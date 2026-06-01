  • Megjelenítés
Rábólintottak: betörhet Európába a Mythos
Gazdaság

Rábólintottak: betörhet Európába a Mythos

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Anthropic hozzáférést biztosít az Európai Unió számára a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljéhez, a Mythoshoz. A lépés azután történt, hogy a blokk kiberbiztonsági aggályokra hivatkozva hónapokon át próbált hozzáférni a technológiához - közölte a Cnbc.

Az Európai Bizottság megerősítette a CNBC-nek, hogy "több eredményes egyeztetést" folytatott az Anthropickal. Thomas Regnier, a Bizottság technológiai szuverenitásért felelős szóvivője elmondta, hogy üdvözlik a fejleményeket, miszerint az AI-cég

hozzáférést biztosít az EU számára a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljéhez, a Mythoshoz.

Hozzátette: céljuk, hogy átfogóbb képet kapjanak a technológia potenciális kockázatairól.

Az Anthropic a Mythos modellt eredetileg áprilisban tette elérhetővé korlátozott körben, a Project Glasswing nevű kiberbiztonsági program keretében. A modell kifejezetten a szoftveres biztonsági rések és sebezhetőségek feltárásában jeleskedik, ami azonnal komoly aggodalmakat váltott ki. A kormányok, a bankok és a technológiai vállalatok egyaránt riasztónak találták a rendszer képességeit. A modell ugyanis korábban ismeretlen sebezhetőségek ezreit képes azonosítani,

Még több Gazdaság

Kiderült: nem a mesterséges intelligencia jelenti a legnagyobb veszélyt a munkánkra

Kilőtt az alumínium ára, itt a 4 éves csúcs

Kiszivárgott: eladhatják a népszerű pizzázót

ami rossz kezekbe kerülve jelentősen felgyorsíthatja a kiberbűnözést.

Az EU az elmúlt hetekben felgyorsította a tárgyalásokat az amerikai kormányzattal. Erre azután került sor, hogy az Anthropic közölte a Bizottsággal: a hozzáférés megosztásához amerikai kormányzati engedélyre van szüksége. Értesülések szerint Washington kezdetben ellenezte, hogy a modellt külföldi kormányokkal is megosszák, az Egyesült Államok ugyanis mindenképpen meg kívánja őrizni vezető pozícióját a mesterséges intelligencia terén.

Az EU májusban már hozzáférést kapott az OpenAI GPT-5.5-Cyber modelljéhez. Az Anthropickal folytatott tárgyalások azonban ekkor még kezdeti fázisban jártak, a Bizottság szerint addig mindössze négy-öt egyeztetésre került sor. A mostani megállapodás pontos feltételei egyelőre nem ismertek.

Regnier arra is felhívta a figyelmet, hogy a Mythos nem egyedi eset. A nagy teljesítményű AI-modellek újabb hulláma érkezik a piacra, ami közös kihívást jelent a döntéshozók számára. Az EU ezért szorosabb párbeszédet folytat a hasonlóan gondolkodó partnereivel, köztük az Egyesült Államokkal.

Címlapkép forrása: Â© 2026 SOPA Images via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Rossz hírek érkeztek az iráni háborúból, felszúrt a forint árfolyama
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility