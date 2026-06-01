Összedőlt egy négyemeletes épület Székesfehérváron

Ribi Márk, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a 24.hu megkeresésére azt felelte, hogy leomlott egy bontásra váró négyemeletes épület Székesfehérváron, a Takarodó úton.

Egy ember a romok alatt rekedt. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, ahová több kutyás, és speciális mentőegység is elindult.

– mondta.

A Fejér Vármegyei Rendőr-kapitányság sajtóosztálya megerősítette, hogy

összedőlt egy épület, de későbbre ígértek tájékoztatást.