  • Megjelenítés
Vitézy Dávid bejelentette: teljesen felforgatják Budapest közlekedését
Gazdaság

Vitézy Dávid bejelentette: teljesen felforgatják Budapest közlekedését

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Július 1-től megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között - tette közzé Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán.

A miniszter felidézte: civil aktivistaként húsz éve az egyik legnagyobb sikerük volt az éjszakai buszhálózat jelentős fejlesztése, majd a BKK vezetőjeként 2010 után az egyik első döntése volt az azóta is sikeres, egész éjszaka közlekedő 6-os villamos bevezetése.

A rendszer azonban mára megérett az újragondolásra, mert azóta a főváros és az agglomeráció is jelentősen átalakult:

nőtt a külső kerületek lakossága, és az agglomerációba is százezrek költöztek. Ezért még fővárosi szakbizottsági elnökként tett tavaly javaslatot az éjszakai hálózat megújítását célzó munka megindítására a Fővárosi Közgyűlésnek. Első lépésben tavaly nyáron a metrók üzemidejét hosszabbították meg, második lépésben most a buszhálózat újratervezése jön - írta a bejegyzésben.

Vitézy Dávid kifejtette: az elmúlt egy évben sokat dolgoztak a BKK-val közösen az új rendszeren, több körös társadalmi véleményezés is zajlott. A hálózat fejlesztésének főbb vonalait így már ismerhetik a budapestiek: több közvetlen kapcsolat, átláthatóbb és a nappali hálózatra jobban emlékeztető éjszakai buszhálózat a cél, és számos külső kerületben új területek is bekapcsolódnak majd az éjszakai kiszolgálásba.

Még több Gazdaság

Itt a bejelentés: Orbán Viktor korábbi hivatala nemcsak hétvégén, hétköznap is látogatható lesz holnaptól

Nagyot lassult a lengyel gazdaság, de a láthatáron már látszik a fellendülés

Negyedik éve veszteséges a Spar

Fontos további eredménynek nevezte, hogy már közlekedési miniszterként sikerült összehangoltan fejleszteni a budapesti agglomerációt kiszolgáló "kék" Volán-buszok és a budapesti éjszakai járatok menetrendjét. Ez apró, de fontos lépés afelé, hogy Budapest és a környező települések közlekedését egységként kezeljék, mert az agglomerációs szétterülés kihívásaira csak így lehet érdemi választ adni.

Az új rendszernek köszönhetően Budapesten éjszaka is könnyebb lesz eljutni a külső kerületekbe. A rendszer emellett illeszkedik a metró meghosszabbított üzemidejéhez, és sokkal könnyebb lesz akár a belvárosból, egészen a Deák Ferenc térről is eljutni éjszaka a főváros környéki településekre - ismertette a miniszter.

  • A tájékoztatás szerint a Kiskörúton át közlekednek ezentúl a Budaörs, Törökbálint, Budakeszi és Zsámbék térségét elérő éjszakai buszok. Az új 922-es és 988-as járatok Budakeszin keresztül érkeznek a Széll Kálmán térre, majd a Batthyány tér, Lánchíd és a Deák Ferenc tér után a Kiskörúton és a Szabadság hídon át a Móricz Zsigmond körtér érintésével a belváros legfontosabb pontjait érik el és közvetlenül továbbhaladnak Budaörsön át Törökbálintra. További fejlesztés, hogy Budaörsöt és Törökbálintot két irányban, félóránként látják el a buszok.

  • Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre a Belváros és Gödöllő térsége között is. Az éjszakai járatok egységesen a Deák Ferenc térről indulnak, és az Örs vezér tere, Cinkota, Szilasliget, valamint Mogyoród központja érintésével érik el és járják körbe Gödöllő belvárosi térségét.
  • Szentendre térsége is könnyebben elérhetővé válik a Deák térről éjszaka. Budakalász, Pomáz és Szentendre felé az első éjfél utáni 943-as járat már közvetlenül a Deák Ferenc térről indul majd, ezt követően pedig a belváros felől érkező 923-as járatokhoz csatlakozva gyakrabban, egész éjjel óránként biztosított az eljutás a települések felé.
  • Pécel gyorsabb és közvetlenebb éjszakai kapcsolatot kap a belvárossal. Az új 969-es járat a Deák Ferenc térről indulva egész éjjel óránként közlekedik, gyorsabb útvonalon.
  • Gyál is egyszerűbben lesz elérhető éjszaka. A járatok ezentúl a Határ útnál biztosítanak csatlakozást a belvárost elérő buszokra, miközben minden járat érinti a Bem József utcát is Gyálon, ahol így a város teljes területe egységesen és gyakrabban válik elérhetővé.
  • Nagykovácsi és Solymár felé sűrűbb és a belvárosból összehangoltabb éjszakai közlekedés jön létre. A településekre egységesen óránként indulnak járatok, amelyekhez a belvárosból érkező új 905-ös és 905A járatok csatlakoznak Hűvösvölgyben. Emellett Solymáron az éjszakai buszok már a Nyugati pályaudvarra érkező vonatokat elérve is biztosítják a település belső részeinek elérhetőségét.
  • Szigetszentmiklósra is gyakrabban, egész éjjel óránként biztosítják a belváros irányából a csatlakozást Csepelen. Az eddig csak Lakihegyig közlekedő járatok mindegyike körbejárja a várost.

A budapesti változásokat a BKK teszi közzé hétfőn.

Az új hálózat július 1-jétől indul, a BKK és a MÁV-Volán összehangolt munkájának eredményeként - írta bejegyzésében a közlekedési miniszter.

Kapcsolódó cikkünk

Újra fellángolt a taxisvita - Mutatjuk a tényeket a tarifák és az infláció kapcsolatáról

Mégsem drágul a taxizás, leszavazták a legnagyobb fővárosi cégek üzleti terveit – nyugodtabb hangulatban, de kevesebb egyetértéssel ült össze a Fővárosi Közgyűlés

Figyelmeztet a BKK: huzamosabb ideig változik egy villamosjárat útvonala

Jönnek az újabb traffipaxok Budapesten - 30 km/h-s korlátozás lesz az utak 61 százalékán

Rengeteg utast érintő tervekről egyeztettek - teljesen átrajzolhatják a főváros legforgalmasabb útvonalait

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Tervezett eladások

Átnézem időnként, melyik osztalékrészvényt - amiket nem tartásra, hanem kereskedésre vettem - mikor tudom eladni. Azokat rakom itt ki, amelyeknél van esély néhány hónapos időtávon belül az

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio X-Cycling Day

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Property X 2026

2026. június 2.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette, leváltják Sulyok Tamás köztársasági elnököt
Gyilkos harapófogóban a magyar cégek – Tényleg elviselhetetlenül erős a forint?
Kiadták a figyelmeztetéseket: heves zivatarok csapnak le Magyarországon a következő napokban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility