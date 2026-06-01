Megdöbbentő átrendeződés történt a magyar kiskereskedelemben

A hazai napi fogyasztási cikkek piaca 2025-ben 5,6 százalékkal bővült, meghaladva az inflációt, és az év második felétől már a volumenértékesítés is növekedésnek indult. A diszkontok, drogériák és az e-kereskedelem voltak a piac egyértelmű nyertesei, miközben a bolthálózat tovább zsugorodott: mintegy 450 üzlet zárt be, és több mint 400 független bolt csatlakozott franchise-rendszerhez. A kiskereskedelmi toplistát továbbra is a Lidl vezeti 1801,6 milliárd forintos forgalommal, míg a CBA a KEREKES-láncal való fúziójának köszönhetően tíz év után visszaszerezte a harmadik helyet, megelőzve a forgalomcsökkenést elszenvedő Tescót. A piaci koncentráció folytatódik, a diszkontok részesedése stabilan 40 százalék fölött áll, a szupermarketek és a független kisboltok pedig tovább veszítenek pozícióikból.

A hazai napi fogyasztási cikkek (FMCG) piaca 2025-ben az inflációt meghaladó mértékben tudta növelni forgalmát. Ezt az év második felétől már a volumenértékesítés emelkedése is támogatta. Bár a vásárlók továbbra is árérzékenyek, és egyértelműen a diszkontokat, valamint a drogériákat preferálják, a spórolás mértéke enyhült. Ezzel párhuzamosan a javuló fogyasztói bizalom ellenére is folytatódik a hazai bolthálózat zsugorodása és a piac koncentrálódása - írja a Trade Magazin.

A visszafogott gazdasági környezet ellenére

a szektor értékesítése 5,6 százalékkal bővült, ami felülmúlta a 4,4 százalékos hivatalos inflációt.

Sokáig az árak emelkedése önmagában húzta felfelé a bevételeket. Szeptembertől azonban egyértelmű fordulat következett be: a növekedést ekkortól már a volumen bővülése is hajtotta. Nyár közepétől a magyar fogyasztói bizalom is javulni kezdett, és elindult az európai átlag felé. Ezt a lakossághoz áramló mintegy kétezer milliárd forintos állami juttatások, valamint a közéleti változásokba vetett optimizmus egyaránt erősíthette.

A vásárlási szokásokban ugyanakkor még mindig tetten érhető az óvatosság. A kosárérték 6 százalékkal nőtt, míg a boltfelkeresések gyakorisága érdemben nem változott.

A fogyasztók egy része továbbra is az olcsóbb alternatívákat keresi. Számos termékkategóriában továbbra is csökkennek az eladások.

A "lefelé vásárlás" azonban már veszített a lendületéből az előző évhez képest. Érdekesség, hogy a saját márkás termékek piaci aránya stabil maradt, a promóciós eladásoké pedig minimálisan még csökkent is.

A tudatosabb, költségoptimalizáló vásárlói viselkedés egyértelmű nyertesei a diszkontok, a drogériák és az e-kereskedelem lettek. Ezek az értékesítési csatornák a piaci átlagot jóval meghaladó, 8 és 13 százalék közötti növekedést értek el. A diszkontok nemcsak új vásárlókat csábítottak el a versenytársaktól, de vevőik gyakrabban is tértek vissza hozzájuk.

Piaci részesedésük így immár stabilan 40 százalék fölött van.

A Trade Magazin összesítése szerint ezzel szemben a szupermarketek forgalma érdemben nem nőtt. A hipermarketek hiába értek el bevételnövekedést az áremelkedések miatt, közben vásárlókat vesztettek a versenytársak javára. A független kisboltok papíron ugyan mutattak némi növekedést, de az inflációt is figyelembe véve valójában folytatódott a reálértékű visszaesésük.

A kiskereskedelem átalakulásának legszembetűnőbb jele a bolthálózat folyamatos szűkülése. A korábbi évek drasztikus, kétezer üzletet érintő bezárási hulláma 2025-ben némileg mérséklődött, de így is mintegy 450 bolt húzta le a rolót. A piac azonban nemcsak zsugorodik, hanem konszolidálódik is. Tavaly több mint 400 független üzlet csatlakozott valamelyik hazai franchise-hálózathoz a biztonságosabb működés reményében. Mivel a jelenlegi, nagyjából 18 ezer egységből álló hazai bolthálózat regionális szinten még mindig túlméretezett, az üzletek számának további csökkenése és a piac átrendeződése várható a jövőben.

Lidl

A Lidl megtartotta vezető helyét a kikereskedelmi szegmensben, előnye pedig akkora, hogy nem valószínű, bárki veszélyeztetni tudná dobogós helyét. A lánc bruttó forgalma 1611,3 milliárd forintról 1801,6 milliárd forintra emelkedett, ami 11,8 százalékos növekedésnek felel meg. Az üzletek száma 214-ről 220-ra nőtt, a dolgozói létszám 8635 fő volt 2025-ben. A láncnak 59,9 milliárd forint kiskereskedelmi adót kellett fizetnie.

