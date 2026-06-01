Magyar Péter találkozott Varga Mihállyal: a forint árfolyamáról és büntetőeljárásokról is beszéltek

Konstruktív, előremutató, a felelősségi köröket tiszteletben tartó megbeszélést folytattam a Magyar Nemzeti Bank elnökével, Varga Mihállyal
- közölte Magyar Péter a Facebookon.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország jövője szempontjából elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése.
A kormány célja, hogy olyan felelős gazdaságpolitikát folytasson, amely erősíti a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmát, tette hozzá. Ebben a munkában a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja a jegybank függetlenségét.
Tájékoztatta Varga Mihályt az uniós források hazahozatalát célzó kormányzati lépésekről, valamint a korrupcióellenes intézkedésekről is - fogalmazott.
Rögzítettem, hogy a kormány az uniós források hatékony és átlátható felhasználásával erősíteni kívánja a magyar gazdaság versenyképességét, különös tekintettel a hazai kis- és középvállalkozásokra. Hangsúlyoztam, hogy a kormány és a jegybank felelős, kiegyensúlyozott együttműködése a magyar gazdaság egészének érdeke.
Varga Mihály tájékoztatott a Nemzeti Bank korábbi vezetésének tevékenysége miatt tett büntetőeljárás állásáról és a polgári peres eljárásokról is
- zárta posztját Magyar Péter.
A Központi Nyomozó Főügyészség és a Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai egy budapesti sajtótájékoztatón a múlt héten arról beszéltek, hogy az MNB-nél és alapítványaival kapcsolatban folyó nyomozások során bizonyítékként foglaltak le összesen több mint 91,8 milliárd forintnyi készpénzt és értékpapírokat, illetve több 10 terrabájt adatot is.
Magyar Péter és Varga Mihály hétfői találkozójáról az MNB is közleményt adott ki. Magyarország kormánya és a Magyar Nemzeti Bank konstruktív, a felelősségi köröket tiszteletben tartó együttműködést folytat a magyar gazdaság fenntartható fejlődése érdekében. Magyar Péter és Varga Mihály a fiskális és a monetáris politika összehangolt működéséről egyeztetett a Magyar Nemzeti Bankban.
A Magyar Nemzeti Bank a jogszabályoknak megfelelően független intézményként működik, elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, ennek veszélyeztetése nélkül pedig támogatja a kormány gazdaságpolitikáját
– jelentette ki a találkozót követően Varga Mihály. Mint mondta, a teljes magyar gazdaság érdeke, hogy a kormány és a jegybank közötti együttműködés eredményes legyen. Hozzátette:
a Magyar Nemzeti Bank konstruktív partner lesz ebben a munkában, így többek között az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is.
A Magyar Nemzeti Bank új vezetése alatt a jegybank a törvényi alapfeladataira koncentrál, az egyéb tevékenységeket megszüntette, működését pedig racionalizálta – hangsúlyozta a jegybankelnök. Varga Mihály emlékeztetett: a jegybank a jövőben is folytatja a stabilitást erősítő monetáris politikáját, amellyel az elmúlt időszakban jelentősen csökkentette az inflációt és rekordszintre növelte Magyarország tartalékait.
