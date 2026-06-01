Rábólintottak: betörhet Európába a Mythos

Az Európai Bizottság megerősítette a CNBC-nek, hogy "több eredményes egyeztetést" folytatott az Anthropickal. Thomas Regnier, a Bizottság technológiai szuverenitásért felelős szóvivője elmondta, hogy üdvözlik a fejleményeket, miszerint az AI-cég

hozzáférést biztosít az EU számára a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljéhez, a Mythoshoz.

Hozzátette: céljuk, hogy átfogóbb képet kapjanak a technológia potenciális kockázatairól.

Az Anthropic a Mythos modellt eredetileg áprilisban tette elérhetővé korlátozott körben, a Project Glasswing nevű kiberbiztonsági program keretében. A modell kifejezetten a szoftveres biztonsági rések és sebezhetőségek feltárásában jeleskedik, ami azonnal komoly aggodalmakat váltott ki. A kormányok, a bankok és a technológiai vállalatok egyaránt riasztónak találták a rendszer képességeit. A modell ugyanis korábban ismeretlen sebezhetőségek ezreit képes azonosítani,

ami rossz kezekbe kerülve jelentősen felgyorsíthatja a kiberbűnözést.

Az EU az elmúlt hetekben felgyorsította a tárgyalásokat az amerikai kormányzattal. Erre azután került sor, hogy az Anthropic közölte a Bizottsággal: a hozzáférés megosztásához amerikai kormányzati engedélyre van szüksége. Értesülések szerint Washington kezdetben ellenezte, hogy a modellt külföldi kormányokkal is megosszák, az Egyesült Államok ugyanis mindenképpen meg kívánja őrizni vezető pozícióját a mesterséges intelligencia terén.

Az EU májusban már hozzáférést kapott az OpenAI GPT-5.5-Cyber modelljéhez. Az Anthropickal folytatott tárgyalások azonban ekkor még kezdeti fázisban jártak, a Bizottság szerint addig mindössze négy-öt egyeztetésre került sor. A mostani megállapodás pontos feltételei egyelőre nem ismertek.

Regnier arra is felhívta a figyelmet, hogy a Mythos nem egyedi eset. A nagy teljesítményű AI-modellek újabb hulláma érkezik a piacra, ami közös kihívást jelent a döntéshozók számára. Az EU ezért szorosabb párbeszédet folytat a hasonlóan gondolkodó partnereivel, köztük az Egyesült Államokkal.

