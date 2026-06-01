Összedőlt egy négyemeletes épület Székesfehérváron – Súlyos állapotban lévő sérültet mentettek ki a romok alól (2.)

Egy négyemeletes, bontás alatt lévő ipari épület omlott össze Székesfehérváron a Kontroll Facebook-bejegyzése szerint. A 24.hu információi alapján egy ember a romok alatt rekedt. FRISSÍTÉS! Kimentették a romok alatt rekedt férfit, aki súlyos-életveszélyes állapotban van. A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást.

Ribi Márk, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a 24.hu megkeresésére azt felelte, hogy leomlott egy bontásra váró négyemeletes épület Székesfehérváron, a Takarodó úton.

Egy ember a romok alatt rekedt. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek a baleset helyszínére, ahová több kutyás, és speciális mentőegység is elindult.

A Fejér Vármegyei Rendőr-kapitányság sajtóosztálya megerősítette, hogy összedőlt egy épület, de későbbre ígértek tájékoztatást.

Kimentették a férfit az összeomlott, bontás alatt lévő, négyemeletes ipari épület romjai alól Székesfehérváron, az állapota instabil, súlyos-életveszélyes

– közölte a hétfői mentést követően Jackovics Péter, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság veszélyhelyzet-kezelési főosztály vezetője, a HUNOR Mentőszervezet parancsnoka.

Jackovics Péter hangsúlyozta, hogy sikeres életmentésen vannak túl, a romok alatt rekedt személy kimentése több órán keresztül zajlott hivatásosok és önkéntesek bevonásával.

Rövid újraélesztés után a mentők intubálva, lélegeztetve, életveszélyes állapotban szállították kórházba a férfit, aki alsó végtagi és medencetáji, belső sérüléseket szenvedett.

Cser-Palkovics András polgármester közösségi oldalán megköszönte a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, és minden helyszínen segítséget nyújtó szervezet kitartó, magas színvonalon végzett munkáját, valamint azoknak a fehérvári vállalkozásoknak, amelyek speciális építéstechnikai eszközökkel segítettek vagy ilyet ajánlottak fel a mentéshez.

A rendőrség ismeretlen tettes ellen indított eljárást foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás

