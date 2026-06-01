Macron kiénekelte Trump zsebéből a súlyos milliárdokat

Emmanuel Macron utolsó teljes elnöki évének egyik fontos gazdaságpolitikai kirakataként rendezi meg Versailles-ban a Choose France befektetési fórum kilencedik kiadását, amelyre az Élysée-palota szerint 71 nemzetközi beruházási projektet jelentenek be összesen 93 milliárd euró értékben.
A szám történelmi rekordot jelent, különösen ahhoz képest, hogy a 2025-ös csúcstalálkozón 40 milliárd eurónyi projektet összesítettek.
A mostani ugrást főként a mesterséges intelligenciához és adatközpontokhoz kapcsolódó beruházások hajtják, miközben Franciaország az alacsony karbonintenzitású energiamixét is befektetővonzó tényezőként próbálja használni – számolt be a Les Echos.
Macron számára ez azért is fontos eredmény, mert Franciaország nem pusztán saját gazdaságpolitikai teljesítményét próbálja látványosan felmutatni, hanem kihasználja azt a geopolitikai és üzleti pillanatot is, amelyet Donald Trump második elnöki ciklusának kiszámíthatatlansága teremtett. Az amerikai vámháború, a gyorsan változó kereskedelmi szabályok és az ezek körüli jogi viták több ágazatban is bizonytalanná tették a beruházási döntéseket:
Trump vámpolitikája 2025 végére meredeken megemelte az amerikai átlagos vámszintet, majd a bírósági döntések és újabb elnöki lépések miatt 2026-ban is fennmaradt a kereskedelempolitikai köd.
Ebben a helyzetben Macron azt üzeni a nemzetközi tőkének, hogy Franciaország — különösen az alacsony karbonintenzitású energia, a mesterséges intelligencia, az adatközpontok és a stratégiai iparágak területén — stabilabb európai alternatívát kínálhat az Egyesült Államokkal szemben. A 93 milliárd eurónyi bejelentett beruházás ezért nemcsak francia belpolitikai siker, hanem annak a jele is, hogy Párizs aktívan próbálja átcsatornázni azokat a fejlesztéseket, amelyeket a vállalatok már nem feltétlenül akarnak automatikusan az amerikai piacra vinni.
A legnagyobb tétel a japán SoftBank bejelentése, amely összesen 75 milliárd eurós franciaországi adatközpont-fejlesztési ígéretet tett, ebből azonban az Élysée csak 45 milliárd eurót számolt bele a mostani Choose France-mérlegbe, mivel ennek a Hauts-de-France régióhoz kapcsolódó része tekinthető biztosítottnak. A kormányzati kommunikáció szerint a most bejelentendő projektek több mint 15 600 munkahelyet teremthetnek, ami Macron számára azért is fontos, mert a francia gazdaságpolitika egyik állandó üzenete 2017 óta az ipari és technológiai beruházások visszacsábítása Franciaországba.
A rendezvényre több mint 200 külföldi vállalatvezetőt hívtak meg, közülük a – Les Echos szerint – nagyjából minden második először vesz részt a fórumon.
Az európai cégek vezetői továbbra is többségben lesznek, de az amerikai résztvevők aránya a kereskedelmi feszültségek ellenére is 18 százalék körül alakul. A szervezők emellett tudatosan nyitnak az Öböl-országok és Ázsia befektetői felé, mert a geopolitikai és kereskedelmi kockázatok miatt Párizs számára egyre fontosabb, hogy ne csak a hagyományos nyugati tőkeforrásokra támaszkodjon.
A bejelentések fő területei a mesterséges intelligencia, az adatközpontok, a gyógyszeripar, az elektrifikáció és a ritkaföldfémek lesznek. Utóbbi különösen stratégiai ügy, mivel Európa a kritikus nyersanyagoknál igyekszik csökkenteni külső függőségét. Macron környezete arra is emlékeztet, hogy Franciaország 2019 óta az EY éves felmérése szerint a külföldi befektetők első számú európai célpontja, és ezt az elnök várhatóan ismét gazdaságpolitikai eredményként mutatja majd be.
A kép ugyanakkor nem egyértelműen kedvező: a Les Echos cikke szerint a franciaországi nemzetközi beruházási döntések száma 2025-ben 2017 óta nem látott mélypontra esett, és Franciaországban nagyobb volt a visszaesés, 17 százalék, mint Németországban vagy az Egyesült Királyságban. Az Élysée is elismeri, hogy a Choose France önmagában nem csodaszer, inkább látványos politikai és üzleti platform.
Olivier Lluansi iparpolitikai szakértő szerint ráadásul két éve a külföldi ipari vállalatok majdnem annyit vonnak ki Franciaországból, amennyit beruháznak, miközben tavaly 20 ezer munkahely szűnt meg a feldolgozóiparban. Macron ezért nemcsak külföldi befektetőknek, hanem a francia közvéleménynek is mérleget próbál mutatni, miközben a 2027-es elnökválasztás közeledése miatt egyre nehezebb lesz stabil politikai irányt ígérni a beruházóknak.
Címlapkép forrása: EU
Lelepleződött a titkos fegyverüzlet: a világ egyik leggyorsabb cirkálórakétáját telepítik a felemelkedő nagyhatalom határára
Pekingben ennek nem fognak örülni.
Lebukott az orosz csodafegyver: kiderült az igazság a rettegett harci gépről, amit csak biztonságos távolból mernek bevetni
Eddig sem volt nagy titok, hogy lopakodásban nem jár élen a gép.
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
Kimondták a legrosszabbat: végleg eltűnhetnek az olcsó okostelefonok
Súlyosbodik a chiphiány.
Megjött a friss előrejelzés: a mesterséges intelligencia repíti új csúcsra a piacokat
Optimistább lett a Goldman Sachs.
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
A Sándor-palota előtt tartott sajtótájékoztatót a miniszterelnök.
Rajtaütésbe futottak bele Izrael elit különleges felderítői - Komoly veszteségről jött hír
Veszteségekről jött hír.
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Ez lehet a győztes recept a pénzügyi szolgáltatások arénájában
Ádáz harc dúl a fintech fronton.
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?