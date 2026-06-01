Sulyok Tamás nem mond le, Magyar Péterék erővel távolítanák el a hatalomból - De mi következhet ezután?

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Magyar Péter kormányfő május 31-éig adott határidőt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek a lemondásra. A miniszterelnök szerint a regnáló államfő eljátszotta a magyar állampolgárok bizalmát azzal, hogy az elmúlt két évben nem szólalt fel több ügyben sem. Sulyok Tamás a lemondás lehetőségét elutasította, majd a két közjogi méltóság egyeztetését követően Magyar Péter június elsején bejelentette: nem megfosztási eljárással, hanem alaptörvény-módosítással fogják leváltani az államfőt, amely akár egy közvetlen köztársasági-elnökválasztás lehetőségét is felveti. Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, valójában milyen politikai hatalma van a mostani intézményi rendszerben egy államfőnek, és mennyire lehet reális (és fontos) a pozíció közvetlen választáson történő betöltése.

A közvetlen köztársaságielnök-választás kérdése Magyarországon ritkán jelenik meg pusztán alkotmánytechnikai problémaként, az államfői pozíció valamilyen formájú átalakításáról szóló diskurzus a legtöbb esetben mint politikai ígéret, vagy követelésként bukkan fel.

A 2026-os országgyűlési kampány során már ígéretként is felmerült, a Tisza kétharmados, 141 parlamenti mandátumot eredményező győzelme után pedig követeléssé változott, hogy a Magyar Péter jelenlegi miniszterelnök által „Orbán-báboknak” nevezett, felhatalmazásukat valóban az előző, kétharmados Fidesz-kormányoktól nyerő, legjelentősebb közjogi funkciókat betöltő emberek mondjanak le. Az új kormányfő első számú célpontja a köztársasági elnök, Sulyok Tamás lett, akiről a közvélemény-kutatási adatok alapján a magyarok döntő többsége is azt gondolja, méltatlanná vált az államfői pozíció betöltésére.

A határidő lejáratát megelőző órákban Sulyok Tamás bejelentette, nem fog lemondani az államfői tisztségről. Miután június 1-jén a következő egyeztetés is sikertelen volt Magyar Péterrel, a kormányfő sajtótájékoztatóján közölte: nem megfosztási eljárással próbálják majd eltávolítani a miniszterelnököt, hanem egy olyan alaptörvény-módosítással, amely az összes közjogi méltóságot érinteni fogja majd.

A "legelegánsabb" megoldás az Alaptörvény megváltoztatása esetén a megválasztás módjának módosítása (például közvetlen választás) lehetne, ez érvelés-technikai eszközt biztosítana arra, hogy miért szűnik meg a hivatalban lévő államfő mandátuma. Természetesen kevésbé elegáns, de működő módja lehet, hogy az Alaptörvényt úgy módosítják, hogy a közjogi méltóságokat egy kétharmados parlament indoklás nélkül is leválthatja. Magyar Péter beszédében arra utalt, hogy az összes közjogi méltóságot érinteni fogja, és nem lesz személyre szabott, de azt nem lehet tudni, hogy egységes módon vonatkozik-e mindegyik tisztségre, vagy tisztségenként találnak egyedi megoldást.

Sulyok Tamás eltávolításával a Tisza-kormány lehetőséget kapna arra, hogy egymaga jelöljön új köztársasági elnököt és válassza meg, miközben a közéleti diskurzusban többféle, az intézményrendszer radikálisabb átalakítását is jelentő ötlet merült fel a tisztséggel kapcsolatban.

A közvetlen elnökválasztás és az államfő személye így már nem pusztán személyi kérdés, valójában arról szól, hogy a magyar parlamentáris rendszerben milyen legitimációval, milyen politikai szerepfelfogással és milyen alkotmányos hatáskörökkel rendelkezzen az államfő.

