Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is
Tisza-kormány: leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt, körvonalazódik az EU-s pénzek felhasználása is

Történelmi áttörést ért el a Magyar Péter vezette Tisza-kormány május 29-én pénteken Brüsszelben, mivel az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások eredményeképp 16,4 milliárd eurónyi befagyasztott európai uniós forrás válik mégis felhasználhatóvá a következő hónapokban. A történelmink nevezett megállapodás mellett a kormány azt is bejelentette, hogy augusztus 31-ig megszüntetnék az egyetemek nélküli közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (köztük az MCC-t is). Másnap, május 30-án, megszületett a források felszabadításához szükséges politikai megállapodás is megszületett, amely a helyreállítási alap mellett a kohéziós források jelentős részét is érintheti, de a tényleges kifizetésekhez még jogalkotási lépések kellenek. Vasárnap a kormány képviselői elmondták,, hogy a felszabadított források „nem érkeznek automatikusan”, a vállalásokat augusztusig kell teljesíteni, és Kármán András pénzügyminiszter szerint a helyreállítási eszköz teljes összege legkorábban az év végén jöhet meg. Vasárnap megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök is, aki bejelentette, hogy nem mond le államfői pozíciójáról.
13 órától ülésezik a parlament, napirenden a képviselői tiszteletdíjak kérdése

A parlament hétfői ülésén tárgyalja a Tisza Párt törvényjavaslatát, melynek elfogadása esetén 40 százalékkal csökkennének az országgyűlési képviselők tiszteletdíjai, valamint az egyéb juttatások is.

Az Országgyűlés egynapos ülésén kerül napirendre a képviselői tiszteletdíjak csökkentését célzó indítvány. Forsthoffer Ágnes házelnök a házbizottság csütörtöki tanácskozását követően megerősítette, hogy a törvénymódosítást várhatóan a házszabálytól eltérve vitatják meg a képviselők.

A szigorítást célzó előterjesztést Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője és képviselőtársa, Kalázdi-Kerekes Kinga nyújtotta be.

A javaslat a 40 százalékos tiszteletdíj-csökkentés mellett határozottan visszavágná a politikusoknak járó egyéb juttatásokat és támogatásokat, illetve csökkentené a parlamenti frakciók rendelkezésére álló költségvetési forrásokat is.

Sulyok Tamás nem mond le, Magyar Péterék erővel távolítanák el a hatalomból - De mi következhet ezután?

Magyar Péter kormányfő május 31-éig adott határidőt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek a lemondásra. A miniszterelnök szerint a regnáló államfő eljátszotta a magyar állampolgárok bizalmát azzal, hogy az elmúlt két évben nem szólalt fel több ügyben sem. Sulyok Tamás a lemondás lehetőségét elutasította, majd a két közjogi méltóság egyeztetését követően Magyar Péter június elsején bejelentette: nem megfosztási eljárással, hanem alaptörvény-módosítással fogják leváltani az államfőt, amely akár egy közvetlen köztársasági-elnökválasztás lehetőségét is felveti. Cikkünkben azt vizsgáljuk meg, valójában milyen politikai hatalma van a mostani intézményi rendszerben egy államfőnek, és mennyire lehet reális (és fontos) a pozíció közvetlen választáson történő betöltése.

Varga Mihály jegybankelnökkel tárgyal Magyar Péter, ezután Németországba utazik

Ma 10 órától Varga Mihállyal, a Magyar Nemzeti Bank elnökével egyeztet Magyar Péter. A kormányfő ezután Berlinbe utazik tárgyalni Friedrich Merz kancellárral, majd szerdán Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztet Párizsban. Ezután a kormányfő hazautazik, csütörtökön ugyanis már kormányülésre kerül sor.

Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt

Sulyok Tamással találkozott ma Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palotában, mely után sajtótájékoztatót tartott. A kormányfő elmondta, hogy Sulyok Tamás továbbra sem hajlandó lemondani tisztségéről, ezért a Tisza-kormány az alaptörvény módosításával fogja elmozdítani pozíciójából.

Fotón Magyar Péter érkezése a Sándor-palotához, Sulyok Tamással tárgyal

Ígéretének megfelelően Magyar Péter a mai napot Sulyok Tamás köztársasági elnök meglátogatásával kezdte. Az államfő vasárnap jelezte, hogy nem hajlandó lemondani posztjáról, ezért látogatja most meg a miniszterelnök. Az MTI fényképén Magyar Péter mellett (háttal) Görög Márta igazságügyi miniszter látható.

Magyar Péter miniszterelnök (k) érkezik a Sándor-palotához 2025. június 1-jén. A kormányfõ látogatást tesz Sulyok Tamás köztársasági elnöknél. MTI/Hegedüs Róbert
Ezek voltak a hétvége legfontosabb eseményei

Május 29-én pénteken megszületett a megállapodás a Magyarországnak járó uniós források felszabadításáról, a hétvégén pedig több háttérinformáció is kiderült a kifizetések időbeli ütemezéséről, illetve felhasználásáról is. Eközben a belpolitikai események is zajlottak, megszólalt például Sulyok Tamás köztársasági elnök is.

Az elmúlt napok legfontosabb eseményei a következők voltak:

  • Magyar Péter pénteken bejelentette, hogy az egyetem nélküli közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (beleértve az MCC-t is) augusztus végéig megszüntetnék, és a közfeladatokat az állam vagy új tulajdonos venné át.
  • Orbán Viktor volt miniszterelnök május 29-én este a „von der Leyen–Magyar Péter paktum” részleteinek nyilvánosságra hozatalát követelte, és azt üzente: „ingyen sajt csak az egérfogóban van”.
  • Magyar Péter a Portfolionak adott interjújában kijelentette, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások „utolsó óráiban” 2 milliárd euróval nőtt a felszabadított uniós pénz összege.
  • Kármán András vasárnap arról beszélt, hogy a pénzek nem érkeznek automatikusan, a vállalásokat augusztusig teljesíteni kell, és a helyreállítási eszköz teljes összege legkorábban év végén jöhet meg.
  • Vasárnap megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök és megerősítette, hogy nem mond le államfői pozíciójáról. A kijelentésre Magyar Péter azonnal reagált és bejelentette, hogy hétfőn meglátogatja a köztársasági elnököt.
Magyar Péter nyilvánosságra hozta a Tisza párt teljes költségvetését, és hogy kitől mennyi pénzt kaptak

2025-ben a TISZA működését és a rendszerváltást több mint százezer magánszemély segítette egyszeri vagy rendszeres adományával, és több százezer ember vett tevékenyen részt önkéntesként, szakértőként a munkában - közölte Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Tisza-kormány: megvan a megállapodás az EU-s pénzek felszabadításáról

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

