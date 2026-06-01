Olyat tett a forint, amire négy éve nem volt példa, de elég egyetlen hír a 180 fokos fordulathoz

Jó momentumban indul június első hete: 20 százalékos májusi esése enyhítette az inflációs félelmeket, a tőzsdék pedig rekordok közelébe mente. A forint és a magyar eszközök elképesztő tempót diktálnak, de a jövő elég egyetlen rossz hír, hogy 180 fokos fordulatot vegyenek a piacok. A geopolitikai fejlemények mellett sűrű makronaptár várja a befektetőket: kedden az eurózónás infláció, pénteken az amerikai munkaerőpiaci jelentés és a Fitch magyar hitelminősítési felülvizsgálata lesz a fókuszban.

Kedvező piaci környezetben indul június első hete: a nemzetközi részvénypiacokon továbbra is erős a kockázatvállalási kedv, az amerikai tőzsdék új rekordok közelében járnak, miközben az olajár esése enyhítette az inflációs félelmeket.

A befektetők számára most egyszerre fontos, hogy a geopolitikai feszültségek valóban enyhülnek-e, és hogy a friss makroadatok megerősítik-e a nagy jegybankok kamatcsökkentési pályájával kapcsolatos várakozásokat. A magyar belpolitikai helyzet kapcsán pedig az lesz a nagy kérdés, hogy meddig tartanak a mézeshetek a piacokon Magyar Péter hatalomra lépése után.

Több elem határozza meg a külső környezetet

Az előző hét végére egyértelműen javult a nemzetközi piaci hangulat: az amerikai részvényindexek pénteken új rekordokat értek el, és mind heti, mind havi alapon emelkedéssel zártak. A Nasdaq több mint 8%-os májusi pluszával messze felülteljesített, az S&P 500 5%-kal, a Dow Jones közel 3%-kal került feljebb a hónap során.