Már csak ez hiányzott: hirtelen nagy ütést kaphat Európa gázellátása

A norvég tengeri olaj- és gázipari dolgozók közel nyolc százaléka június 5-étől sztrájkba léphet, ha a héten nem sikerül megállapodásra jutni az állami közvetítéssel zajló bértárgyalásokon - írja a Reuters. Egyelőre még korai lenne megbecsülni a sztrájk lehetséges hatásait, de bármilyen kitermeléskiesés érzékenyen érintené a piacokat, különösen most, amikor az iráni háború miatt a közel-keleti kínálat is visszaesett.

A Styrke, a Lederne és a Safe szakszervezetek mintegy 8100 tagot képviselnek a norvég tengeri olaj- és gázkitermelésben. A sztrájk első hullámában közülük 617 dolgozó szüntetheti be a munkát, de a munkabeszüntetés később fokozatosan kiterjeszthető. A munkavállalók inflációt meghaladó béremelést, valamint a kollektív szerződés egyéb módosításait követelik. A további részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A tárgyalások a norvég tengeri olaj- és gázlétesítmények dolgozóinak többségére kiterjednek, így

a megállapodás meghiúsulása a kitermelés visszaeséséhez vezethet.

Az iparágat képviselő Offshore Norway szóvivője szerint egyelőre még korai lenne megbecsülni a sztrájk lehetséges hatásait.

A legnagyobb szakszervezet, a Styrke 305 tagjával készül a munkabeszüntetésre. Közülük 165-en az Equinornál, az Aker BP-nél és az Okeánál, 112-en a Helmerich & Payne fúrási vállalatnál, 28-an pedig a Coor Service Management és az Ess Support Service létesítményüzemeltető cégeknél dolgoznak. A sztrájk a Statfjord A, az Ula, a Draugen, valamint az Oseberg B, C és East mezőket érintené. Ezek a közös infrastruktúrát használó szomszédos mezőkkel együtt tavaly napi 266 400 hordó olajegyenértéket termeltek ki.

Norvégia napi szinten több mint négymillió hordó olajegyenértéket termel ki, nagyjából fele-fele arányban kőolajat és földgázt.

Az ország Európa legnagyobb földgázszállítója, amely a kontinens éves fogyasztásának mintegy egyharmadát biztosítja.

Emellett az európai olajkereslet nagyjából 15 százalékát is a skandináv állam fedezi. Bármilyen kitermeléskiesés érzékenyen érintené a piacokat, különösen most, amikor az iráni háború miatt a közel-keleti kínálat is visszaesett.

A norvég munkaügyi minisztérium közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a tárgyalásokat. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a megállapodás elérése a munkaadók és a szakszervezetek felelőssége.

A kormánynak törvényi joga van beavatkozni és leállítani a sztrájkot, amennyiben azt rendkívüli körülmények vagy létfontosságú nemzeti érdekek indokolják.

Erre legutóbb 2022-ben volt példa. Akkor az eszkalálódó munkabeszüntetés a napi norvég gázexport több mint felét, valamint az olajkitermelés több mint 17 százalékát fenyegette.

Forrás: Reuters