A kiindulópont: a közvetlen államfő-választás régi vitája

Már az 1990-es rendszerváltás idején is az egyik legélesebb közjogi vita arról szólt, hogy az új köztársaság elnököt közvetlenül a választópolgárok, vagy a választások után megalakuló Országgyűlés válassza-e meg. A kérdés már ekkor egyértelműen politikai színezetet öltött. A rendszerváltók nagy félelme volt, hogy Pozsgay Imre, a késői államszocialista rendszer egyik legismertebb (és társadalmi népszerűséggel is rendelkező) reformpolitikusa lehet a közvetlen elnökválasztás befutója. Ezzel az átmenet egyik politikai súlypontja, egy fontos közjogi pozíció került volna a régi állampárt kezébe. Az ellenzéki pártok egy része ezt nem a demokrácia kiterjesztéseként, hanem a korábbi hatalmi viszonyok részleges átmentésének kockázataként értelmezte.

Az 1989-es „négyigenes” népszavazás eldöntötte ezt a kérdést: a köztársasági elnököt csak az első országgyűlési választások után választotta meg a Parlament. Az Antall-Tölgyessy paktum (Antall József leendő miniszterelnökként, valamint Tölgyessy Péter a legerősebb ellenzéki párt, az SZDSZ nevében tárgyalt), az akkori néven elhíresült politikai alkunak köszönhetően az első, parlament által választott és ezáltal közvetett legitimációval rendelkező köztársasági elnök Göncz Árpád lett.

A magyar kormányforma ezáltal parlamentáris demokrácia, azon belül is ún. „kancellárdemokrácia” lett (a kormányformákról ebben a cikkünkben írtunk bővebben):

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 27. A Tisza párt majdhogynem példátlan lépésre szánta el magát - Hatalmas hullámokat vet a lex Orbán

A „kancellárdemokráciákban” végrehajtó hatalom feje – a kancellár vagy miniszterelnök –rendkívül domináns pozícióval rendelkezik a törvényhozással és a többi miniszterrel szemben. A miniszterelnök kiemelkedik a miniszterek közül, meghatározza a kormány politikáját, a miniszterek neki tartoznak (valójában) elszámolással, valamint a konstruktív bizalmatlansági inditvány miatt (amelynél meg kell nevezni a következő miniszterelnök személyét) lényegében csak a saját parlamenti többsége képes megbuktatni.

Az 1990 utáni magyar politikai berendezkedés ennek megfelelően közvetetten választott köztársasági elnökre épült. A kormányzás politikai központja a parlamenti többség és a miniszterelnök lett, míg az államfő szerepe elsősorban alkotmányos és szimbolikus jellegű maradt. A köztársasági elnök hivatalosan kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, de nem irányítja a kormányt, nem vezet önálló végrehajtó hatalmi ágat,

és politikai értelemben nem a miniszterelnök vetélytársa.

A jelenlegi szabályozás szerint a magyar államfőt a parlament választja öt évre, legfeljebb egy újraválasztási lehetőséggel. Köztársasági elnöknek jelenleg bármely magyar állampolgár megválasztható, aki betöltötte a 35. életévét és rendelkezik aktív választójoggal. Korábban legalább 50 képviselő, jelenleg a képviselők egyötöde jelölhet valakit a tisztségre. A korábbi választási folyamat három fordulós volt, az első két fordulóban a jelöltnek még a képviselők kétharmadának támogatása kellett, az utolsó fordulóban a legjobb két jelöltnek már csak az abszolút többséget kellett megszereznie. Ez a folyamat az Alaptörvény hatására két fordulóssá rövidült, ahol

a második fordulóban már elegendő a feles (tehát nincs szükség kétharmadra) többséget megszereznie a jelöltnek.

A köztársasági elnök megbízatását 5 év alatt tölti ki, de ez – Alaptörvény szerint – többféle okból idő előtt is megszűnhet:

elhalálozás,

lemondás,

tisztségtől való megfosztás,

összeférhetetlenség kimondása,

ha megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn,

illetve ha kilencven napot meghaladó időn át képtelen feladatkörei ellátására.

Tartós akadályoztatásról, választási feltételek hiányáról és összeférhetetlenség megállapításáról az országgyűlés jelen lévő képviselőinek kétharmada dönthet. Megfosztás csak akkor merülhet fel ha tisztsége gyakorlása közben valamely törvényt vagy az Alaptörvényt megsérti, vagy szándékos bűncselekményt követ el. Bár az eljárás megindításához a képviselők kétharmada kell, az eljárást az Alkotmánybíróság folytatja le.

