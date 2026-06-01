Nagyot lassult a lengyel gazdaság, de a láthatáron már látszik a fellendülés
Lengyelország gazdasági növekedése az év elején mérséklődött. Az elemzők azonban 2026-ra összességében továbbra is erőteljes, 3,4 százalékos GDP-bővülést várnak. A beruházások fellendülését elsősorban az uniós források lehívása hajthatja - közölte az ING Bank.

Az első negyedévben a lengyel GDP éves összevetésben 3,5 százalékkal nőtt, ami elmarad a 2025 utolsó negyedévében mért 4,1 százalékos értéktől.

A lassulás a magán- és a közfogyasztás, valamint a beruházások visszaesésével egyaránt magyarázható.

A szezonálisan kiigazított adatok alapján a negyedéves alapú növekedés 1,0 százalékról 0,6 százalékra mérséklődött.

A háztartások fogyasztása éves szinten 3,3 százalékkal bővült, amely elmarad az előző negyedév 4,3 százalékos ütemétől. A háttérben a bérnövekedés lassulása áll. A nemzetgazdasági átlagbérek emelkedése 8,5 százalékról 6,7 százalékra esett vissza. Stabil infláció mellett ez a reáljövedelmek növekedésének további fékeződését jelenti. A közfogyasztás szintén veszített a dinamikájából, növekedési üteme 7,7 százalékról 6,0 százalékra lassult.

A beruházások az első negyedévben mindössze 2,4 százalékkal nőttek, ez jelentős visszaesés a negyedik negyedévi 6,6 százalékhoz képest. A korábbi kamatcsökkentések és az uniós források – köztük a Nemzeti Helyreállítási Terv (RRF), valamint a strukturális alapok – ugyan folyamatos támogatást nyújtanak, de az időjárási viszontagságok miatt számos építőipari projektet elhalasztottak. Emellett az önkormányzati beruházási aktivitás is gyenge maradt. A készletváltozás és a nettó export egyaránt semleges hatást gyakorolt a GDP-re az első negyedévben.

Az ING elemzői 2026-ra 3,4 százalékos GDP-növekedéssel számolnak, ami némileg elmarad a 2025-ös 3,6 százaléktól.

A magánfogyasztás bővülése előreláthatólag 3 százalék körülire lassul. Ezt a mérséklődő béremelkedés mellett a közel-keleti helyzet okozta bizonytalanság és a magasabb üzemanyagárak is fékezik. Utóbbiak ugyanis csökkentik a háztartások egyéb kiadásokra fordítható, szabadon elkölthető jövedelmét.

A megtakarítási ráta az utóbbi negyedévekben emelkedett. A geopolitikai bizonytalanságok miatt ennek megfordulása a közeljövőben nem valószínű. Az elemzők ugyanakkor a beruházások markáns élénkülését vetítik előre az év hátralévő részében, a bruttó állóeszköz-felhalmozás 2026-ban közel 8 százalékkal nőhet. Ezt a bővülést elsősorban az RRF és a kohéziós források hatékony felhasználása hajthatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

