Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is

A parlament hétfői ülésén tárgyalja a Tisza Párt törvényjavaslatát, melynek elfogadása esetén 40 százalékkal csökkennének az országgyűlési képviselők tiszteletdíjai, valamint az egyéb juttatások is.

Az Országgyűlés egynapos ülésén kerül napirendre a képviselői tiszteletdíjak csökkentését célzó indítvány. Forsthoffer Ágnes házelnök a házbizottság csütörtöki tanácskozását követően megerősítette, hogy a törvénymódosítást várhatóan a házszabálytól eltérve vitatják meg a képviselők.

A szigorítást célzó előterjesztést Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője és képviselőtársa, Kalázdi-Kerekes Kinga nyújtotta be.

A javaslat a 40 százalékos tiszteletdíj-csökkentés mellett határozottan visszavágná a politikusoknak járó egyéb juttatásokat és támogatásokat, illetve csökkentené a parlamenti frakciók rendelkezésére álló költségvetési forrásokat is.

