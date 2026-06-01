Mély csapdába lépnek azok a magyar cégek, amelyek már Magyarországon nem találnak dolgozókat

Az Európai Bizottság friss Eurobarométer-felmérése szerint uniós szinten a kkv-k 46 százaléka mondta azt, hogy nehézséget okoz számára a megfelelő készségekkel rendelkező munkaerő megtalálása.
Magyarországon ez az arány jóval alacsonyabb, 25 százalék: a hazai válaszadók 12 százaléka szerint nagyon nehéz, 13 százalék szerint inkább nehéz megfelelő képzettségű dolgozót találni.
Az eltérés mögött azonban nem feltétlenül kedvezőbb magyar munkaerőpiaci helyzet áll: a magyar kkv-k 57 százaléka azt válaszolta, hogy a kérdés számukra nem releváns, nem nagyon vesznek fel embereket, de az uniós átlagban ez az arány 37 százalék volt.
A harmadik országbeli, vagyis EU-n kívüli munkavállalók toborzása uniós szinten sem általános gyakorlat: a Bizottság közleménye szerint az európai kkv-k mindössze egyhetede próbált ilyen módon munkaerőt találni az elmúlt két évben.
A magyar adatok ennél is kisebb érdeklődést mutatnak: a hazai kkv-k 96 százaléka azt mondta, hogy nem próbált külföldi munkavállalókat felvenni a készséghiány kezelése érdekében, mindössze 2 százalék keresett más uniós tagállamból érkező dolgozókat, és alig 2 százalék próbált harmadik országbeli állampolgárokat toborozni.
Uniós átlagban ezzel szemben 12 százalék próbált más EU-országból, 14 százalék pedig EU-n kívülről munkavállalót felvenni, miközben 79 százalék válaszolta azt, hogy egyáltalán nem élt ezzel a lehetőséggel.
A módszertanról
A felmérés 2025. december 1. és 17. között készült, uniós szinten 12 900, Magyarországon 505, 1–249 főt foglalkoztató kkv megkérdezésével.
A magyar kkv-k alacsony aktivitása mellett különösen erős jelzés, hogy azok, akik mégis próbálkoztak harmadik országbeli munkaerő felvételével, az uniós átlagnál jóval nehezebbnek látták a folyamatot. Magyarországon az érintett cégek 69 százaléka minősítette nehéznek a legutóbbi EU-n kívüli munkavállaló felvételét, szemben az 54 százalékos uniós átlaggal. A magyar válaszadók 28 százaléka szerint volt könnyű a folyamat, míg az EU egészében 40 százalék mondta ugyanezt.
Ez arra utal, hogy a magyar cégek nemcsak ritkábban fordulnak harmadik országbeli munkavállalók felé, hanem azoknál is erősebb adminisztratív vagy gyakorlati akadályokkal találkoznak, amelyek egyáltalán belépnek ebbe a toborzási csatornába. Ez visszaigazolja azt, amit korábbi elemzésünkben írtunk arról, hogy az előző, Fidesz-kormány által átírt bevándorlási törvény számos nehézséget okozott a hazai foglalkoztatóknak.
A legnagyobb magyarországi akadály messze az adminisztráció, mivel a harmadik országbeli munkavállalókat toborzó magyar kkv-k 54 százaléka a bonyolult vagy hosszadalmas felvételi és bevándorlási eljárásokat nevezte meg problémaként, miközben az uniós átlag ugyanerre csak 31 százalék volt. Ez 23 százalékpontos különbség, vagyis a magyar cégek körében az adminisztratív teher jóval erősebben jelenik meg, mint az EU egészében. A második leggyakoribb magyar akadály az elégtelen információ vagy útmutatás volt a toborzási és bevándorlási eljárásokról:
ezt a hazai válaszadók 23 százaléka említette, szemben a 16 százalékos uniós átlaggal, a harmadik helyen a céges kultúrába való beillesztés nehézsége állt 20 százalékkal, ami szintén magasabb az uniós 12 százaléknál.
A nyelvi akadályoknál fordított a kép: Magyarországon a harmadik országbeli toborzással próbálkozó kkv-k 18 százaléka említette ezt problémaként, míg az uniós átlag 24 százalék volt. A magas költségeket a magyar cégek 9 százaléka, az uniós kkv-k 10 százaléka nevezte meg akadályként. A hazai adatok így azt mutatják, hogy a magyar cégek számára nem elsősorban a bérköltség, a nyelvi illeszkedés vagy a külföldi munkavállalók alkalmassága jelenti a fő problémát, hanem a belépési pont: az engedélyezési, adminisztratív és tájékozódási folyamat nehézsége.
Azoknál a magyar vállalkozásoknál, amelyek fel is vettek EU-n kívüli munkavállalókat, az integráció szintén komolyabb gondnak látszik, mint uniós átlagban.
A felmérés szerint Magyarországon 69 százalék mondta azt, hogy nehéz volt beilleszteni a harmadik országbeli munkavállalókat a vállalatba, miközben az EU-ban ez az arány 30 százalék volt.
