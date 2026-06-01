Nőtt az Auchan bevétele, de a nyeresége csökkent

Az Auchan Magyarország Kft. tavaly 378 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 3,2 százalékos növekedés, ám ez elmarad az inflációtól. A cég nyereséges maradt, de az adózott eredmény 6,9 milliárdról 2,7 milliárd forintra csökkent. A létszám 5400-ról 5147 főre csökkent. A társaság nemrég hétéves terjeszkedési stratégiát jelentett be, amelynek keretében országos bolthálózatot épít ki, és 2027-től kényelmi üzletek nyitását tervezi a forgalom megháromszorozása érdekében.

Az Auchan Magyarország Kft. tavaly 378 milliárd forint bevételt ért el, amely 3,2 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi 366,3 milliárd forintot. Ez a növekedés elmarad a tavalyi 4,4 százalékos inflációtól, de az általunk számolt 3,7 százalékos úgynevezett "bolti drágulástól" is. Ez azt jelenti, hogy volumenben csökkenhetett is a boltlánc forgalma.

A kiadások között a legnagyobb tétel, az eladott áruk beszerzési értéke 258 milliárd forintra nőtt, amely 2,6 százalékos változás. A teljes anyagjellegű ráfordítás 306,1 milliárd forint volt (+ 2,8 százalék).

A személyi jellegű ráfordítások 39,3 milliárd forintra emelkedtek, amely 3,9 százalékos növekedés. A társaság bérköltsége 2025-ben a létszámcsökkenés ellenére is emelkedett. Az átlagos állományi létszám 5400 főről 5147 főre mérséklődött, ezen belül a fizikai dolgozók száma 3979-ről 3778 főre, a szellemi foglalkoztatottaké pedig 1421-ről 1369 főre csökkent. A számfejtett bérek ugyanakkor mindkét csoportban nőttek: a szellemi dolgozók átlagos havi bruttó bére a becslések szerint 696 ezer forintról 768 ezer forintra, a fizikai dolgozóké pedig 429 ezer forintról 461 ezer forintra emelkedett. Ez a szellemi állomány esetében mintegy 10,4 százalékos, a fizikai munkakörökben pedig 7,5 százalékos béremelkedésnek felel meg.

Az adófizetés soron 14,5 milliárdot tüntettek fel, amely kevesebb a 2024-es 16 milliárdnál, köszönhetően a különadó sáveltolásának.

A cég nyereséges maradt, de az 2,7 milliárd forintra csökkent a 2024-es 6,9 milliárdról.

Az Auchan főbb bevételi és kiadási számai (millió forint) 2024 2025 különbség (%) Értékesítés nettó árbevétele 366 312 377 925 3,17% Eladott áruk beszerzési értéke 251 536 258 032 2,58% Anyagjellegű ráfordítások 297 872 306 117 2,77% Személyi jellegű ráfordítások 37 779 39 260 3,92% Üzemi eredmény 6 071 5 887 -3,03% Adózott eredmény 6 894 2 700 -60,84% Forrás: e-beszámoló

A cég nemrég országos bolthálózat építését jelentette be egy hétéves stratégia részeként, amelynek végére megháromszoroznák a forgalmukat. Az Auchan Magyarország jelenleg 19 hipermarkettel, 2 superstore-ral, 3 szupermarkettel, 1 automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik. A növekedési terv első lépéseként a 19 hipermarket megújítása indul el.

A terjeszkedés részeként 70–150 négyzetméteres kényelmi üzletek nyitását tervezik.

Az új boltok megnyitása 2027-től, több ütemben történik, döntően saját finanszírozásból, valamint franchise-modell bevonásával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images