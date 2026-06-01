Megugorhatnak a cégek marketingköltései?

Marketingköltések
Az iparágukban jelentős szerepet betöltő két hazai cég vezetője is beszélt arról a Marketing & Media TOP 50 Leaders Forum konferenciáján, hogy a marketingköltések terén milyen változásokra lehet számítani a közeljövőben. Radovan Jelasity, az Erste Bank elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke elmondta: a hazai bankok jelenleg túl keveset fordítanak marketingre, és ez főleg az Erstére jellemző.
Próbálom a tulajdonosokat rávenni arra, hogy a gázra kellene lépni e téren
– mondta bankjával kapcsolatban.
A legfontosabb dolognak a gazdaság újraindítása kapcsán azt emelte ki, hogy ahhoz a bizalom növekedésére van szükség. „A vállalatok jelenleg úsznak a pénzben, több a betétjük, mint a hitelük, kivárnak” – tette hozzá. Kihangsúlyozta: „az utóbbi 3-4 évben a régióban Magyarországon volt messze a legnegatívabb a beruházási ráta, utóbbin mindenképpen változtatni kell”.
A Bankszövetség elnökének várakozása szerint azzal, hogy többet költenek majd beruházásra a cégek, a marketing kiadások is növekedni fognak.
A bankszektor új kormányzattal kapcsolatos várakozásai kapcsán kihangsúlyozta: abban reménykedik rövid távon, hogy „végre valahára nem lesz lejtős a pálya”, utalva a szektort sújtó különadókra, amelyek szerinte a hazai bankok versenyképességét jelentősen rontják.
Heiszler Gabriella, a SPAR Magyarország elnök-ügyvezető igazgatója saját vállalata marketingköltéseiről szólva megjegyezte: a cég marketing büdzséje stabil; arányaiban, a forgalom százalékában évek óta ugyanannyit költenek e célból, nem csökkent ez a ráta, miközben a vállalatot az elmúlt időszakban komoly terhek (kiskereskedelmi különadó, árstop, árrésstop) sújtották.
Technológiai átalakulás
A konferencián a médiaipar aktuális globális trendjeit, a technológiai átalakulás irányát ismertetve Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója kiemelte: a médiaipar történelmi pillanatban van; a kérdés nem az, hogy az AI megváltoztatja-e a médiát, mert szerinte ez már eldőlt, hanem, hogy az iparág szereplői képesek-e időben megváltoztatni a média működési modelljét. Szerinte ugyanis az AI önmagában nem stratégia, mint ahogy az adat és a technológia sem. „Az új stratégia az új működési modell lehet. A médiaipar legnagyobb kihívása nem az AI, hanem a fragmentáció.”
Kihangsúlyozta: a globális platformok egységes adatrendszerekkel, globális AI képességekkel, elképesztő méretgazdaságosággal működnek, míg a lokális médiapiacon sokszor a szereplők külön mérnek, külön gyűjtenek adatot, külön technológiát építenek, külön próbálnak túlélni.
A jövőben nem a legnagyobb médiacég fog túlélni, hanem az az ökoszisztéma, amely képes együttműködni. Egy olyan korszakváltás előtt vagyunk, ahol újra lehet gondolni ezeket az együttműködéseket
- hangsúlyozta az RTL vezére.
Kiemelte: nem centralizációra van szükség, hanem interaktivitásra. Arra, hogy a piac szereplői bizonyos kérdésekben közös sztenderdeket alakítsanak ki, együtt gondolkodjanak mérésről, adatkezelésről, AI governance-ről és arról, hogy hogyan tud a lokális média hosszú távon is versenyképes maradni.
Vaszily Miklós, a TV2 Csoport elnök-vezérigazgatója előadásában idei adatokat ismertetve kiemelte: a TV2 szórakoztató tartalmai minden órában piacvezetők voltak, jelentősen vertek nézettségben a konkurenciára, viszont két órában, este 6 és 8 óra közötti sávban ez nem így történt. „A hírműsoraink sajnos nem performáltak jól, és ennek hatására itt veszteségeket szenvedtünk el” – magyarázta Vaszily Miklós.
Hozzátette: ez nem egy idei jelenség volt, „az elmúlt 10 év hírgyártása sajnos nem minden esetben felelt meg azoknak a sztenderdeknek, amik elvárhatóak lettek volna”. Kiemelte: a szükséges változtatásokat el is kezdték meglépni, első körben személyi szinten, és jelenleg a hírműsor megújításának a folyamata zajlik.
A konferencián külön panelbeszélgetés szólt arról, hogy a megváltozó technológiai környezetre, üzleti modellekre, struktúrákra miként reagálnak a médiacégek. Bán Zoltán, a Portfolio.hu-t kiadó Net Média vezérigazgatója a változó környezettel kapcsolatban kihangsúlyozta: „a médiaszektort mindig nagyon sok kihívás éri, a technológia mindig ott robogott mellettünk, vagy jobb esetben velünk. Úgy vélem, azoknak a szereplőknek, akik rendes piaci pozíciókkal rendelkeznek, nem megy föl most jobban a pulzusok."
Arra a kérdése, hogy a reklámbevételek jelentős része a nagy globális platformoknál (például Google) csapódik le, kiemelte: „ha megnézzük a piaci számokat, látni lehet, hol vannak a valós bevételek. Nekünk nyilván nagyon sokkal okosabban kell gazdálkodni, mint a nagy multiknak”.
