Már csak ez hiányzott: hirtelen nagy ütést kaphat Európa gázellátása

A Styrke, a Lederne és a Safe szakszervezetek mintegy 8100 tagot képviselnek a norvég tengeri olaj- és gázkitermelésben. A sztrájk első hullámában közülük 617 dolgozó szüntetheti be a munkát, de a munkabeszüntetés később fokozatosan kiterjeszthető. A munkavállalók inflációt meghaladó béremelést, valamint a kollektív szerződés egyéb módosításait követelik. A további részleteket egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A tárgyalások a norvég tengeri olaj- és gázlétesítmények dolgozóinak többségére kiterjednek, így
a megállapodás meghiúsulása a kitermelés visszaeséséhez vezethet.
Az iparágat képviselő Offshore Norway szóvivője szerint egyelőre még korai lenne megbecsülni a sztrájk lehetséges hatásait.
A legnagyobb szakszervezet, a Styrke 305 tagjával készül a munkabeszüntetésre. Közülük 165-en az Equinornál, az Aker BP-nél és az Okeánál, 112-en a Helmerich & Payne fúrási vállalatnál, 28-an pedig a Coor Service Management és az Ess Support Service létesítményüzemeltető cégeknél dolgoznak. A sztrájk a Statfjord A, az Ula, a Draugen, valamint az Oseberg B, C és East mezőket érintené. Ezek a közös infrastruktúrát használó szomszédos mezőkkel együtt tavaly napi 266 400 hordó olajegyenértéket termeltek ki.
Norvégia napi szinten több mint négymillió hordó olajegyenértéket termel ki, nagyjából fele-fele arányban kőolajat és földgázt.
Az ország Európa legnagyobb földgázszállítója, amely a kontinens éves fogyasztásának mintegy egyharmadát biztosítja.
Emellett az európai olajkereslet nagyjából 15 százalékát is a skandináv állam fedezi. Bármilyen kitermeléskiesés érzékenyen érintené a piacokat, különösen most, amikor az iráni háború miatt a közel-keleti kínálat is visszaesett.
A norvég munkaügyi minisztérium közölte, hogy szorosan figyelemmel kíséri a tárgyalásokat. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy a megállapodás elérése a munkaadók és a szakszervezetek felelőssége.
A kormánynak törvényi joga van beavatkozni és leállítani a sztrájkot, amennyiben azt rendkívüli körülmények vagy létfontosságú nemzeti érdekek indokolják.
Erre legutóbb 2022-ben volt példa. Akkor az eszkalálódó munkabeszüntetés a napi norvég gázexport több mint felét, valamint az olajkitermelés több mint 17 százalékát fenyegette.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
