Megjött a nyári előrejelzés Horvátországra: erre nagyon érdemes felkészülni

A horvát meteorológiai szolgálat (DHMZ) legfrissebb szezonális előrejelzése szerint Horvátországban az idei nyár is az átlagosnál melegebb lesz. A hőmérséklet várhatóan meghaladja az 1991 és 2020 közötti sokéves átlagot, miközben a csapadék mennyisége kevesebbnek ígérkezik a megszokottnál - közölte a Croatia Week.

A júniusra, júliusra és augusztusra vonatkozó prognózis az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) modelljeire épül. A meteorológusok szerint mindhárom nyári hónap melegebb lesz az átlagnál.

A legerősebb anomália júliusban várható, amikor a hőmérséklet jelentősen meghaladhatja a sokéves átlagot.

A hőhullámok kialakulásának valószínűsége kifejezetten magas. Ezek pontos időzítését, időtartamát és földrajzi kiterjedését azonban szezonális léptékben nem lehet előre jelezni.

A DHMZ ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy rövid ideig tartó hűvösebb periódusok is előfordulhatnak. Az átvonuló frontokhoz kötődő hidegbetörések átmenetileg az átlag közelébe, vagy akár az alá is csökkenthetik a hőmérsékletet.

A csapadék-előrejelzés a folyamatok összetettsége miatt jóval bizonytalanabb, mint a hőmérsékleti prognózis. A modellszámítások szerint Horvátország nagy részén az átlagosnál kevesebb eső várható, a legnagyobb csapadékhiány pedig júliusban valószínűsíthető. Júniusban ugyanakkor egyes területeken az átlaghoz közeli, sőt, helyenként azt meghaladó csapadék is hullhat.

A szolgálat kiemelte, hogy a nyári csapadék eloszlása jellemzően nagyon egyenetlen. Ezt a záporok és zivatarok konvektív jellege, a domborzat, a tenger közelsége, valamint a tengervíz hőmérsékletének lokális hatásai okozzák. Emiatt előfordulhat, hogy egyes helyeken egyetlen intenzív zivatar során heti vagy akár havi átlagnak megfelelő csapadék is lezúdul. Ezzel szemben más területeken hetekig teljesen száraz maradhat az időjárás.

Az idei nyári kilátások összhangban vannak a Délkelet-európai Éghajlati Fórum (SEECOF) és a Mediterrán Éghajlati Fórum (MedCOF) előrejelzéseivel is. Horvátország mindkét nemzetközi meteorológiai szervezetnek tagja.

