Nőtt az Auchan bevétele, de a nyeresége csökkent

Az Auchan Magyarország Kft. tavaly 378 milliárd forint bevételt ért el, amely 3,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 366,3 milliárd forintot. Ez a növekedés elmarad a tavalyi 4,4 százalékos inflációtól, de az általunk számolt 3,7 százalékos úgynevezett "bolti drágulástól" is. Ez azt jelenti, hogy volumenben csökkenhetett is a boltlánc forgalma.
A kiadások között a legnagyobb tétel, az eladott áruk beszerzési értéke 258 milliárd forintra nőtt, amely 2,6 százalékos változás. A teljes anyagjellegű ráfordítás 306,1 milliárd forint volt (+ 2,8 százalék).
A személyi jellegű ráfordítások 39,3 milliárd forintra emelkedtek, amely 3,9 százalékos növekedés. A társaság bérköltsége 2025-ben a létszámcsökkenés ellenére is emelkedett. Az átlagos állományi létszám 5400 főről 5147 főre mérséklődött, ezen belül a fizikai dolgozók száma 3979-ről 3778 főre, a szellemi foglalkoztatottaké pedig 1421-ről 1369 főre csökkent. A számfejtett bérek ugyanakkor mindkét csoportban nőttek: a szellemi dolgozók átlagos havi bruttó bére a becslések szerint 696 ezer forintról 768 ezer forintra, a fizikai dolgozóké pedig 429 ezer forintról 461 ezer forintra emelkedett. Ez a szellemi állomány esetében mintegy 10,4 százalékos, a fizikai munkakörökben pedig 7,5 százalékos béremelkedésnek felel meg.
Az adófizetés soron 14,5 milliárdot tüntettek fel, amely kevesebb a 2024-es 16 milliárdnál, köszönhetően a különadó sáveltolásának.
A cég nyereséges maradt, de az 2,7 milliárd forintra csökkent a 2024-es 6,9 milliárdról.
|Az Auchan főbb bevételi és kiadási számai (millió forint)
|2024
|2025
|különbség (%)
|Értékesítés nettó árbevétele
|366 312
|377 925
|3,17%
|Eladott áruk beszerzési értéke
|251 536
|258 032
|2,58%
|Anyagjellegű ráfordítások
|297 872
|306 117
|2,77%
|Személyi jellegű ráfordítások
|37 779
|39 260
|3,92%
|Üzemi eredmény
|6 071
|5 887
|-3,03%
|Adózott eredmény
|6 894
|2 700
|-60,84%
|Forrás: e-beszámoló
A cég nemrég országos bolthálózat építését jelentette be egy hétéves stratégia részeként, amelynek végére megháromszoroznák a forgalmukat. Az Auchan Magyarország jelenleg 19 hipermarkettel, 2 superstore-ral, 3 szupermarkettel, 1 automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik. A növekedési terv első lépéseként a 19 hipermarket megújítása indul el.
A terjeszkedés részeként 70–150 négyzetméteres kényelmi üzletek nyitását tervezik.
Az új boltok megnyitása 2027-től, több ütemben történik, döntően saját finanszírozásból, valamint franchise-modell bevonásával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Drasztikusan romlanak a diákhitelek feltételei Amerikában
Aki július 1-je után vesz fel hitelt, nem fog olyan előnyöket élvezni, mint az eddigiek.
Kimondta a járványügyi vezető: gyorsabban terjed a pusztító vírus, mint ahogy a világ reagálni tudna
Már Afrikán kívül is vizsgálnak gyanús eseteket.
Itt az újabb figyelmeztetés: hatalmas rejtett veszteségeket tol maga előtt a magánhitelek piaca
Baj lehet a PIK-konstrukciókból.
Magyar Péter nyilvánosságra hozta a Tisza párt teljes költségvetését, és hogy kitől mennyi pénzt kaptak
Több mint 3 milliárd forintból gazdálkodtak.
Újabb felvásárlási pletykák a világ legrégebbi bankja körül, a vezérigazgató cáfol
Mi lesz az MPS és a BPM sorsa?
Kiakadtak a pápára: a szentatya AI-os húzása kiverte a biztosítékot, sokan nem értenek vele egyet
"Vatikán-mosásról" beszélnek.
Aggasztó megszólalás Zelenszkijtől: ennyi idő lesz a béketárgyalásokra
Február óta nem volt érdemi egyeztetés Moszkva és Kijev között.
Bekövetkezett, amire sokan vártak: megindul az emberszabású robotok tömeggyártása
A robot a tervek szerint a dobozból kivéve azonnal használható lesz.
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek örülök a legjobban, megjelent az első nyomtatott könyvem (nem tőzsde), lent a részletek
"Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!"
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóriát. Legalább ezt beteljesítették a haza szolgálatában. Az elmúlt hetekben az eur
Örökség - kitagadás és kizárás jogi kérdései, amin milliók múlhatnak
Az örökségből való kizárás és a kitagadás nem ugyanaz - a különbségen pedig akár milliók múlhatnak. Míg a kizárás esetén a törvényes örökös továbbra is jogosult lehet kötelesrész
Születésnapi számvetés - mit hozott az Összkép 11. éve?
A mély elemzések, a világunk megértetésére törekvő erőfeszítések nem divatosak. Kevés helyen tálunk ilyet és kevesen is olvassák ezeket. Lehetséges-e egyáltalán, hogy a gazdaság, a társ
Tervezett eladások
Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az
Kivezeti az egyik nagybank a 3% alatti kamatszintet az Otthon Startnál
Az UniCredit Bank június elsejétől 3 százalékos kamat mellett kínálja az Otthon Start hitelt. Ez azt is jelenti, hogy a bank a korábbi extra kedvezményét visszavonja, azaz már nem lehet nála é
Sok vagy kevés a Mediaworks-re kiszabott 50 millió Ft-os adatvédelmi bírság?
A héten 50 millió forint összegű adatvédelmi bírságot szabott ki a Mediaworks Hungary Zrt.-vel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH), arra tekintettel, hogy a
Zsiday Viktor: "Eljátszottuk a saját deviza lehetőségét"
A magyar gazdaság még az általános iskolában van, a korrupció, a torz intézményrendszer és a "mutyiszféra" visszafogja a növekedést és a versenyképességet. Nem kellene a... The post Zsiday
Így kezdj bele a tőzsdei grafikonelemzésbe!
Online előadásunk megmutatja, hogyan válhat a technikai elemzés a magabiztos és tudatos tőzsdei döntések egyik legerősebb eszközévé.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A Monopolytól a modern társasokig: így tanulhatunk az üzletről játék közben
A Checklist Extrában Győri Zoltán játéktervezővel beszélgettünk.
Eldőlt! Magyar Péter hazahozhat 6 ezer milliárdot: mihez kezd a kormány ennyi pénzzel?
Hatalmas összegről van szó.
67 ezer ember egyszerre posztol és telefonál: hogy bírja a hálózat a BL-döntő terhelését?
Kovács Ádámot, a Telekom mobilhálózat fejlesztési csoportvezetőjét kérdeztük.