Spar

A második helyen lévő Spar forgalma 1111,6 milliárd forintról 1185,5 milliárd forintra nőtt (6,6 százalék). A hálózat üzleteinek száma összességében 652-ről 647-re csökkent. A cég 16 200 embert foglalkoztatott, ebből 12 080 saját munkavállaló, míg a franchise-üzletekben további 4120 fő dolgozott. A fizetendő kiskereskedelmi adó összege 31,7 milliárd forint volt.

CBA

A dobogón bekövetkezett események közül érdekes, hogy a CBA és a KEREKES-lánc fúziójának következtében 2025-ös közös eredményükkel ismét a 3. helyre került a CBA, amire utoljára 10 éve, a 2015-ös toplistában volt példa. A cég forgalma a 2024-es 732 milliárd forintról 911 milliárd forintra emelkedett, ami 24,5 százalékos növekedést jelent. Az üzletek száma 1998-ról 2517-re nőtt, a dolgozói létszám elérte a 36 ezer főt.

Tesco

A Tesco bruttó forgalma 912,5 milliárd forintról 907,4 milliárd forintra csökkent, (- 0,6 százalék). Az üzletek száma 198-ról 199-re nőtt, a dolgozói létszám 9357 fő volt. A lánc előzetes adatok alapján 28,6 milliárd forint kiskereskedelmi adót fizetett. A cég a 2025–2026-os üzleti évtől IFRS szerinti könyvelésre állt át, illetve a Shell töltőállomásokon működő Tesco Mini Shopok forgalma már nem szerepel a 2025-ös adatokban.

Coop

A Coop forgalma 860 milliárd forintról 887 milliárd forintra nőtt, ami 3,1 százalékos emelkedést jelent. Az üzletek száma ugyanakkor 3593-ról 3447-re csökkent. A forgalmi adatok olyan, nem Coop tulajdonú boltok ellátását is tartalmazzák, amelyek száma 1508-ról 1432-re mérséklődött.

Penny

A Penny árbevétele 627,7 milliárd forintról 678,5 milliárd forintra emelkedett,

így pedig megelőzte az Aldit a toplistában.

A cég 8,1 százalékkal tudott növekedni. Az üzletek száma 238-ról 246-ra nőtt, a dolgozói létszám 5564 fő volt. A fizetendő kiskereskedelmi adó összege 20,4 milliárd forintot tett ki.

Aldi

Az Aldi forgalma 629,2 milliárd forintról 644,2 milliárd forintra nőtt, ami 2,4 százalékos emelkedés. Az üzletek száma 182-ről 187-re bővült, a dolgozói létszám 5451 fő volt. A kiskereskedelmi adó összege 17,8 milliárd forintot tett ki.

Auchan

Az Auchan forgalma 529,9 milliárd forintról 542,6 milliárd forintra emelkedett, ami 2,4 százalékos növekedés. Az üzletek száma 26-ról 27-re nőtt, miután egy automata boltot is nyitott a vállalat. A dolgozói létszám 5240 fő volt, a kiskereskedelmi adó összege pedig 13 milliárd forint.

Reál

A Reál forgalma 466,4 milliárd forintról 474 milliárd forintra nőtt, ami 1,6 százalékos emelkedést jelent. Az üzletek száma 933-ról 925-re csökkent.

dm

A dm forgalma 244,2 milliárd forintról 274,9 milliárd forintra emelkedett, ami 12,6 százalékos növekedés. Az üzletek száma 262-ről 258-ra csökkent, a dolgozói létszám 3575 fő volt. A toplista megjegyzése szerint az adatok eltérő üzleti évekre vonatkoznak, nem naptári éves összehasonlításról van szó.

Rossmann

A Rossmann forgalma 197 milliárd forintról 211,6 milliárd forintra nőtt (+ 7,4 százalék). Az üzletek száma 260-ról 265-re emelkedett, a dolgozói létszám 2259 fő volt.

Napcsillag (EcoFamily)

A Napcsillag Kft. által üzemeltetett EcoFamily hálózat forgalma 135,7 milliárd forintról 150,8 milliárd forintra nőtt, ami 11,1 százalékos emelkedést jelent. Az üzletek száma 65-ről 71-re nőtt, a dolgozói létszám 1535 fő volt. A kiskereskedelmi adó összege 0,8 milliárd forintot tett ki.

Müller Drogéria

A Müller forgalma 116,6 milliárd forintról 117,8 milliárd forintra emelkedett, ami mindössze 1 százalékos növekedést jelent. Az üzletek száma változatlanul 34 maradt, a dolgozói létszám 1074 fő volt. A kiskereskedelmi adó összege 0,4 milliárd forintot tett ki.

Dél-100

A Dél-100 forgalma 41,6 milliárd forintról 44,1 milliárd forintra nőtt, ami 6 százalékos emelkedés. Az üzletek száma 199-ről 196-ra csökkent, miközben a dolgozói létszám 1186 fő volt.

