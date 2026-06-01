Negyedik éve veszteséges a Spar

A Spar Magyarország Kft. tavaly 982,7 milliárd forint nettó árbevételt ért el, ami 6,3 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, reálértékben is bővülést mutatva. A lánc ennek ellenére 21,5 milliárd forintos veszteséggel zárta az évet, így immár negyedik éve negatív az eredménye, a halmozott veszteség pedig 77,7 milliárd forintra duzzadt. A vállalat 27,7 milliárd forintot fordított fejlesztésekre, hálózata 647 üzletből áll.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

A Spar Magyarország Kft. tavaly 982,7 milliárd forint nettó bevételt ért el, amely 6,3 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 924,4 milliárd forintot. Ez a növekedés magasabb a tavalyi 4,4 százalékos inflációnál, de az általunk számolt 3,7 százalékos úgynevezett "bolti drágulásnál" is. Ez volumennövekedést jelent a cégnél.

A Spar főbb bevételi és kiadási számai (millió forint) 2024 2025 különbség (%) Értékesítés nettó árbevétele 924 390 982 723 6,31% Eladott áruk beszerzési értéke 579 884 629 701 8,59% Anyagjellegű ráfordítások 782 952 832 523 6,33% Személyi jellegű ráfordítások 106 731 110 735 3,75% Üzemi eredmény -22 001 -17 520 -20,37% Adózott eredmény -24 759 -21 537 -13,01% Forrás: e-beszámoló

A kiadások között a legnagyobb tétel, az eladott áruk beszerzési értéke 629,7 milliárd forintra nőtt, amely 8,6 százalékos változás. A teljes anyagjellegű ráfordítás 832,5 milliárd forint volt (+ 6,3 százalék).

A személyi jellegű ráfordítások 110,7 milliárd forintra emelkedtek, amely 3,8 százalékos növekedés.

A cég 21,5 milliárdos veszteséget ért el, amely azt jeleni, hogy negyedik éve negatív az eredménye.

Ez összesen 77,7 milliárd forintos veszteség.

A cég kiadott egy közleményt is, amelyben azt írják, hogy a bruttó forgalmuk (áfával együtt) 1185,5 milliárd forintot tett ki, amely 5,9 százalékos növekedést jelentett a megelőző évhez képest. A vállalat a kihívásokkal teli piaci környezet ellenére is folytatta fejlesztési programját: 27,7 milliárd forintot fordított meglévő áruházai korszerűsítésére és új üzletek létesítésére.

A Spar Magyarország teljes hálózata 2025 végén 647 üzletből állt. Ebből 268 Spar szupermarket, 27 City Spar szupermarket és 36 Interspar hipermarket működött saját üzemeltetésben, míg a franchise-hálózat 316 egységet számlált. A partnerüzletek között 65 Spar partner, 94 Spar market, 87 OMV-Spar express és 70 Orlen-Despar egység működött. A teljes eladótér nagysága 441 463 négyzetmétert tett ki.

Címlapkép forrása: Spar