Medián: a magyarok kétharmada támogatja az azonos neműek házasságát
A Medián legfrissebb közvélemény-kutatási adatai szerint a magyarok több mint fele visszavonná az elmúlt években elfogadott, az LMBTQ-emberek jogait korlátozó törvényeket. Ezzel párhuzamosan történelmi csúcsra, kétharmad fölé nőtt az azonos nemű párok házasságának és gyermekvállalásának támogatottsága.

A Medián választások után készült reprezentatív felméréséből kiderül, hogy a társadalom 57 százaléka eltörölné a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek jogait szűkítő jogszabályokat. Ilyen többek között az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, a transzneműek nem- és névváltoztatásának tilalma, valamint az LMBT-témájú rendezvények, mint a Pride korlátozása.

A lakosság nagy része legalább nagy vonalakban tisztában van ezekkel a kormányzati intézkedésekkel. A válaszadók 86 százaléka hallott arról, hogy megnehezítették a nem házasok örökbefogadását. Emellett 81 százalékuk tud a kiskorúak LMBT-tartalmakhoz való hozzáférésének tilalmáról. Mintegy kétharmaduk értesült a gyülekezési jog, illetve a nemváltoztatás ellehetetlenítéséről is.

A jogkorlátozások megítélését nem meglepő módon erősen befolyásolja a pártpreferencia. Míg a Tisza Párt szavazóinak elsöprő többsége, 79 százaléka hatályon kívül helyezné ezeket a törvényeket, addig a Fidesz-táborban ez az arány mindössze 8 százalék. Sőt, az utóbbi csoport harmada további szigorításokat is bevezetne.

A korlátozások elutasításával párhuzamosan soha nem látott mértékben megnőtt a meleg és leszbikus párok egyenjogúságának társadalmi elfogadottsága: a megkérdezettek 68 százaléka engedélyezné számukra a házasságkötést és az örökbefogadást.

Mindemellett 71 százalékuk a mesterséges megtermékenyítést is elérhetővé tenné számukra.

A társadalom jelentős része nemcsak a jogi hátrányok lebontását pártolja. A válaszadók 79 százaléka szerint az államnak aktívan fel kellene lépnie az LMBT-embereket érő diszkrimináció ellen.

A kutatást a Háttér Társaság megbízásából a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet készítette. A társaság közlése szerint felmérés ezer fő telefonos megkérdezésével zajlott. A minta nemre, életkorra, lakóhelyre és iskolai végzettségre nézve is reprezentatív.

A gyermekvédelminek nevezett, a kiskorúak kárára elkövetett bűncselekményeket a homoszexualitással több helyen összemosó törvény kapcsán valószínűleg a közeljövőben lépni fog a kormány. Erre két oka is van:

  1. az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy uniós jogot sért, így a kormánynak jogi kötelessége orvosolni a problémát,
  2. több mint 500 millió euró uniós forrást még mindig emiatt blokkol az EU.

A gyakorlatban ez valószínűleg úgy fog majd kinézni, hogy mivel amúgy is érdemi reformokat terveznek a gyermekvédelem területén, feltehetően egy szélesebb reform részeként törlik majd az aggályos részeket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility