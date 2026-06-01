Új, szomorú trendet mutatnak az e-rolleres balesetek: minden eddiginél tragikusabb hónapok előtt állunk

Drasztikusan nőtt a gyerekeket érintő elektromosroller-balesetek száma: az Országos Mentőszolgálat adatai szerint az év első négy hónapjában megduplázódott az ilyen balesetek száma, míg április első két hetében megnégyszereződött a tavalyi év azonos időszakához képest.
Ha a január 1-jétől május 22-ig terjedő időszakot nézzük, 745 felnőtt és 449 gyermek sérült meg elektromos rolleres balesetben. Különösen a gyermekeknél nagy az emelkedés, mert a tavalyi év azonos időszakában náluk még 257 volt ez a szám (felnőtteknél 603).
Viola Árpád, a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ főigazgatója elmondta,
az e-rolleresek nemcsak magukra, másokra is veszélyesek,
példa erre az az óbudai 74 éves férfi, akit nemrég a zebrán gázolt el egy e-rolleres, és életveszélyes koponyasérülést szenvedett.
A Baleseti Intézetben idén már két 14 éves alatti fiatal halt meg e-rollerezés miatt, egy 13 éves gyerek pedig három hónapja fekszik kómában. Egyikük sem viselt védőfelszerelést.
Viola Árpád és kollégáinak tavaly publikált, de néhány évvel korábbi adatokra támaszkodó kutatása szerint az elektromos rolleres balesetek erősen kötődnek az alkoholfogyasztáshoz, és gyakran éjszaka történnek. Ez azt jelenti, hogy az e-rollereket gyakran buliból hazafelé tartó emberek veszik igénybe.
Tavalytól azonban új, szomorú trend figyelhető meg: egyre több tizenéves szenved e-rolleres balesetet.
A jelenlegi KRESZ nem szabályozza megfelelően az elektromos rollerrel való közlekedést.
Viola Árpád ezt óriási problémának tartja, szerinte a szigorú szabályok sokat segíthetnének az e-rolleres balesetek visszaszorításáért.
Bóta Balázs, a Bethesda Gyermekkórház gyermektraumatológusa elmondta, értetlenül állnak azelőtt, hogy miért nem léptek a döntéshozók az elmúlt években, amikor már egyértelmű volt az e-rolleres balesetek exponenciális növekedése.
Szeptemberben lép életbe az új KRESZ, amely már külön fejezetet szentel az elektromos rollereknek, és szigorúbb szabályozást hoz.
De addig még van egy nyár, ami Bóta Balázs szerint még drámaibb lehet, mint a tavalyi.
Ezért szerinte nem szabadna megvárni az őszt a szigorúbb szabályok bevezetésével.
