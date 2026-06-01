Zsiday Viktor is megszólalt a hirtelen erősödő forintról

Ha a kormányzat kitart a felvázolt költségvetési pálya mellett, az államadósság finanszírozási költségei csökkenhetnek - mondta el Zsiday Viktor befektetési szakember a Forbes-nak adott interjújában. Ez évente akár több százmilliárd forintos megtakarítást is jelenthet. A szakértő szerint a magyar gazdasági növekedésnek az uniós források 2027-től várható beérkezése, valamint az európai integráció melletti elköteleződés adhat újabb lendületet.
A javuló kiszámíthatóság ráadásul a jelenleg még kiváró működőtőkét is mozgásba hozhatja
- tette hozzá Zsiday, aki szerint azonban komoly veszélyt jelenthet, ha a politikai és társadalmi nyomás hatására a kormányzat gyors kiköltekezésbe kezd. A múltbéli gazdaságtörténeti hibákra emlékeztetve Zsiday hangsúlyozza:
amíg nem látni tisztán a költségvetés mozgásterét és a hosszú távú kötelezettségeket, nem szabad felelőtlenül adót csökkenteni. Ugyanígy kerülni kell a fedezet nélküli pénzpumpát is az állami szektorokban.
A pénzügyi stabilitáshoz elengedhetetlen a kormány és a jegybank közötti harmonikus, szakmai alapokon nyugvó viszony.
Ez a befektetési szakértő szerint jelenleg bizakodásra ad okot a piacok számára. A forint elmúlt időszakban látott jelentős erősödését több tényező is fűtötte, köztük a magas kamatkörnyezet és a politikai átrendeződés. A jövőre nézve a legkedvezőbb forgatókönyv az lenne, ha az infláció csökkenésével a jegybank folytatni tudná a kamatvágási ciklust. Közben az árfolyamnak is stabilizálódnia kellene, elkerülve ezzel a magyar exportőröket sújtó túlzott felértékelődést.
A globális pénz- és tőkepiacokkal kapcsolatban a befektetési szakember elvesztette a hitét azok jövőt árazó képességében, úgy látja, a szereplők ma már csak a pillanatnyi helyzetre reagálnak.
Figyelmen kívül hagyják a geopolitikai konfliktusokat vagy az inflációs nyomást, és kizárólag a jelenlegi profitnövekedésre fókuszálnak. Világgazdasági szinten Zsiday Viktor tart a kötvénybefektetők türelmének elfogyásától és egy esetleges hozamrobbanástól. Ezt a fegyverkezési és energiaköltségek emelkedése csak tovább fokozhatja. Donald Trumpot a kiszámíthatatlansága miatt különösen nagy veszélyforrásnak tartja. Zsiday szerint ebben a változó világrendben Európa kizárólag egy sokkal szorosabb gazdasági és katonai integráció révén maradhat talpon az Egyesült Államok és Kína szorításában. Ellenkező esetben a kontinens teljesen eljelentéktelenedik.