A megtartásnál viszont már kisebb a különbség: Magyarországon 29 százalék, uniós szinten 27 százalék látta nehéznek a harmadik országbeli munkavállalók megtartását. Ez arra utal, hogy a kezdeti beillesztés sokkal nagyobb kihívás lehet, mint a későbbi munkahelyi stabilizálás.
A foglalkozások szerinti bontás is mutatja, hogy Magyarországon a harmadik országbeli munkaerő iránti igény elsősorban gyakorlati, szakmai területeken jelenik meg, a leggyakrabban jármű- és gépszerelőket próbáltak EU-n kívülről toborozni, ezt az érintett cégek 9 százaléka említette. Ezt követték a sofőrök és szállítási operátorok 8 százalékkal, majd a könyvelők és pénzügyi szakemberek, illetve a képzett építőipari munkások 7-7 százalékkal. Víz-, fűtés-, szellőztetés- és fémipari szakmákban 6 százalék próbált harmadik országbeli munkaerőt találni.
Az uniós átlaghoz képest feltűnő, hogy Magyarországon az építőipari szakmunkások aránya jóval alacsonyabb: 7 százalék, szemben a 17 százalékos EU-átlaggal.
A harmadik országbeli munkaerőt nem kereső cégek indokai alapján a magyar kkv-k jelentős része még mindig az európai munkaerőpiacon belül gondolkodik, vagy eleve nem látja szükségét a külső toborzásnak. A magyar válaszadók 19 százaléka azt mondta, hogy elegendő megfelelő jelöltet talál az Európai Unión belül, ami szinte megegyezik a 18 százalékos uniós átlaggal. A pozíciókhoz szükséges speciális nyelvtudást Magyarországon 16 százalék nevezte meg okként, míg az EU-ban 22 százalék. Tíz százalék gondolja úgy Magyarországon és uniós szinten is, hogy nem találna megfelelő jelölteket az EU-n kívül.
A külföldön szerzett képesítések felismerésének vagy értékelésének nehézsége mindkét szinten 8 százalékon áll, az integrációval kapcsolatos aggodalmakat pedig Magyarországon 4, az EU-ban 6 százalék említette.
A támogatási szolgáltatások ismertsége Magyarországon különösen alacsony, a hazai kkv-k mindössze 6 százaléka mondta azt, hogy ismeri azokat a szolgáltatásokat, amelyek segíthetik a harmadik országbeli munkavállalók toborzását, miközben az uniós átlag 15 százalék. Magyarországon 89 százalék nem ismeri ezeket a lehetőségeket, az EU-ban 79 százalék. Ez a különbség azért fontos, mert a magyar cégek éppen az információhiányt és az adminisztrációt jelölik meg kiemelt akadályként, miközben a meglévő segítségnyújtási csatornákról is kevesebbet tudnak.
Érdekes ugyanakkor, hogy amikor a cégeket arról kérdezték, milyen támogatás lenne számukra hasznos, a magyar válaszok minden kategóriában jóval alacsonyabb arányt mutattak az uniós átlagnál.
Pénzügyi támogatást – például támogatásokat, kedvezményeket vagy adóösztönzőket – Magyarországon csak 9 százalék említett, miközben az EU-ban 31 százalék.
Információt és útmutatást a magyar cégek 7 százaléka, az uniós vállalkozások 25 százaléka tartana hasznosnak. A megfelelő jelöltek megtalálásához és összekapcsolásához Magyarországon 5 százalék, uniós szinten 23 százalék kérne segítséget. Munkahelyi integrációs támogatást itthon 5 százalék, az EU-ban 20 százalék, bevándorlási és letelepedési segítséget pedig Magyarországon mindössze 1 százalék, uniós szinten 18 százalék tartana hasznosnak.
Ez az ellentmondás arra utal, hogy Magyarországon a harmadik országbeli munkaerő-toborzás nemcsak nehézkes, hanem sok kkv számára távoli vagy nem bejáratott eszköz.
A cégek többsége nem próbált ilyen munkavállalókat felvenni, kevéssé ismeri a támogatási rendszereket, és még a lehetséges segítségformák iránt is visszafogott érdeklődést mutat. Azoknál viszont, akik ténylegesen megpróbálták, az adminisztratív és bevándorlási eljárások nehézsége kiugróan magas. Vagyis a magyar adatfelvétel egyik fő tanulsága nem egyszerűen az, hogy kevés cég toboroz EU-n kívülről, hanem az is, hogy a belépési akadályok és az alacsony intézményi tájékozottság egymást erősíthetik.
A Bizottság közleménye szerint az EU erre a problémára részben az EU Talent Pool elindításával válaszolna: ez lenne az első uniós szintű nemzetközi toborzási platform, amely a hiányszakmákban meghirdetett állásokat kapcsolná össze EU-n kívüli munkavállalókkal. Brüsszel a kezdeményezést a munkaerő- és készséghiány kezelésének egyik eszközeként mutatja be, összekapcsolva a vízumstratégiával, a migrációs és menekültügyi menedzsmentre vonatkozó új stratégiával, valamint a képesítések és készségek elismerésének gyorsításával. A Bizottság szerint a cél nem pusztán több munkavállaló bevonzása, hanem az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása is.
