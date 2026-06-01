Nagy változás jön a budapesti taxizásban

Saját fejlesztésű alkalmazással támogatja a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a biztonságos és utasbarát taxizást, az applikációt minden taxiszolgáltatónak kötelező használnia június 1-től - tájékoztatott a BKK.

Ahogy közleményükben írták, a TaxiTrack elnevezésű applikáció valós idejű adatokkal támogatja a közlekedésszervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesülését. A BKK emlékeztet, hogy a 2025. január 1-jén hatályba lépett rendelet értelmében a személytaxi-szolgáltatás során

a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni

a közlekedésszervező számára. A központ ennek biztosítására fejlesztette ki az alkalmazást.

A TaxiTrack applikáció a közlemény szerint pontos képet ad a taxik aktuális helyzetéről, rögzíti az utasszállítás indítását és befejezését. A rendszer folyamatosan rögzíti a GPS-adatokat és a jármű aktuális státuszát.

A rendszer bevezetése türelmi időszakkal kezdődik, vagyis a kezdeti időszakban a BKK nem alkalmaz azonnali szankciókat, hanem a tapasztalatgyűjtésre helyezi a hangsúlyt.

