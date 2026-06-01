Sorcsere az Országgyűlésben, számos tiszás képviselő kap új megbízatást

Kilenc testületben készül személycserékre a kormány az Országgyűlés több parlamenti bizottságban, miután a Tisza több képviselője is államtitkári kinevezést kapott a frissen felállt kormányban. A módosításokból az is látszik, hogy a kormányzati és parlamenti pozíciók végleges elosztása még mindig alakulóban van, ezért több helyen gyors átrendeződésre van szükség.

Újabb személyi változtatásokat hajt végre az Országgyűlés a parlamenti bizottságokban, miután a Tisza Párt több képviselője is államtitkári pozíciót kapott a frissen felállt kormányban. Az Országgyűlés bizottságainak összetételéről szóló határozat módosítását Forsthoffer Ágnes házelnök nyújtotta be, azonban

a változtatásokat ezúttal a kormánypárt kezdeményezte.

A mostani átalakításokból is látszik, hogy a kormányzati struktúra és a parlamenti pozíciók végleges elosztása még nem teljesen lezárt folyamat, több személy ugyanis rövid időn belül kerül át a törvényhozási munkából a végrehajtó hatalomhoz. Emiatt több bizottságban is új tagokat és alelnököket kell választani.

  • Az előterjesztés szerint Stumpf Péter a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára lesz, emiatt távozik az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságból, valamint a Nemzetbiztonsági Bizottságból is. Helyére előbbiben Melléthei-Barna Mártont, utóbbiban Bakos Csaba Attilát választhatja meg a parlament.
  • Szintén államtitkári kinevezést kapott Velkey György László, aki a Külügyminisztériumban dolgozik majd parlamenti államtitkárként. Az ő helyére a Nemzetbiztonsági Bizottságban Czakó Czirbus Pál kerülhet.
  • Kapronczai Balázs az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium parlamenti államtitkára lesz, emiatt az Oktatási Bizottságban Rápli Róbert veheti át a helyét.
  • A pénzügyi tárcánál kap szerepet Boda Nikoletta, aki a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkáraként folytatja munkáját. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottságba helyette dr. Sárosi Józsefet jelölte a Tisza Párt.
  • Változás történik az Igazságügyi Minisztérium és az Élő Környezetért Felelős Minisztérium miatt is. Dr. Bódis Péter, illetve dr. Bögi Viktória parlamenti államtitkári kinevezése miatt távozik a Törvényalkotási Bizottságból, helyükre pedig Berki Ákos és Melléthei-Barna Márton érkezhet.
  • Berki Ákos esetében külön átrendeződés is történik, mivel a politikus a Külügyi Bizottságból ülhet át a Törvényalkotási Bizottságba Bódis Péter helyére. A Külügyi Bizottságban így Kulcsár Krisztián válhat taggá.
  • A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságban szintén változás jön, mivel a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárává kinevezett Halmai Ferenc alelnöki helyére Borics Mihályt javasolja az előterjesztés.
  • Nemcsak a tagság, hanem a vezetői pozíciók is átalakulnak. Az Igazságügyi és a Törvényalkotási Bizottságban Melléthei-Barna Márton alelnöki tisztséget is kaphat, míg a pénzügyi bizottság alelnöke dr. Sárosi József lehet. Ezeket a pozíciókat korábban Stumpf Péter, Bögi Viktória és Boda Nikoletta töltötték be.
