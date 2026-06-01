Macron kiénekelte Trump zsebéből a súlyos milliárdokat

Emmanuel Macron francia elnök Versailles-ban rendezi meg a Choose France befektetési fórum kilencedik kiadását, amelyen 71 nemzetközi projekt keretében történelmi rekordot jelentő, összesen 93 milliárd euró értékű beruházást jelentenek be – a tavalyi 40 milliárd eurós szám több mint kétszeresét. Az ugrást főként a mesterséges intelligenciához és adatközpontokhoz kapcsolódó fejlesztések hajtják, élükön a SoftBank 45 milliárd eurósra becsült franciaországi projektjével. Macron a Trump-féle vámháború okozta globális bizonytalanságot kihasználva pozicionálja Franciaországot stabil európai befektetési alternatívaként.

Emmanuel Macron utolsó teljes elnöki évének egyik fontos gazdaságpolitikai kirakataként rendezi meg Versailles-ban a Choose France befektetési fórum kilencedik kiadását, amelyre az Élysée-palota szerint 71 nemzetközi beruházási projektet jelentenek be összesen 93 milliárd euró értékben.

A szám történelmi rekordot jelent, különösen ahhoz képest, hogy a 2025-ös csúcstalálkozón 40 milliárd eurónyi projektet összesítettek.

A mostani ugrást főként a mesterséges intelligenciához és adatközpontokhoz kapcsolódó beruházások hajtják, miközben Franciaország az alacsony karbonintenzitású energiamixét is befektetővonzó tényezőként próbálja használni – számolt be a Les Echos.

Macron számára ez azért is fontos eredmény, mert Franciaország nem pusztán saját gazdaságpolitikai teljesítményét próbálja látványosan felmutatni, hanem kihasználja azt a geopolitikai és üzleti pillanatot is, amelyet Donald Trump második elnöki ciklusának kiszámíthatatlansága teremtett. Az amerikai vámháború, a gyorsan változó kereskedelmi szabályok és az ezek körüli jogi viták több ágazatban is bizonytalanná tették a beruházási döntéseket:

Trump vámpolitikája 2025 végére meredeken megemelte az amerikai átlagos vámszintet, majd a bírósági döntések és újabb elnöki lépések miatt 2026-ban is fennmaradt a kereskedelempolitikai köd.

Ebben a helyzetben Macron azt üzeni a nemzetközi tőkének, hogy Franciaország — különösen az alacsony karbonintenzitású energia, a mesterséges intelligencia, az adatközpontok és a stratégiai iparágak területén — stabilabb európai alternatívát kínálhat az Egyesült Államokkal szemben. A 93 milliárd eurónyi bejelentett beruházás ezért nemcsak francia belpolitikai siker, hanem annak a jele is, hogy Párizs aktívan próbálja átcsatornázni azokat a fejlesztéseket, amelyeket a vállalatok már nem feltétlenül akarnak automatikusan az amerikai piacra vinni.

A legnagyobb tétel a japán SoftBank bejelentése, amely összesen 75 milliárd eurós franciaországi adatközpont-fejlesztési ígéretet tett, ebből azonban az Élysée csak 45 milliárd eurót számolt bele a mostani Choose France-mérlegbe, mivel ennek a Hauts-de-France régióhoz kapcsolódó része tekinthető biztosítottnak. A kormányzati kommunikáció szerint a most bejelentendő projektek több mint 15 600 munkahelyet teremthetnek, ami Macron számára azért is fontos, mert a francia gazdaságpolitika egyik állandó üzenete 2017 óta az ipari és technológiai beruházások visszacsábítása Franciaországba.

A rendezvényre több mint 200 külföldi vállalatvezetőt hívtak meg, közülük a – Les Echos szerint – nagyjából minden második először vesz részt a fórumon.

Az európai cégek vezetői továbbra is többségben lesznek, de az amerikai résztvevők aránya a kereskedelmi feszültségek ellenére is 18 százalék körül alakul. A szervezők emellett tudatosan nyitnak az Öböl-országok és Ázsia befektetői felé, mert a geopolitikai és kereskedelmi kockázatok miatt Párizs számára egyre fontosabb, hogy ne csak a hagyományos nyugati tőkeforrásokra támaszkodjon.

A bejelentések fő területei a mesterséges intelligencia, az adatközpontok, a gyógyszeripar, az elektrifikáció és a ritkaföldfémek lesznek. Utóbbi különösen stratégiai ügy, mivel Európa a kritikus nyersanyagoknál igyekszik csökkenteni külső függőségét. Macron környezete arra is emlékeztet, hogy Franciaország 2019 óta az EY éves felmérése szerint a külföldi befektetők első számú európai célpontja, és ezt az elnök várhatóan ismét gazdaságpolitikai eredményként mutatja majd be.

A kép ugyanakkor nem egyértelműen kedvező: a Les Echos cikke szerint a franciaországi nemzetközi beruházási döntések száma 2025-ben 2017 óta nem látott mélypontra esett, és Franciaországban nagyobb volt a visszaesés, 17 százalék, mint Németországban vagy az Egyesült Királyságban. Az Élysée is elismeri, hogy a Choose France önmagában nem csodaszer, inkább látványos politikai és üzleti platform.

Olivier Lluansi iparpolitikai szakértő szerint ráadásul két éve a külföldi ipari vállalatok majdnem annyit vonnak ki Franciaországból, amennyit beruháznak, miközben tavaly 20 ezer munkahely szűnt meg a feldolgozóiparban. Macron ezért nemcsak külföldi befektetőknek, hanem a francia közvéleménynek is mérleget próbál mutatni, miközben a 2027-es elnökválasztás közeledése miatt egyre nehezebb lesz stabil politikai irányt ígérni a beruházóknak.

