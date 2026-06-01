Vitézy Dávid bejelentette: teljesen felforgatják Budapest közlekedését

Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között - tette közzé Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

A miniszter felidézte: civil aktivistaként húsz éve az egyik legnagyobb sikerük volt az éjszakai buszhálózat jelentős fejlesztése, majd a BKK vezetőjeként 2010 után az egyik első döntése volt az azóta is sikeres, egész éjszaka közlekedő 6-os villamos bevezetése.

A rendszer azonban mára megérett az újragondolásra, mert azóta a főváros és az agglomeráció is jelentősen átalakult:

nőtt a külső kerületek lakossága, és az agglomerációba is százezrek költöztek. Ezért még fővárosi szakbizottsági elnökként tett tavaly javaslatot az éjszakai hálózat megújítását célzó munka megindítására a Fővárosi Közgyűlésnek. Első lépésben tavaly nyáron a metrók üzemidejét hosszabbították meg, második lépésben most a buszhálózat újratervezése jön - írta a bejegyzésben.

Vitézy Dávid kifejtette: az elmúlt egy évben sokat dolgoztak a BKK-val közösen az új rendszeren, több körös társadalmi véleményezés is zajlott. A hálózat fejlesztésének főbb vonalait így már ismerhetik a budapestiek: több közvetlen kapcsolat, átláthatóbb és a nappali hálózatra jobban emlékeztető éjszakai buszhálózat a cél, és számos külső kerületben új területek is bekapcsolódnak majd az éjszakai kiszolgálásba.

Fontos további eredménynek nevezte, hogy már közlekedési miniszterként sikerült összehangoltan fejleszteni a budapesti agglomerációt kiszolgáló "kék" Volán-buszok és a budapesti éjszakai járatok menetrendjét. Ez apró, de fontos lépés afelé, hogy Budapest és a környező települések közlekedését egységként kezeljék, mert az agglomerációs szétterülés kihívásaira csak így lehet érdemi választ adni.

Az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre - ismertette a miniszter.

A tájékoztatás szerint a Kiskörúton át közlekednek ezentúl a Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok. Az új 922-es és 988-as járatok Budakeszin keresztül érkeznek a Széll Kálmán térre, majd a Batthyány tér, Lánchíd és a Deák Ferenc tér után a Kiskörúton és a Szabadság hídon át a Móricz Zsigmond körtér érintésével a belváros legfontosabb pontjait érik el és közvetlenül továbbhaladnak Budaörsön át Törökbálintra. További fejlesztés, hogy Budaörsöt és Törökbálintot két irányban, félóránként látják el a buszok.

Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre a Belváros és Gödöllő térsége között is. Az éjszakai járatok egységesen a Deák Ferenc térről indulnak, és az Örs vezér tere, Cinkota, Szilasliget, valamint Mogyoród központja érintésével érik el és járják körbe Gödöllő belvárosi térségét. Szentendre térsége is könnyebben elérhetővé válik a Deák térről éjszaka. Budakalász, Pomáz és Szentendre felé az első éjfél utáni 943-as járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul majd, ezt követően pedig a belváros felől érkező 923-as járatokhoz csatlakozva gyakrabban, egész éjjel óránként biztosított az eljutás a települések felé.

Pécel gyorsabb és közvetlenebb éjszakai kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 969-es járat a Deák Ferenc térről indulva egész éjjel óránként közlekedik, gyorsabb útvonalon. Gyál is egyszerűbben lesz elérhető éjszaka. A járatok ezentúl a Határ útnál biztosítanak csatlakozást a belvárost elérő buszokra, miközben minden járat érinti a Bem József utcát is Gyálon, ahol így a város teljes területe egységesen és gyakrabban válik elérhetővé.

Szigetszentmiklósra is gyakrabban, egész éjjel óránként biztosítják a belváros irányából a csatlakozást Csepelen. Az eddig csak Lakihegyig közlekedő járatok mindegyike körbejárja a várost.

A budapesti változásokat a BKK teszi közzé hétfőn.

Az új hálózat július 1-jétől indul, a BKK és a MÁV-Volán összehangolt munkájának eredményeként - írta bejegyzésében a közlekedési miniszter.

