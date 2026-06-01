Megszólalt a Budapest–Belgrád-vasútvonalról Vitézy Dávid: ezek a feltételek hiányoznak még az induláshoz

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a parlamentben elmondta, jelenleg nem adott minden feltétel ahhoz, hogy elinduljon a személyszállítás a Budapest–Belgrád-vasútvonalon.

Vitézy Dávidot a Mi Hazánk képviselője, Szabadi István kérdezte arról, mikor indulhat el a személyforgalom a kínai közreműködéssel elkészült, Budapestet a szerb fővárossal összekötő vasútvonalon, illetve hogy a Tisza-kormány feloldja-e a beruházás titkos dokumentumait.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter reagálásában azt mondta, minden rétegében hibáktól hemzseg a beruházás. Felvetette, hogy nem a helyes nyomvonalon indult el a fejlesztés, illetve felmerül az a kérdés is, hogy miért került a beruházás 1000 milliárdba.

Azt ígérte, hogy átvilágítják a teljes projektet, egyúttal megjegyezte: Mészáros Lőrinc cégei magyar munkaerővel, de dollárban vállalták a beruházást.

A tízéves titkosítás feloldásához ugyanakkor a kínai fél hozzájárulása szükséges, ezt kezdeményezni fogják

– jelezte.

A közlekedés megindulásáról elmondta: a MÁV jelenleg azon dolgozik, hogy át tudja venni a beruházást, de

a biztosítóberendezés és vonatbefolyásoló rendszer készre jelentése nem zárult le.

Szabadi István a választ elfogadta, amit a megelőlegezett bizalommal indokolt.