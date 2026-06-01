Nagy változás jön a budapesti taxizásban

Ahogy közleményükben írták, a TaxiTrack elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedésszervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-jén hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi-szolgáltatás során
a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni
a közlekedésszervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást.
A TaxiTrack applikáció a közlemény szerint pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS-adatokat és a jármű aktuális státuszát.
A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
