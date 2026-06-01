  • Megjelenítés
Magyar Péter: Történelmi eredményt értünk el Brüsszelben
Gazdaság

Magyar Péter: Történelmi eredményt értünk el Brüsszelben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Napirend előtt szólal fel Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben.

Történelmi eredmény, amelyet Brüsszelben elértünk

- mondta Magyar Péter a parlamentben. Hazánk számára minden szempontból előnyös politikai megállapodás született.

Ősztől 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forintos fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára.

Hazahozzuk a magyar emberek pénzét

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is

Joschka Fischer: Szemünk előtt zajlik az amerikai hatalom hanyatlása

Összedőlt egy négyemeletes épület Székesfehérváron

- fogalmazott. Kőkemény tárgyalások voltak, a megállapodás előtti éjszaka majd 1000 milliárd foritnttal tudtuk emelni a források összeget, tette hozzá.

Három hét alatt végeztük el azt a munkát, amire az előző kormánynak évei lettek volna, de nem végezte el.

Orbán Viktor azt hazudta, hogy az unió ideológiai okokból fagyasztotta be a forrásokat, de Orbán nem Brüsszelt, hanem Magyarország fejlődését állította meg. Egy szó sem volt igaz ebből, sem a migrációról, sem a "gyerekek átoperáltatásáról".

A tárgyalások középpontjában a korrupció elleni fellépés, a magyar és EU-s közpénzek átlátható felhasználása volt - hangsúlyozta.

Az Országgyűlés ülésén Magyar Péter azt is megerősítette, hogy Magyarország benyújtotta csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amely 2021-től kezdődően tud vizsgálódni. A Tisza-kormány szintén vállalta a KEKVA-rendszer felülvizsgálatát.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der Leyen bejelentette: 6000 milliárd forintot szabadított ki Magyar Péter

Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?

Magyar Péter a Portfolio-nak: Volt olyan tétel, amit közvetlen a bejelentés előtt értünk el a Bizottságnál

Az eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Csúcsdöntésre készült a forint, de fordult a helyzet a devizapiacon
Megszólalt a lemondásról Sulyok Tamás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility