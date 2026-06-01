„Mintha New Yorkban lennénk az 1920-as években” – Videót tett közzé Magyar Péter az aranyban pompázó MNB-székházról

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Varga Mihály jegybankelnökkel találkozott, ennek apropóján videót tett közzé a Facebookon, amelyben bemutatta, milyen átalakításokat végeztek a Magyar Nemzeti Bank székházában Matolcsy György korábbi vezető idején.

Magyar Péter rövid Facebook-videóban mutatta be a még Matolcsy György elnöksége idején felújított MNB-székház egy mosdóját, illetve liftjét.

Ha a liftet néznétek meg, minden aranyszínű, mint az 1920-as évek New Yorkjában

– mondta a magyar miniszterelnök.

Magyar Péter a videóban elmondta, jelenleg is büntetőeljárás van folyamatban az MNB-székház több mint 105 milliárd forintba kerülő felújítása miatt.

Megjegyezte, Varga Mihály jelenlegi jegybankelnök tájékoztatta őt arról, hogy polgári peres eljárás is zajlik.

Feltűnő értékaránytalanság miatt követel vissza a kivitelezőtől, a Matolcsy-klán kivitelező cégétől pénzeket a jegybank jelenlegi vezetése

– mondta Magyar Péter, hozzátéve, hogy a felállítandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalnak is „lesz egy pár szava ehhez”.

Mint ismert, az Országgyűlés a múlt héten parlamenti vizsgálóbizottságok felállításáról döntött, az egyik ezek közül az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálja majd.

