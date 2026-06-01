Negyedik éve veszteséges a Spar

A Spar Magyarország Kft. tavaly 982,7 milliárd forint nettó bevételt ért el, amely 6,3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 924,4 milliárd forintot. Ez a növekedés magasabb a tavalyi 4,4 százalékos inflációnál, de az általunk számolt 3,7 százalékos úgynevezett "bolti drágulásnál" is. Ez volumennövekedést jelent a cégnél.
|A Spar főbb bevételi és kiadási számai (millió forint)
|2024
|2025
|különbség (%)
|Értékesítés nettó árbevétele
|924 390
|982 723
|6,31%
|Eladott áruk beszerzési értéke
|579 884
|629 701
|8,59%
|Anyagjellegű ráfordítások
|782 952
|832 523
|6,33%
|Személyi jellegű ráfordítások
|106 731
|110 735
|3,75%
|Üzemi eredmény
|-22 001
|-17 520
|-20,37%
|Adózott eredmény
|-24 759
|-21 537
|-13,01%
|Forrás: e-beszámoló
A kiadások között a legnagyobb tétel, az eladott áruk beszerzési értéke 629,7 milliárd forintra nőtt, amely 8,6 százalékos változás. A teljes anyagjellegű ráfordítás 832,5 milliárd forint volt (+ 6,3 százalék).
A személyi jellegű ráfordítások 110,7 milliárd forintra emelkedtek, amely 3,8 százalékos növekedés.
A cég 21,5 milliárdos veszteséget ért el, amely azt jeleni, hogy negyedik éve negatív az eredménye.
Ez összesen 77,7 milliárd forintos veszteség.
A cég kiadott egy közleményt is, amelyben azt írják, hogy a bruttó forgalmuk (áfával együtt) 1185,5 milliárd forintot tett ki, amely 5,9 százalékos növekedést jelentett a megelőző évhez képest. A vállalat a kihívásokkal teli piaci környezet ellenére is folytatta fejlesztési programját: 27,7 milliárd forintot fordított meglévő áruházai korszerűsítésére és új üzletek létesítésére.
A Spar Magyarország teljes hálózata 2025 végén 647 üzletből állt. Ebből 268 Spar szupermarket, 27 City Spar szupermarket és 36 Interspar hipermarket működött saját üzemeltetésben, míg a franchise-hálózat 316 egységet számlált. A partnerüzletek között 65 Spar partner, 94 Spar market, 87 OMV-Spar express és 70 Orlen-Despar egység működött. A teljes eladótér nagysága 441 463 négyzetmétert tett ki.
Címlapkép forrása: Spar