Ha a megbízatása idő előtt szűnik meg, akkor harminc napon belül kell megválasztani az új államfőt, addig pedig a házelnök gyakorolja az államfő feladat- és hatásköreit.

Milyen jogköre volt és van a magyar államfőnek?

A köztársasági elnök jogkörei a rendszerváltás után kialakított alkotmányos modellben első látásra nem tűntek jelentéktelennek, de legkésőbb Sólyom László működésére mindenki számára kiderült, hogy

jórészt szimbolikusak, korlátozottak, és lényegében a magyar parlamenthez kötöttek.

Sólyom László 2008-ban a jelölési jogot nem konszenzuskövető módon, hanem tisztán autonóm államfői jogkörként értelmezte. Ennek hatására sem a legfőbb bírót, sem az ombudsmanokat nem választotta meg a parlament, mert az államfői jelöltjei nem rendelkeztek politikai támogatással. Ezáltal a köztársasági elnök intézményi blokkoló tényezővé vált, képes volt lassítani a parlamenti többség akaratát, de később pedig végül engedett a parlamentnek. Az a Sólyom László idején látott blokkoló hatás mára több ponton intézményileg tompítottabb, az Alaptörvény ugyanis, az utód megválasztásának híján is biztosítja a további működést, helyettesekkel (az ombudsmanok esetében), illetve a lejárt mandátumú személy átmeneti hivatalban tartásával.

A 2010 előtti alkotmányos rendszerben az államfő

képviselte a magyar államot, nemzetközi szerződéseket kötött, megbízta és fogadta a nagyköveteket,

kitűzte az országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választásokat, valamint az országos népszavazás időpontját.

Részt vehetett és felszólalhatott az Országgyűlés és a parlamenti bizottságok ülésein, javaslatot tehetett az Országgyűlésnek, népszavazást kezdeményezhetett, törvényjavaslatot fogalmazhatott meg ( utóbbival egyedül Göncz Árpád élt, egyszer )

) továbbá kinevezési, személyi javaslati, kitüntetési, állampolgársági és egyéni kegyelmezési jogkörökkel is rendelkezett.

Feloszlathatta a parlamentet, de ez a jogkört szűkítették a nevesített esetek: ha az országgyűlés egy éven belül legalább négyszer megvonta a bizalmat a kormánytól, vagy ha a kormány megbízatásának megszűnése után negyven napon belül az nem választotta meg az elnök által javasolt miniszterelnököt.

Ezeknek a jogköröknek jelentős része azonban már ekkor sem volt önálló politikai döntési tér: a legtöbb intézkedéshez a miniszterelnök vagy az illetékes miniszter ellenjegyzése kellett, vagy csak különleges esetekben ruházta fel hatalommal a köztársasági elnököt.

A magyar közjogi rendszerben az államfő legfontosabb érdemi eszköze a törvényhozáshoz kapcsolódott. A köztársasági elnök az elfogadott törvényt megfontolásra visszaküldhette az Országgyűlésnek, vagy ha az adott törvény alkotmányellenesnek ítélte, aláírás előtt az Alkotmánybírósághoz fordulhatott.

Ez így azonban nem jelentett végleges vétójogot.

A politikai vétó legfeljebb újratárgyalásra kényszerítette a parlamentet, az alkotmányossági vétó pedig nem az elnök saját döntésével akadályozta meg a törvény hatálybalépését, hanem az Alkotmánybíróság döntésétől tette függővé azt.

Az Alaptörvény alatt az államfő jogköreinek felsorolása részben átrendeződött és pontosabb lett.

A 2010 utáni rendszer egyik legfontosabb változása, hogy az államfő parlamentfeloszlatási joga más logikát kapott. Ma a köztársasági elnök akkor oszlathatja fel az Országgyűlést, ha a kormány megbízatásának megszűnése után a parlament negyven napon belül nem választja meg az általa javasolt miniszterelnököt, vagy ha az Országgyűlés március 31-ig nem fogadja el az adott évre vonatkozó központi költségvetést.

Tehát az államfői jogkör továbbra is válságkezelési eszköz és továbbra sem általános politikai feloszlatási jog.

