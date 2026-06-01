Magyar Péter: Történelmi eredményt értünk el Brüsszelben

Napirend előtt szólal fel Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben.

Történelmi eredmény, amelyet Brüsszelben elértünk

- mondta Magyar Péter a parlamentben. Hazánk számára minden szempontból előnyös politikai megállapodás született.

Ősztől 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forintos fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára.

Hazahozzuk a magyar emberek pénzét

- fogalmazott. Kőkemény tárgyalások voltak, a megállapodás előtti éjszaka majd 1000 milliárd foritnttal tudtuk emelni a források összeget, tette hozzá.

Három hét alatt végeztük el azt a munkát, amire az előző kormánynak évei lettek volna, de nem végezte el.

Orbán Viktor azt hazudta, hogy az unió ideológiai okokból fagyasztotta be a forrásokat, de Orbán nem Brüsszelt, hanem Magyarország fejlődését állította meg. Egy szó sem volt igaz ebből, sem a migrációról, sem a "gyerekek átoperáltatásáról".

A tárgyalások középpontjában a korrupció elleni fellépés, a magyar és EU-s közpénzek átlátható felhasználása volt - hangsúlyozta.

Az Országgyűlés ülésén Magyar Péter azt is megerősítette, hogy Magyarország benyújtotta csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amely 2021-től kezdődően tud vizsgálódni. A Tisza-kormány szintén vállalta a KEKVA-rendszer felülvizsgálatát.

Az eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert