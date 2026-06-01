Magyar Péter nyilvánosságra hozta a Tisza párt teljes költségvetését, és hogy kitől mennyi pénzt kaptak

2025-ben a Tisza működését és a rendszerváltást több mint százezer magánszemély segítette egyszeri vagy rendszeres adományával, és több százezer ember vett tevékenyen részt önkéntesként, szakértőként a munkában - közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök sorolta:

  • a Tisza 2025-ben is kizárólag magyar magánszemélyek adományaiból végezte munkáját, és készült a 2026. áprilisi választásokra.
  • A pártnak rendszeres adományt rendszerváltó kártya, vagy állandó átutalás útján közel 70 000 ember küldött. 
  • 178 olyan magánszemély adományozó volt, aki több, mint 500 000 forint támogatást nyújtott 2025-ben, összesen 421 630 317 forint értékben.
  • Az 500 000 forint. alatti támogatások összege pedig ennek több, mint hatszorosa volt, összesen 2 690 718 683 forint.

A teljes támogatás összege tehát 3 112 349 000 forint volt 2025-ben, amihez hozzáadódik még a webshop 97 787 118 forint összegű bevétele, így a TISZA teljes bevétele 2025-ben 3 210 136 118 forint volt.

Hangsúlyozta, hogy a bevételek növekedésével párhuzamosan és egyenes arányban nőttek a Tisza feladatai és kiadásai is: 2025-ben a folyamatos országjárás mellett a Tisza elnöksége, a Tisza-szigetek és a lakosság bevonásával kiválasztotta a képviselőjelöltjeit és felkészült a 2026-os országgyűlési választásra is. A költségek 2025-ben mindösszesen 3 029 822 098 forintot tettek ki, így a párt a 2025-ös évet 180 millió forint eredménnyel zárta.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images

Portfolio X-Cycling Day