A törvényhozási kontroll terén is történt változás. Az Alaptörvény jelenleg részletesebben szabályozza az előzetes normakontrollt, és a jelenlegi szöveg szerint az államfő az elfogadott Alaptörvényt vagy annak módosítását is megküldheti az Alkotmánybíróságnak, de csak az alkotmányozási eljárási követelmények vizsgálatára, vagyis formai-eljárási ellenőrzésre.

A kegyelmezési jogot 2024-ben szűkítették, miután Novák Katalin megkegyelmezett K. Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofil vezető bűnsegédjének.

A magyar modell ezért nem erős, politikai ellenhatalomként működő államfőt, hanem korlátozott jogosítványokkal rendelkező parlamentáris elnököt hozott létre. A köztársasági elnök mozgástere válsághelyzetekben, törvényalkotási konfliktusokban vagy szimbolikus ügyekben láthatóvá válhat, de a rendszer központja nem a Sándor-palota, hanem az Országgyűlés többsége és a miniszterelnök vezette kormány.

Köztársasági elnökök politikai aktivitása mandátumuk betöltése alatt Köztársasági elnök Parlamenti felszólalás (nem technikai jellegű) Törvénykezdeményezés Népszavazás kezdeményezése Politikai vétó Normakontroll Göncz Árpád (1990-1995) 22 3 0 0 7 Göncz Árpád (1995-2000) 6 0 0 2 1 Mádl Ferenc (2000-2005) 5 0 0 6 13 Sólyom László (2005-2010) 5 0 0 31 16 Schmitt Pál (2010-2012) 2 0 0 0 0 Áder János (2012-2022) 2 0 0 36 8 Novák Katalin (2022-2024) 1 0 0 3 1 Sulyok Tamás (2024-jelenleg) 1 0 0 3 0 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Az államfői jogkörök gyakorlása alapján jól látszik, hogy az államfői szerepfelfogás miként befolyásolja a köztársasági elnök politikai aktivitását, valamint az is, hogy a szimbolikusnak tekinthető jogok milyen gyorsan koptak ki az államfő által használt repertoárból.

Göncz Árpád első ciklusa kiugróan aktív volt: 22 nem technikai parlamenti felszólalás, 3 törvénykezdeményezés (ebből egy át is ment) és 7 alkotmányossági vétó kötődött hozzá. Később a törvénykezdeményezés gyakorlatilag eltűnt az államfői eszköztárból, népszavazást pedig egyik köztársasági elnök sem kezdeményezett. Göncz Árpád két ciklusa arra is rámutatott, hogy a köztársasági elnök „ellenzékként” sokkal aktívabban igyekezett kontrollt gyakorolni a törvényalkotás felett, míg amikor jelölő közössége került kormányzó erőre, kevésbé „akadályozta” a parlament munkáját. Áder János még relatíve gyakran élt a vétó eszközével, közvetlen előde, illetve utódai viszont ezzel a hatalmi jogkörrel is visszafogottan bántak.

Nemzetközi összehasonlítás

Európa igencsak vegyes képet mutat arról, hogy a parlamentáris berendezkedés országokban milyen legitimációval rendelkezik az államfő. Németország és Olaszország berendezkedése hasonló Magyarországéhoz, tehát államfőjük közvetett felhatalmazással rendelkezik.

Németország a magyarhoz közelebb álló, erősen visszafogott államfői modellt mutat. Az olasz államfő papíron szélesebb jogkörökkel rendelkezik (kinevezi a miniszterelnököt), de ugyanakkor a miniszterelnöknek bizalmat kell kérnie az olasz parlament mindkét kamarájától. Az elnök feloszlathatja az egyik vagy mindkét parlamenti kamarát, de ezt a házelnökökkel való konzultáció után teheti meg, és a mandátuma utolsó hat hónapjában nem élhet ezzel a joggal.

Ugyanakkor a másik európai modellre, vagyis a nép által választott államfőre is van példa Európában: az egyik legklasszikusabb például nyugati szomszédunk, Ausztria, de hasonló a helyzet Csehországban (2013-tól), Szlovákiában és Írországban is.

Ausztriában ennek mentén kicsit erősebb államfői pozícióról beszélhetünk. Az államfő formálisan kinevezi az osztrák kancellárt (nem pedig javasolja az országgyűlésnek), valamint lényegében korlát nélkül felmentheti a kormányt, vagy elutasíthat miniszterjelölteket. Ráadásul az államfő a szövetségi kormány javaslatára feloszlathatja az alsóházat is. Itt inkább a szokásjog korlátozza az elnököt (például mindig a többségi pártból nevez ki kancellárt), mintsem valódi törvények.

Csehországban ezzel szemben nem kapott sokkalta erősebb jogokat a cseh államfő, bár közvetlen felhatalmazása nagyobb ismertséget eredményez személyének (jelenleg Petr Pavel). Szlovákia valahol a két előbb említett ország között helyezkedik el: az elnöknek a parlament feloszlatásában szélesebb jogkörei vannak, de itt is csak minősített esetekben írhat ki új választást, továbbá kinevezi a miniszterelnököt, minősített esetekben pedig vissza is hívhatja (bizalmatlansági indítvány, bizalmi szavazás).

Tehát valójában az látható, hogy a felhatalmazástól függetlenül a parlamentáris demokráciákban az államfők jogkörei jórészt szimbolikusak, még akkor is, ha közvetlen népi felhatalmazással bírnak. Legtöbb esetben döntései ugyanúgy ellenjegyzést követelnek, és hiába van szélesebb jogkörük a kinevezések terén (pl. Ausztriában), ha nem veszik figyelembe a politikai realitást (választási eredmények)

akkor könnyen egy bukdácsoló, vagy pillanatokon belül megbukó kormányt hatalmaznak fel.

Akkor hát válassza a nép a köztársasági elnököt?

Több érv is felsorolható a közvetlen köztársaságielnök-választás mellett, ezek közül az egyik legfontosabb a legitimáció növelése lenne. Magyarországon az államfői tisztség megítélése az elmúlt három évtizedben látványosan átalakult:

Göncz Árpád a kilencvenes években tartósan az ország legnépszerűbb politikusai közé tartozott, a Medián adatai szerint népszerűsége még az 1993-as mélypontján is 69 százalék volt, 1994 végén 86 százalékon állt, 2000-es távozásakor pedig 81 százalékot mértek a közvéleménykutatók.

Az intézmény presztízse sem volt független ettől: a köztársasági elnöki hivatal iránti bizalom Göncz idején 74 százalékkal az intézményi bizalmi lista élén állt.

Mádl Ferenc megítélése már alacsonyabb, de még mindig stabil volt: 2000 és 2005 között jellemzően 60–65 százalékpontos rokonszenvindexet kapott, Sólyom Lászlóé viszont 2006–2007 fordulójára 50 százalék alá esett, igaz, még így is gyakran vezette a politikusok népszerűségi listáját.

Ezzel összevetve a jelenlegi államfő megítélése már kifejezetten kedvezőtlen: a 21 Kutatóközpont 2026 májusi, a Kontroll megbízásából készített felmérése szerint

a teljes népesség 64 százaléka gondolja úgy, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kellene a köztársasági elnöki posztról.

Természetesen a tisztség megítélése nem azonos a tisztséget betöltő személy megítélésével, de a kettő erősen hat egymásra.

A közvetlen mandátum erősebb társadalmi elfogadottságot adhatna az államfőnek.

Egy másik érv lehet(ne) a politikai ellensúlyként betöltött szerepe, mindazonáltal ez jól látható, hogy a jelenlegi intézményi struktúra keretei között ez nem igazán megvalósítható. A köztársasági elnök maximum időhúzó szerepet tölthetne be, semmint valós politikai akadályt egy kétharmados parlamenttel szemben.

Újabb érv lehetne, hogy míg egy parlamentáris rendszerben a kormányzati felhatalmazás alapja a parlamenti többség, addig, ha az államfő is közvetlen választói mandátumot kap, két különböző intézmény hivatkozhat ugyanarra a demokratikus forrásra: a népakaratra, amely szélesebb államfői szerepfelfogást eredményezhetne.

Akkor hát mégse válasszunk köztársasági elnököt?

Bár egy fejezettel korábban azt állítottuk, hogy a jelenlegi modellnél a közvetlen választás jobban be tudja teljesíteni legitimációs funkcióját, tisztán politikai szempontból nem szabad elmennünk amellett a tény mellett, hogy a pártok mozgósítási képessége miatt, szinte biztosan pártok által támogatott jelölt nyerné meg a választást. Az elnöki ciklus és a parlamenti ciklus eltérése ugyan okozhatna „kohabitációt”, de ilyen gyenge államfői jogkörökkel maximum tematizálni tudná a közvéleményt, semmint befolyásolni a parlamenti munkát.

A kohabitáció olyan helyzetet jelent, amikor a közvetlenül választott államfő és a parlamenti többség — így a kormány — eltérő politikai oldalhoz tartozik, ezért a végrehajtó hatalmon belül két, külön demokratikus legitimációval rendelkező politikai centrum kénytelen együtt élni. A fogalom klasszikusan a francia félelnöki rendszerből ismert, ahol az elnöknek és a miniszterelnöknek is érdemi végrehajtó szerepe van. A kohabitáció nem feltétlenül vezet alkotmányos válsághoz, de növeli az intézményi konfliktus esélyét.

Röviden: az egész választás csak arra lenne jó, hogy „elbábozzuk a demokráciát”.

Ugyanebből levezethető a tisztség politikai túlterhelése is. A közvetlen választás országos kampányt jelentene, jelöltekkel, párttámogatással, kampányfinanszírozással, médiaküzdelemmel és politikai identitásképzéssel. Ez aligha maradna pártpolitikai versenyen kívül. Egy polarizált politikai közegben a köztársasági elnök megválasztása könnyen a kormányoldal és az ellenzék újabb erőpróbájává válna, nem pedig a politikai közösség egészét megszólító aktussá.

Egy közvetlen választási kampány éppen abba az irányba tolhatná a tisztséget, hogy

az elnök a győztes politikai oldal jelöltjeként jelenjen meg.

A harmadik kockázat az intézményi aránytalanság. Ha a köztársasági elnök közvetlen felhatalmazást kap, de jogkörei változatlanul gyengék maradnak, akkor feszültség keletkezhet a mandátum politikai súlya és a tényleges alkotmányos mozgástér között.

Ez csalódást kelthetne azokban, akik a közvetlen választástól érdemi ellensúlyt várnak.

Márpedig ez a későbbiekben tovább csökkentené a választási részvételt (ez látható pl. az Európai Parlamenti választásoknál is, ahol az állampolgárok kevésbé érzik a szavazatuk súlyát, így a részvételi hajlandóságuk is alacsonyabb), az alacsony választási részvétel pedig tovább erodálná a pozíció legitimációját.

Ha viszont a közvetlen választással együtt a hatáskörök is bővülnének, akkor a reform már nem egyszerűen a választás módjáról szólna. Ebben az esetben a magyar parlamentáris kormányforma belső egyensúlya változna meg. Erősebb vétójog, szélesebb kinevezési jogkör, szabadabb parlamentfeloszlatási lehetőség vagy aktívabb kormányalakítási szerep esetén az államfő már nemcsak legitimációjában, hanem tényleges politikai mozgásterében is közelebb kerülhetne az erősebb közép-európai elnöki modellekhez.

Tehát a jelenlegi rendszerben a köztársasági elnök semmiféle politikai fék és ellensúly szerepét nem tudja betölteni, lényegében minden aktusa szimbolikus, és ellenjegyzéshez kötött. Egy közvetlen elnökválasztás pedig, tisztán politikai szempontból önmagában nem adna szélesebb jogköröket az államfő számára. A probléma kettős: intézményi változtatás nélkül a szélesebb legitimáció csak csalódást jelentene a választópolgároknak, a túlzott pártkampányok pedig akár még paradox módon erodálnák is a nagyobbnak gondolt közvetlen felhatalmazást. Intézményi változtatás pedig nem lehetséges anélkül, hogy megváltoztassa Magyarország parlamentáris berendezkedését, és eltolja a rendszert egy félelnöki kormányforma irányába.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás