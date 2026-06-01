Megszületett a nagy megállapodás: gázerőművet épít Szerbia és Azerbajdzsán, de van egy bökkenő

Bár a szerződést ünnepélyesen aláírták, a bejelentés alapján egy év halasztással, legkorábban 2030-ban indulhat el Szerbia új, 500 megawattos gáztüzelésű erőműve - számolt be a Montel.

Az EPS és az azerbajdzsáni állami olaj- és gázipari óriás, a Socar hétfői bejelentése szerint aláírták a dél-szerbiai Nis városába tervezett kombinált ciklusú gázerőmű (CCGT) fejlesztésére, megépítésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapodást. Bár a felek a projekt februári bejelentésekor még 2029-es indulással számoltak,

a céldátumot most egy évvel későbbre, 2030-ra módosították.

A szerb energiaügyi miniszter kiemelte, hogy a beruházás megerősíti az ország ellátásbiztonságát, diverzifikálja a forrásokat, és rugalmas kapacitásként támogatja a szerb energiaátmenetet. Dušan Živković, az EPS vezérigazgatója hozzátette:

az erőmű közvetlenül javítja majd a lakossági és az ipari fogyasztók villamosenergia-ellátásának kiszámíthatóságát.

Szerbia jelenleg erősen függ az orosz gázimporttól, de

az elmúlt időszak infrastrukturális fejlesztései már megnyitották az utat az alternatív források előtt.

A szerb gázpiac aktuális ellátási szerkezete és mérlege az alábbiak szerint alakul:

Évi 2,2 milliárd köbméter földgáz érkezik a Gazpromtól a Török Áramlat bulgáriai meghosszabbításán keresztül.

Emellett mintegy évi 400 millió köbméter azeri gáz áramlik be a nemrég átadott bolgár–szerb interkonnektoron keresztül, de ennek volumene a jövőben évi 1 milliárd köbméterig bővíthető.

Szerbia diverzifikációs és biztonsági stratégiájának fontos pillére, hogy jelenleg is mintegy 163 millió köbméternyi gáztartalékkal rendelkezik Magyarország gáztárolóiban.

