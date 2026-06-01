  • Megjelenítés
Nagy változás jön a budapesti taxizásban
Gazdaság

Nagy változás jön a budapesti taxizásban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást, az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia június 1-től - tájékoztatott a BKK.

Ahogy közleményükben írták, a TaxiTrack elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedésszervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-jén hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi-szolgáltatás során

a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni

a közlekedésszervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást.

A TaxiTrack applikáció a közlemény szerint pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS-adatokat és a jármű aktuális státuszát.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is

Ilyen rossz adat 23 éve nem látott napvilágot - Ugrik a kulcsfontosságú fém ára

Megszólalt a Budapest–Belgrád-vasútvonalról Vitézy Dávid: ezek a feltételek hiányoznak még az induláshoz

A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Vitézy Dávid bejelentette: teljesen felforgatják Budapest közlekedését
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility