgozik.

