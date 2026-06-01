Magyar Péter: "Történelmi eredményt értünk el Brüsszelben, de a munka java még csak most kezdődik"

Napirend előtt szólal fel Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben. A miniszterelnök felszólalásának elején az Európai Bizottsággal kötött megállapodás tartalmát és a felszabadított forrásokból megvalósítandó projekteket, intézkedéseket ismertette. A kormányfő ezután a köztársasági elnöki pozícióról és Sulyok Tamás helyzetéről beszélt, végül pedig a Magyar Nemzeti Bankkal, valamint Németországgal és Franciaországgal szemben fennálló partneri viszonyt említette, amelyek mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország újra elindulhasson a fejlődés útján.

Az uniós források hazahozatalával kezdi felszólalását Magyar Péter miniszterelnök

Történelmi eredmény, amelyet Brüsszelben elértünk

- mondta Magyar Péter a parlamentben. Hazánk számára minden szempontból előnyös politikai megállapodás született.

Ősztől 16,4 milliárd euró, mintegy 6000 milliárd forintos fejlesztési forrás válik elérhetővé Magyarország számára.

Hazahozzuk a magyar emberek pénzét

- fogalmazott. Kőkemény tárgyalások voltak, a megállapodás előtti éjszaka majd 1000 milliárd forinttal tudtuk emelni a források összeget, tette hozzá.

Három hét alatt végeztük el azt a munkát, amire az előző kormánynak évei lettek volna, de nem végezte el

- jelentette ki a kormányfő.

"A tárgyalások középpontjában a korrupció elleni fellépés, a magyar és EU-s közpénzek átlátható felhasználása volt" - hangsúlyozta Magyar Péter.

Az Országgyűlés ülésén Magyar Péter azt is megerősítette, hogy Magyarország benyújtotta csatlakozását az Európai Ügyészséghez, amely 2021-től kezdődően tud vizsgálódni. A Tisza-kormány szintén vállalta a KEKVA-rendszer felülvizsgálatát.

Magyar Péter megismételte múlt heti és ma reggeli nyilatkozatát, mely szerint migrációs-, gender- és háborús témák egyáltalán nem merültek fel az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásokon.

A miniszterelnök ezután hangsúlyozta, hogy az Unióval kötött megállapodás jelentőségét nem a források nagysága adja, hanem az, hogy ezzel végre elkezdődhet az ország újjáépítése.

A források közlekedési, kutatási, szociális és infrastrukturális beruházásokra fordíthatók. Az uniós források megérkezése jelentős mozgásteret fog biztosítani a kifejezetten rossz helyzetben lévő költségvetés számára. Magyarország 1,5-1,5 milliárd eurót fordíthat az energetikai infrastruktúra fejlesztésére és a vállalati versenyképesség erősítésére, valamint a szociális intézkedésekre is.

A fejlesztéseken keresztül jelentősen javulhat a tömegközlekedés hatékonysága és pontossága, mérséklődhet az elmúlt években egyre inkább szorítóvá váló lakhatási válság, valamint fejlődhet hazánk digitális infrastruktúrája is. A Bizottsággal való megállapodás a kkv-k helyzetét is érdemben javíthatja a beruházások és a finanszírozás támogatásával.

Sulyok Tamás helyzetéről is nyilatkozik a kormányfő

Az Európai Bizottsággal kötött megállapodás után Magyar Péter a közjogi méltóságok helyzetére tért át. A kormányfő elmondása szerint a legfontosabb közjogi méltóságok az előző kormánytól azt a feladatot kapták, hogy ne legyenek függetlenek és ne töltsék be a fékek és ellensúlyok rendszerét.

Ezek után sokan számíthattak arra, hogy ezek az emberek a választási eredmény után felismerik a magyar emberek akaratát és önként távoznak pozíciójukból. Ez idáig nem történt meg.

Magyar Péter kijelentette, hogy ebből a szempontból a legfontosabb közjogi tisztség a köztársasági elnöké, Sulyok Tamás pedig nem volt képes kifejeznie a nemzet egységét és az elmúlt években tanúsított hallgatásával lerombolta az államfői pozíció felé fennálló tiszteletet és megbecsülést. Magyar Péter ezután felsorolta Sulyok Tamás hallgatásával elkövetett hibáit, élen Oroszország bármilyen háborús felelőségének elismerésével és Orbán Viktor volt miniszterelnök kívánságainak megvalósításával.

Magyar Péter egyértelművé tette, hogy a Tisza-kormány célja az államfői pozíció megítélésének visszaállítása és annak elhitetése, hogy az intézmény a köz és a teljes nemzet érdekeit szolgálja.

A közeljövőben ezért olyan alkotmányos javaslatokat fogunk az Országgyűlés elé terjeszteni, amely biztosítja ezen intézmények függetlenségét és azt, hogy ezen intézmények ismét az alkotmányos demokrácia értékei mentén működhessenek

- mondta el a kormányfő.

Heti programjáról is beszélt Magyar Péter

Magyar Péter ezután a Varga Mihály jegybankelnökkel folytatott egyeztetés eredményeit ismertette. A miniszterelnök elmondta, hogy ígéretet tett a befektetői és lakossági bizalom erősítésére, valamint a jegybanki függetlenség tiszteletben tartására.

A kormányfő ezután arról beszélt, hogy a következő napok nemzetközi találkozói (melyeket Friedrich Merz német kancellárral, valamint Emmanuel Macron francia elnökkel fog folytatni) azt célozzák, hogy Magyarország európai politikai és gazdasági külkapcsolatai az elmúlt évek fagyos viszonya után újra fellendülhessenek.

Beszéde végén Magyar Péter a képviselői juttatások mérsékléséről szóló törvénytervezetre is reflektált.

Kijelentette, hogy a tervezet éves szinten mintegy 50 milliárd forintos megtakarítást jelenthet a központi költségvetés számára, a minisztériumi és egyéb intézményi költségkeretek ki nem merítése pedig szintén lehetőséget jelent a spórolásra és a források köz érdekében történő felhasználására.

